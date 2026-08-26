Yaakobishvili Áron pályafutásában új fejezet kezdődött: a magyar válogatott kapusa a Barcelonától kölcsönben a La Liga 2-ben szereplő Almería együtteséhez került. A 20 éves játékost hivatalosan is bemutatták, a tehetséges labdarúgót már az első pillanattól fogva meggyőzte az almeríai projekt.

A magyar válogatott Yaakobishvili Áron szép jövő előtt áll

Fotó: Walter Cunha/NurPhoto via AFP

A magyar válogatott Yaakobishvili Áron komoly célokkal érkezett

„Az Almería olyan klub, amely nagy célokért küzd, én pedig ugyanezen az úton járok” – fogalmazott Yaakobishvili Áron, aki szerint több szempont miatt is könnyű volt meghoznia a döntést.

„Nagyon fontos számomra az a bizalom és érdeklődés, amelyet a klub és az edző is mutatott irántam” – mondta a fiatal kapus, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott.

Yaakobishvili nem titkolta, hogy más ajánlatai is voltak, ám végül az Almería elképzelései győzték meg. „Ez egy nagy klub, amely az elmúlt szezonokban is a La Ligába jutásért harcolt, és ez ebben az idényben sem lesz másképp” – jelentette ki.

📷 Mohamed El Assy, director general del club, ha presentado de forma oficial a Áron Yaakobishvili como portero de la UD Almería.



Áron, bienvenido a Almería y mucha suerte ❤️🤍 pic.twitter.com/gCYEAIvUxk — UD Almería (@U_D_Almeria) August 25, 2026

Yaakobishvili Áron meg fog harcolni a helyéért

A 20 éves játékosnak van már tapasztalata a spanyol másodosztályt illetően, ugyanis az előző idényt a szintén La Liga 2-ben szereplő FC Andorránál töltötte.

Kapusposzton komoly konkurencia vár rá új klubjában. Andrés Fernández és Fernando Martínez egyaránt tapasztalt játékosnak számít, Yaakobishvili azonban nem fél a versenyhelyzettől.

„A legnagyobb tiszteletet érzem irántuk. Két nagyszerű kapusról van szó, hatalmas tapasztalattal és hosszú pályafutással. Nagyon örülök, hogy egy öltözőben lehetek velük, sok mindenben segíthetnek nekem, és ezt szeretném kihasználni.

A verseny mindenki számára jó. Én dolgozni, segíteni és a maximumot nyújtani jöttem, aztán az edző dönti el, ki játszik”

– szögezte le.

Yaakobishvili Áron már a magyar válogatottban is bemutatkozott

Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

Yaakobishvili Áron tehát egyértelmű céllal érkezett: nem csupán tapasztalatot szeretne gyűjteni, hanem komoly szerepet vállalna az Almería élvonalba jutásért folytatott harcában, teljesítményével pedig a Barcelona vezetőségét és Hansi Flick edzőt is szeretné meggyőzni.