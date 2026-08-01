A Liverpooltól érkezett, 190 centiméter magas kapus múlt hétvégén még a kispadról nézte végig csapata SC Imst elleni, 3–1-re megnyert Osztrák Kupa-mérkőzését. A bajnokságban azonban rögtön a mély vízbe dobták, méghozzá a Bundesliga egyik legerősebb csapatának otthonában.

A Liverpoolból érkezett Pécsi Ármin parádés teljesítménnyel debütált új csapatában

Fotó: TSV Hartberg

A Liverpooltól kölcsönkapott Pécsi Ármin parádézott a Salzburg otthonában

Pécsi Ármin kezdőként kapott lehetőséget a Red Bull Salzburg elleni bajnoki mérkőzésen, az osztrák Bundesliga első fordulójában. A 21 éves kapus kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ám csapata végül egy, a 89. percben kapott góllal 1–0-s vereséget szenvedett.

A találkozón a Salzburg 73 százalékban birtokolta a labdát, 36 lövéssel próbálkozott, és 3,91-es xG-t (várható gólmennyiséget) dolgozott ki. Sokáig azonban nem tudott betalálni a Salzburg, mert a magyar kapus szenzációs formában védett.

Az egyszeres magyar válogatott kapus azonban nem tudta pontszerzéshez segíteni csapatát, ugyanis a 89. percben egy bal oldali beadás után az elefántcsontparti Karim Konaté védhetetlen gólt fejelt a jobb felső sarokba, amivel megnyerte a meccset a Salzburgnak.

Pécsi Ármin a mérkőzésen hat védést mutatott be, a Sofascore pedig 7,8-as osztályzattal jutalmazta, amivel a Hartberg legjobb játékosa lett.

A Salzburgban egyébként kezdőként lépett pályára az ötszörös magyar válogatott Redzic Damir is, aki végigjátszotta a mérkőzést.