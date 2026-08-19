Kiderült, mely játékosában bízhat meg vakon Andoni Iraola, és ki az, akinek még van mit javítania a teljesítményén. A Liverpool hat felkészülési mérkőzést játszott a nyáron, az új vezetőedző ezeken a találkozókon összesen 36 labdarúgót próbált ki – köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost. Az utolsó barátságos meccsek után, de még a Premier League első fordulója előtt minden játékos megkapta a maga értékelését. A magyar középpályásról továbbra is csak szuperlatívuszokban beszélnek, válogatottunk balhátvédjétől viszont jobb szezont várnak, mint az előző volt.

Szoboszlai Dominikért továbbra is odáig vannak Liverpoolban, Kerkez Milostól viszont jobb szezont várnak, mint az előző

Fotó: Liverpool FC/X

A Liverpool jól kezdte a felkészülést a szezonra, miután az első két mérkőzését megnyerte az amerikai turnén – a Sunderland és a Wrexham ellen. Aztán viszont jött a feketeleves, és a Leeds valamint a Monaco is vereséget mért Andoni Iraola együttesére. Végül két Como elleni találkozó következett, és egy döntetlen után győzelemmel sikerült hangolódni a Premier League rajtjára.

A Liverpool felkészülési mérkőzései: Liverpool-Sunderland 4-2

Liverpool-Wrexham 1-0

Liverpool-Leeds 2-4

Liverpool-Monaco 2-3

Liverpool-Como 0-0

Liverpool-Como 2-0

A hat felkészülési mérkőzésen összesen 36 játékos kapott lehetőséget Andoni Iraolától, és bár ezek a találkozók leginkább az erőnlétről szólnak, a liverpooli labdarúgással foglalkozó This Is Anfield híroldal összeállított egy értékelést, amelyben mindenki megkapta a maga dicséretét, kritikáját és osztályzatát is.

Szoboszlai Dominik az egyik legjobb volt

Szoboszlai Dominik rögtön az első mérkőzésen gólt lőtt és gólpasszt adott, de az egész felkészülés alatt jó teljesítményt nyújtott. Sőt, Virgil van Dijk távollétében a csapatkapitányi karszalagot is többször megkapta.

Szoboszlai Dominik folyamatosan fejlődik, és a középpályán mutatott dinamizmusa továbbra is a Liverpool korábbi 8-as játékosára emlékeztet minket!

– fogalmazott a portál szakírója, aki ismét a klublegenda Steven Gerrardhoz hasonlította Szoboszlait.

A magyar középpályás a hat felkészülési mérkőzésen nyújtott teljesítményére tízes skálán 8-as osztályzatot kapott – amitől jobbat csak két játékos ért el a csapatból.