A Manchester United kedden a hivatalos oldalán jelentette be Carlos Baleba érkezését. A kameruni középpályás 2031 nyaráig szóló, ötéves szerződést kötött új klubjával, amely további egy évvel meghosszabbíthatja a megállapodást.
A Sky Sports értesülése szerint a Manchester United 65 millió fontot garantáltan kifizet a Brightonnak, további ötmillió pedig különböző bónuszok formájában kerülhet a dél-angliai klubhoz. A Brighton emellett részesedést kap Baleba esetleges későbbi eladásából is.
Hosszú hajszát nyert meg a Manchester United
Baleba megszerzése közel egy éve húzódó történet végére tett pontot. A Manchester United már korábban is komolyan érdeklődött a középpályás iránt, januárban pedig azt is megvizsgálta, milyen feltételekkel lehetne megszerezni. A Brighton akkor még nem akart megválni egyik legértékesebb játékosától, ráadásul a Sky Sports szerint a Unitednek 100 millió font körüli összeget mondtak.
A manchesteriek azonban nem mondtak le Balebáról, aki a nyáron is a legfontosabb kiszemeltjeik között szerepelt. Végül lényegesen alacsonyabb összegben sikerült megállapodniuk a Brightonnal: a teljes vételár a bónuszok teljesülése esetén is 70 millió font lehet.
Baleba 2023-ban a francia Lille-től igazolt a Brightonhoz, amelynek színeiben összesen 112 mérkőzésen lépett pályára. A 22 éves futballista elsősorban védekező középpályásként bevethető, de labdaszerzései mellett fizikuma és labdacipelése is az erősségei közé tartozik. A United éppen egy olyan játékost keresett, aki nagyobb dinamizmust és stabilitást adhat a középpályának.
Baleba a klubváltás után elárulta, gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy a Manchester United játékosa lehet.
„Hihetetlen érzés, hogy csatlakozhatok álmaim klubjához. Az Old Traffordon játszani mindig különleges, de Manchester United-játékosként pályára lépni igazi megtiszteltetés lesz” – mondta a 16-szoros kameruni válogatott futballista.
Baleba azt is kiemelte, alig várja, hogy Michael Carrick irányítása alatt dolgozhasson, és szeretné kivenni a részét a klub sikereiből.
A manchesteri derbin mutatkozhat be Baleba
A United szurkolóinak ugyanakkor még várniuk kell az új szerzemény bemutatkozására. Baleba a felkészülési időszakban bokaszalag-sérülést szenvedett, amelyből jelenleg is lábadozik. A Sky Sports információi szerint szeptember közepére lehet ismét bevethető. Ez azt jelenti, hogy akár rögtön az egyik legnagyobb mérkőzésen debütálhat új csapatában: a Manchester United szeptember 13-án a városi rivális Manchester Cityvel találkozik.
Baleba már a harmadik középpályás, akit a United ezen a nyáron szerződtetett, korábban Andrey Santos és Youri Tielemans is az Old Traffordra igazolt.