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Andoni Iraola együttese a Newcastle United otthonában kezdi a Premier League 2026/2027-es szezonját. A Liverpool bajnoki rajtja kapcsán fontos hír érkezett, ugyanis kiderült, melyik játékvezető fújja majd a sípot az augusztus 23-ai mérkőzésen.

A Liverpool számára az előszezon a Como elleni dupla mérkőzéssel ért véget. Az Anfielden 2-0-ra megnyert találkozót Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszották, a magyar válogatott játékosok minden bizonnyal az idény első tétmeccsén, a Newcastle United elleni bajnoki nyitányon is kezdeni fognak.

A Liverpool a Newcastle United ellen kezdi a Premier League új szezonját
A Liverpool a Newcastle United ellen kezdi a Premier League új szezonját
Fotó: x.com/LFC/

Kiderült, melyik bíró vezeti a Newcastle-Liverpool meccset

A Liverpool nehéz meccsre számíthat idegenben, ugyanakkor jó előjel, hogy az előző idényben a Newcastle-t 3-2-re és 4-1-re is legyőzték a Vörösök. A két csapat számára érzelmes lesz a találkozó: a nyáron elhunyt legendás futballista, a mindkét klubhoz kötödő Kevin Keegan tiszteletére megemlékezést tartanak a meccs előtt a St James' Parkban. Az is kiderült, ki fújja majd a sípot, a Premier League bejelentése értemében Stuart Attwell dirigál a rangadón.

Az előző szezonban a 43 éves angol bíró három Liverpool-mérkőzést vezetett (két győzelem és egy döntetlen), Szoboszlainak az Aston Villa elleni bajnokin sárga lapot adott. 

Legutóbb 2025 februárjában fújta a sípot a két csapat meccsén – akkor 2-0-ra verte a Liverpool a Newcastle-t az Anfielden.

Referee Stuart Attwell (R) shows a yellow card to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Aston Villa at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Stuart Attwell Szoboszlai Dominiknak sárga lapot adott az Aston Villa elleni bajnokin
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Jürgen Kloppot is feldühítette Stuart Attwell

A Vörösök számára tehát nem tűnik rossz előjelnek Attwell jelenléte, ugyanakkor az angol bíró kapcsán egy kellemetlen emlékük lehet a Liverpool-drukkereknek. 2024 márciusában a Manchester City elleni rangadón Jeremy Doku magasra emelt lábbal eltalálta Alexis Mac Allistert a Liverpool tizenhatosán belül, a pályán Michael Oliver azonban nem ítélt büntetőt. Attwell ekkor a VAR-szobában tevékenykedett, de a vitatott jelenet megtekintése után nem javasolt felülvizsgálatot.

A meccs után a Liverpool akkori edzője, Jürgen Klopp kifakadt, a német tréner szerint csapatának tizenegyes járt volna, 

és azt mondta: szerinte ez „100 százalékosan szabálytalanság”. A játékvezetői testület (PGMOL) első embere, Howard Webb nem látta egyértelmű és nyilvánvaló hibának a döntést, ugyanakkor azt is elismerte, hogy ha Oliver a pályán büntetőt ítél, a VAR nem avatkozott volna közbe.

Attwell ezúttal nem a videoszobában, hanem a pályán tevékenykedik majd, a Newcastle-Liverpool meccs pedig augusztus 23-án 17.30-kor kezdődik. 

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