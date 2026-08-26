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Yaakobishvili Áron hivatalosan is bemutatkozott új klubjánál, az UD Almeríánál. A Barcelonától kölcsönben érkező magyar válogatott kapus komoly célokkal érkezett, szerinte a spanyol másodosztályú együttes tökéletes állomás lehet a pályafutásában.

Yaakobishvili Áron pályafutásában új fejezet kezdődött: a magyar válogatott kapusa a Barcelonától kölcsönben a La Liga 2-ben szereplő Almería együtteséhez került. A 20 éves játékost hivatalosan is bemutatták, a tehetséges labdarúgót már az első pillanattól fogva meggyőzte az almeríai projekt.

A magyar válogatott Yaakobishvili Áron szép jövő előtt áll
A magyar válogatott Yaakobishvili Áron szép jövő előtt áll
Fotó: Walter Cunha/NurPhoto via AFP

A magyar válogatott Yaakobishvili Áron komoly célokkal érkezett 

„Az Almería olyan klub, amely nagy célokért küzd, én pedig ugyanezen az úton járok” fogalmazott Yaakobishvili Áron, aki szerint több szempont miatt is könnyű volt meghoznia a döntést.

„Nagyon fontos számomra az a bizalom és érdeklődés, amelyet a klub és az edző is mutatott irántam” – mondta a fiatal kapus, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott

Yaakobishvili nem titkolta, hogy más ajánlatai is voltak, ám végül az Almería elképzelései győzték meg. „Ez egy nagy klub, amely az elmúlt szezonokban is a La Ligába jutásért harcolt, és ez ebben az idényben sem lesz másképp” – jelentette ki.

Yaakobishvili Áron meg fog harcolni a helyéért

A 20 éves játékosnak van már tapasztalata a spanyol másodosztályt illetően, ugyanis az előző idényt a szintén La Liga 2-ben szereplő FC Andorránál töltötte.

Kapusposzton komoly konkurencia vár rá új klubjában. Andrés Fernández és Fernando Martínez egyaránt tapasztalt játékosnak számít, Yaakobishvili azonban nem fél a versenyhelyzettől.

„A legnagyobb tiszteletet érzem irántuk. Két nagyszerű kapusról van szó, hatalmas tapasztalattal és hosszú pályafutással. Nagyon örülök, hogy egy öltözőben lehetek velük, sok mindenben segíthetnek nekem, és ezt szeretném kihasználni. 

A verseny mindenki számára jó. Én dolgozni, segíteni és a maximumot nyújtani jöttem, aztán az edző dönti el, ki játszik” 

– szögezte le.

Yaakobishvili Áront 2028-ig szerződés köti a Barcelona csapatához
Yaakobishvili Áron már a magyar válogatottban is bemutatkozott
Fotó: Göllner Pál/NurPhoto via AFP

Yaakobishvili Áron tehát egyértelmű céllal érkezett: nem csupán tapasztalatot szeretne gyűjteni, hanem komoly szerepet vállalna az Almería élvonalba jutásért folytatott harcában, teljesítményével pedig a Barcelona vezetőségét és Hansi Flick edzőt is szeretné meggyőzni.

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