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Virgil van Dijk még nem döntött a folytatásról. A Liverpool holland csapatkapitánya egyelőre még nem tudja, hogy vállalja-e a folytatást a nemzeti csapatban. A 35 éves középső védő elmondta, hogy előbb szeretne leülni beszélgetni Xavi Hernándezzel, a holland válogatott új szövetségi kapitányával.

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya eddig 96 meccsen lépett pályára a holland válogatottban, azt viszont még nem tudja, hogy fogja-e gyarapítani mérkőzéseinek számát.

Virgil van Dijk of Liverpool during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool at St. James's Park in Newcastle, on August 23, 2026. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Liverpool csapatkapitánya továbbra is szívesen futballozna a válogatottban 
Fotó: Michael Driver / MI News/NurPhoto via AFP

A 35 éves középső védő a holland válogatott mind a négy meccsét végigjátszotta a 2026-os világbajnokságon, csapata azonban már a legjobb 32 között búcsúzni kényszerült Marokkóval szemben.

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A világbajnoki kudarc után Ronald Koeman távozott a szövetségi kapitányi posztról, utódja a holland kispadon a Barcelona legendás játékosa, Xavi Hernández lett.

„Először találkozom az új szövetségi kapitánnyal, és beszélünk. Majd meglátjuk” – idézi a The Athletic Virgil van Dijkot, akit a válogatottban való folytatásról kérdeztek.

Ez egy kicsit ettől a beszélgetéstől függ. Mindenki azt szeretné érezni, hogy megbecsülik, szeretik és fontosnak tartják. Úgy érzem, hogy továbbra is nagyon értékes és fontos tagja vagyok a csapatnak. Ha a szövetségi kapitány is így látja, akkor újabb jó két év várhat ránk. Ha nem, akkor majd meglátjuk. Találkozom vele, beszélünk, és utána eldöntjük, hogyan tovább” 

– folytatta a 195 centis védő.

Virgil van Dijk of the Netherlands during the 2026 World Cup at Arrowhead Stadium in Kansas City, United States, on June 25, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Virgil van Dijk az új szövetségi kapitány terveitől teszi függővé a folytatást
Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Arra a kérdésre, hogy 35 évesen, pályafutása jelenlegi szakaszában szükségét érzi-e annak, hogy inkább a klubfutballra összpontosítson, Van Dijk hozzátette:

„Egyáltalán nem. Vannak játékosok, akik így gondolják, de én nem. Bármit is csinálsz, szeretnéd érezni, hogy tisztelnek, szeretnek és megbecsülnek azért a munkáért és azért a minőségért, amit képviselsz. Meglátjuk, hogy ez továbbra is így van-e, és utána eldöntjük, hogyan tovább” – tette hozzá a Liverpool és a holland válogatott csapatkapitánya.

A holland válogatott szeptember 24-én a Jürgen Klopp által irányított német csapatot fogadja Amszterdamban a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában. Xavinak és Kloppnak is ez lesz a bemutatkozó mérkőzése szövetségi kapitányként.

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