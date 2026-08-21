Megbeszélést hívott össze Liverpoolban Virgil van Dijk a pénteken rajtoló Premier League-szezon előestéjén. A csapatkapitány kiemelte, nem ismétlődhet meg az együttes tavalyi teljesítménye, amit ő maga is elfogadhatatlannak minősített.
Címvédőként okozott csalódást a Liverpool
A Liverpool bajnoki címvédőként kezdte a 2025/26-os szezont, de Arne Slot csapata 12 vereséggel a szezon végén csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben. A csalódást keltő teljesítmény miatt a holland szakembert kevesebb mint egy héttel a bajnokság vége után menesztették, helyét pedig Andoni Iraola vette át.
Van Dijk elfogadhatatlannak minősítette a szezont
Virgil van Dijk csapatkapitány maradt Liverpoolban, és hétvégén már a 10. szezonját kezdi meg a klubnál.
Számomra az előző szezon elfogadhatatlan volt
– mondta a holland labdarúgó, aki megbeszélésre hívta minden csapattársát a Premier League-szezon rajtjának előestéjén.
Újra a bajnoki címért akar küzdeni
Idén lehetőségünkvan mindent megfordítani, a szurkolókkal együtt. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz lesz, de úgy érzem, mindenki készen áll a kihívásra. Nagyon várom ezt a szezont. Meg kell mutatnunk, mennyire akarunk harcolni a bajnoki címért, kiváltságosak vagyunk, hogy a Liverpoolban játszhatunk.
Virgil van Dijk kiemelte, nehéz négy fronton is – Premier League, Bajnokok Ligája, FA Kupa, Ligakupa – magas teljesítményt nyújtani, de küzdeniük kell, és élvezni a futballt.
Én ezt fogom tenni, és mindenkit erre biztatok. Ezt mondom a fiúknak is folyton
– idézi a Liverpool csapatkapitányának szavait a Liverpool Echo.
Andon Iraola csapata vasárnap, a Newcastle-Liverpool Premier League-mérkőzéssel (17:30, tv: Spíler 1) kezdi az új szezont.