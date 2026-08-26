Yaakobishvili Áron pályafutásában új fejezet kezdődött: a magyar válogatott kapusa a Barcelonától kölcsönben a La Liga 2-ben szereplő Almería együtteséhez került. A 20 éves játékost hivatalosan is bemutatták, a tehetséges labdarúgót már az első pillanattól fogva meggyőzte az almeríai projekt.
A magyar válogatott Yaakobishvili Áron komoly célokkal érkezett
„Az Almería olyan klub, amely nagy célokért küzd, én pedig ugyanezen az úton járok” – fogalmazott Yaakobishvili Áron, aki szerint több szempont miatt is könnyű volt meghoznia a döntést.
„Nagyon fontos számomra az a bizalom és érdeklődés, amelyet a klub és az edző is mutatott irántam” – mondta a fiatal kapus, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott.
Yaakobishvili nem titkolta, hogy más ajánlatai is voltak, ám végül az Almería elképzelései győzték meg. „Ez egy nagy klub, amely az elmúlt szezonokban is a La Ligába jutásért harcolt, és ez ebben az idényben sem lesz másképp” – jelentette ki.
Yaakobishvili Áron meg fog harcolni a helyéért
A 20 éves játékosnak van már tapasztalata a spanyol másodosztályt illetően, ugyanis az előző idényt a szintén La Liga 2-ben szereplő FC Andorránál töltötte.
Kapusposzton komoly konkurencia vár rá új klubjában. Andrés Fernández és Fernando Martínez egyaránt tapasztalt játékosnak számít, Yaakobishvili azonban nem fél a versenyhelyzettől.
„A legnagyobb tiszteletet érzem irántuk. Két nagyszerű kapusról van szó, hatalmas tapasztalattal és hosszú pályafutással. Nagyon örülök, hogy egy öltözőben lehetek velük, sok mindenben segíthetnek nekem, és ezt szeretném kihasználni.
A verseny mindenki számára jó. Én dolgozni, segíteni és a maximumot nyújtani jöttem, aztán az edző dönti el, ki játszik”
– szögezte le.
Yaakobishvili Áron tehát egyértelmű céllal érkezett: nem csupán tapasztalatot szeretne gyűjteni, hanem komoly szerepet vállalna az Almería élvonalba jutásért folytatott harcában, teljesítményével pedig a Barcelona vezetőségét és Hansi Flick edzőt is szeretné meggyőzni.
- Kapcsolódó cikkek