A Liverpool számára az előszezon a Como elleni dupla mérkőzéssel ért véget. Az Anfielden 2-0-ra megnyert találkozót Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszották, a magyar válogatott játékosok minden bizonnyal az idény első tétmeccsén, a Newcastle United elleni bajnoki nyitányon is kezdeni fognak.

A Liverpool a Newcastle United ellen kezdi a Premier League új szezonját

Fotó: x.com/LFC/

Kiderült, melyik bíró vezeti a Newcastle-Liverpool meccset

A Liverpool nehéz meccsre számíthat idegenben, ugyanakkor jó előjel, hogy az előző idényben a Newcastle-t 3-2-re és 4-1-re is legyőzték a Vörösök. A két csapat számára érzelmes lesz a találkozó: a nyáron elhunyt legendás futballista, a mindkét klubhoz kötödő Kevin Keegan tiszteletére megemlékezést tartanak a meccs előtt a St James' Parkban. Az is kiderült, ki fújja majd a sípot, a Premier League bejelentése értemében Stuart Attwell dirigál a rangadón.

Az előző szezonban a 43 éves angol bíró három Liverpool-mérkőzést vezetett (két győzelem és egy döntetlen), Szoboszlainak az Aston Villa elleni bajnokin sárga lapot adott.

Legutóbb 2025 februárjában fújta a sípot a két csapat meccsén – akkor 2-0-ra verte a Liverpool a Newcastle-t az Anfielden.

Stuart Attwell Szoboszlai Dominiknak sárga lapot adott az Aston Villa elleni bajnokin

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Jürgen Kloppot is feldühítette Stuart Attwell

A Vörösök számára tehát nem tűnik rossz előjelnek Attwell jelenléte, ugyanakkor az angol bíró kapcsán egy kellemetlen emlékük lehet a Liverpool-drukkereknek. 2024 márciusában a Manchester City elleni rangadón Jeremy Doku magasra emelt lábbal eltalálta Alexis Mac Allistert a Liverpool tizenhatosán belül, a pályán Michael Oliver azonban nem ítélt büntetőt. Attwell ekkor a VAR-szobában tevékenykedett, de a vitatott jelenet megtekintése után nem javasolt felülvizsgálatot.

A meccs után a Liverpool akkori edzője, Jürgen Klopp kifakadt, a német tréner szerint csapatának tizenegyes járt volna,

és azt mondta: szerinte ez „100 százalékosan szabálytalanság”. A játékvezetői testület (PGMOL) első embere, Howard Webb nem látta egyértelmű és nyilvánvaló hibának a döntést, ugyanakkor azt is elismerte, hogy ha Oliver a pályán büntetőt ítél, a VAR nem avatkozott volna közbe.