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Autó hajtott a tömegbe Franciaországban: egy ember meghalt, többen is megsérültek

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Elképesztő jelenetek játszódtak le a francia és a török sztárcsapat Bajnokok Ligája-selejtezője után. A Lyon-Fenerbahce mérkőzést követően tömegverekedés tört ki a pályán és a játékoskijáróban is. A balhé középpontjában Mattéo Guendouzi állt, aki a francia szurkolókat hergelte a továbbjutás után.

Az isztambuli együttes az első mérkőzésen elért 1-1 után Franciaországban 2-1-re győzött a playoff visszavágóján, így 3-2-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája alapszakaszába. A Lyon-Fenerbahce találkozó végén azonban totálisan elszabadultak az indulatok. Mattéo Guendouzi a lefújás után látványosan ünnepelt, a beszámolók szerint a lyoni közönséget is provokálta. A 27 éves játékos korábban a Marseille futballistája volt, a két francia klub között pedig komoly rivalizálás van.

Nem akármilyen botránnyal ért véget a Lyon-Fenerbahce mérkőzés
Nem akármilyen botránnyal ért véget a Lyon-Fenerbahce mérkőzés
Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Lyon-Fenerbahce: botrányos tömegverekedéssel ért véget a BL-playoff

A francia középpályás a kamerák előtt is ünnepelt, majd a Lyon játékosai nekirontottak. A Fenerbahce futballistái – köztük Romelu Lukaku és Ederson – azonnal odasiettek, hogy megvédjék csapattársukat, így rövid idő alatt hatalmas tömegverekedés alakult ki. A biztonsági embereknek kellett közbelépniük, hogy szétválasszák a dulakodó feleket.

A történet azonban ezzel nem ért véget. Guendouzi a játékoskijáró felé indult, miközben a lelátóról tárgyakat dobáltak felé a dühös hazai szurkolók. 

Ezután egy, a Lyon alkalmazottjának vélt férfi is megpróbált rátámadni. A Fenerbahce játékosai ismét közbeléptek, a férfit pedig a falhoz szorították, miközben a biztonságiak próbálták megakadályozni, hogy újabb pofonok csattanjanak el.

A balhé így egy provokatívnak tartott ünneplésből indult, majd pillanatok alatt teljes káoszba torkollott. A Fenerbahce 17 év után jutott vissza a Bajnokok Ligája alapszakaszába – ám a történelmi siker helyett a meccs után kirobbant botrányról beszél egész Európa.

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