Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya eddig 96 meccsen lépett pályára a holland válogatottban, azt viszont még nem tudja, hogy fogja-e gyarapítani mérkőzéseinek számát.

A Liverpool csapatkapitánya továbbra is szívesen futballozna a válogatottban

Fotó: Michael Driver / MI News/NurPhoto via AFP

A 35 éves középső védő a holland válogatott mind a négy meccsét végigjátszotta a 2026-os világbajnokságon, csapata azonban már a legjobb 32 között búcsúzni kényszerült Marokkóval szemben.

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A világbajnoki kudarc után Ronald Koeman távozott a szövetségi kapitányi posztról, utódja a holland kispadon a Barcelona legendás játékosa, Xavi Hernández lett.

„Először találkozom az új szövetségi kapitánnyal, és beszélünk. Majd meglátjuk” – idézi a The Athletic Virgil van Dijkot, akit a válogatottban való folytatásról kérdeztek.

Ez egy kicsit ettől a beszélgetéstől függ. Mindenki azt szeretné érezni, hogy megbecsülik, szeretik és fontosnak tartják. Úgy érzem, hogy továbbra is nagyon értékes és fontos tagja vagyok a csapatnak. Ha a szövetségi kapitány is így látja, akkor újabb jó két év várhat ránk. Ha nem, akkor majd meglátjuk. Találkozom vele, beszélünk, és utána eldöntjük, hogyan tovább”

– folytatta a 195 centis védő.

Virgil van Dijk az új szövetségi kapitány terveitől teszi függővé a folytatást

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Arra a kérdésre, hogy 35 évesen, pályafutása jelenlegi szakaszában szükségét érzi-e annak, hogy inkább a klubfutballra összpontosítson, Van Dijk hozzátette:

„Egyáltalán nem. Vannak játékosok, akik így gondolják, de én nem. Bármit is csinálsz, szeretnéd érezni, hogy tisztelnek, szeretnek és megbecsülnek azért a munkáért és azért a minőségért, amit képviselsz. Meglátjuk, hogy ez továbbra is így van-e, és utána eldöntjük, hogyan tovább” – tette hozzá a Liverpool és a holland válogatott csapatkapitánya.

A holland válogatott szeptember 24-én a Jürgen Klopp által irányított német csapatot fogadja Amszterdamban a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában. Xavinak és Kloppnak is ez lesz a bemutatkozó mérkőzése szövetségi kapitányként.