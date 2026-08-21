Megbeszélést hívott össze Liverpoolban Virgil van Dijk a pénteken rajtoló Premier League-szezon előestéjén. A csapatkapitány kiemelte, nem ismétlődhet meg az együttes tavalyi teljesítménye, amit ő maga is elfogadhatatlannak minősített.

Megbeszélést hívott össze Liverpoolban Virgil van Dijk csapatkapitány (balra), aki elfogadhatatlannak minősítette a csapat előző szezonban mutatott szereplését

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Címvédőként okozott csalódást a Liverpool

A Liverpool bajnoki címvédőként kezdte a 2025/26-os szezont, de Arne Slot csapata 12 vereséggel a szezon végén csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben. A csalódást keltő teljesítmény miatt a holland szakembert kevesebb mint egy héttel a bajnokság vége után menesztették, helyét pedig Andoni Iraola vette át.

Van Dijk elfogadhatatlannak minősítette a szezont

Virgil van Dijk csapatkapitány maradt Liverpoolban, és hétvégén már a 10. szezonját kezdi meg a klubnál.

Számomra az előző szezon elfogadhatatlan volt

– mondta a holland labdarúgó, aki megbeszélésre hívta minden csapattársát a Premier League-szezon rajtjának előestéjén.

Újra a bajnoki címért akar küzdeni

Idén lehetőségünkvan mindent megfordítani, a szurkolókkal együtt. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz lesz, de úgy érzem, mindenki készen áll a kihívásra. Nagyon várom ezt a szezont. Meg kell mutatnunk, mennyire akarunk harcolni a bajnoki címért, kiváltságosak vagyunk, hogy a Liverpoolban játszhatunk.

Virgil van Dijk kiemelte, nehéz négy fronton is – Premier League, Bajnokok Ligája, FA Kupa, Ligakupa – magas teljesítményt nyújtani, de küzdeniük kell, és élvezni a futballt.

Én ezt fogom tenni, és mindenkit erre biztatok. Ezt mondom a fiúknak is folyton

– idézi a Liverpool csapatkapitányának szavait a Liverpool Echo.