Kiderült, mely játékosában bízhat meg vakon Andoni Iraola, és ki az, akinek még van mit javítania a teljesítményén. A Liverpool hat felkészülési mérkőzést játszott a nyáron, az új vezetőedző ezeken a találkozókon összesen 36 labdarúgót próbált ki – köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost. Az utolsó barátságos meccsek után, de még a Premier League első fordulója előtt minden játékos megkapta a maga értékelését. A magyar középpályásról továbbra is csak szuperlatívuszokban beszélnek, válogatottunk balhátvédjétől viszont jobb szezont várnak, mint az előző volt.
A Liverpool jól kezdte a felkészülést a szezonra, miután az első két mérkőzését megnyerte az amerikai turnén – a Sunderland és a Wrexham ellen. Aztán viszont jött a feketeleves, és a Leeds valamint a Monaco is vereséget mért Andoni Iraola együttesére. Végül két Como elleni találkozó következett, és egy döntetlen után győzelemmel sikerült hangolódni a Premier League rajtjára.
A Liverpool felkészülési mérkőzései:
- Liverpool-Sunderland 4-2
- Liverpool-Wrexham 1-0
- Liverpool-Leeds 2-4
- Liverpool-Monaco 2-3
- Liverpool-Como 0-0
- Liverpool-Como 2-0
A hat felkészülési mérkőzésen összesen 36 játékos kapott lehetőséget Andoni Iraolától, és bár ezek a találkozók leginkább az erőnlétről szólnak, a liverpooli labdarúgással foglalkozó This Is Anfield híroldal összeállított egy értékelést, amelyben mindenki megkapta a maga dicséretét, kritikáját és osztályzatát is.
Szoboszlai Dominik az egyik legjobb volt
Szoboszlai Dominik rögtön az első mérkőzésen gólt lőtt és gólpasszt adott, de az egész felkészülés alatt jó teljesítményt nyújtott. Sőt, Virgil van Dijk távollétében a csapatkapitányi karszalagot is többször megkapta.
Szoboszlai Dominik folyamatosan fejlődik, és a középpályán mutatott dinamizmusa továbbra is a Liverpool korábbi 8-as játékosára emlékeztet minket!
– fogalmazott a portál szakírója, aki ismét a klublegenda Steven Gerrardhoz hasonlította Szoboszlait.
A magyar középpályás a hat felkészülési mérkőzésen nyújtott teljesítményére tízes skálán 8-as osztályzatot kapott – amitől jobbat csak két játékos ért el a csapatból.
Kerkez Milostól több kell
Kerkez Milos liverpooli karrierje nehezen indult, de később alapemberré vált az Anfielden, ahol most régi-új edzője bizalmát élvezi. Legalábbis a felkészülési mérkőzéseken a magyar játékos volt Andoni Iraola első számú választása a védelem bal oldalára.
Kerkez Milostól jobb második szezon kell. Most, hogy régi Bournemouth-i edzője keze alatt játszik, energikus volt az egész nyáron
– olvasható a vélemény a 22 éves labdarúgó teljesítményéről, aki 7-es osztályzatot kapott.
Jacquet a legjobb, Jones a legrosszabb
Jérémy Jacquet góllal mutatkozott be Liverpoolban a Como ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen, ami elég volt neki ahhoz, hogy holtversenyben a legjobb osztályzatot kapja az egész csapatból.
Kevés jobb nem hivatalos liverpooli debütálás van, mint az övé
– írta a This Is Anfield szakírója, aki 9-re értékelte Jacquet szereplését. Csakúgy, mint Trey Nyoni, aki remekelt.
A nyár legjobbja volt. A 19 éves játékos nyugodt volt a labdával, okosan mozgott labda nélkül, és úgy tűnik, opció lesz a középpályán Iraola számára.
A legrosszabb, 5-ös osztályzatot Curtis Jones kapta, aki kiábrándító teljesítményt nyújtott, különösen a Leeds ellen.
A testbeszéde is megkérdőjelezhető volt időnként – a Szoboszlaival folytatott összetűzése sem volt túl szép –, és könnyen lehet, hogy távozóban van
– olvasható az angol labdarúgóról, aki iránt az Inter érdeklődik.
A Liverpool augusztus 23-án a Newcastle United otthonában (17.30, tv: Spíler 1) kezdi majd a Premier League új idényét.