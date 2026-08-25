A Manchester United kedden a hivatalos oldalán jelentette be Carlos Baleba érkezését. A kameruni középpályás 2031 nyaráig szóló, ötéves szerződést kötött új klubjával, amely további egy évvel meghosszabbíthatja a megállapodást.

Carlos Baleba a Manchester United legújabb szerzeménye

Fotó: manutd.com

A Sky Sports értesülése szerint a Manchester United 65 millió fontot garantáltan kifizet a Brightonnak, további ötmillió pedig különböző bónuszok formájában kerülhet a dél-angliai klubhoz. A Brighton emellett részesedést kap Baleba esetleges későbbi eladásából is.

Hosszú hajszát nyert meg a Manchester United

Baleba megszerzése közel egy éve húzódó történet végére tett pontot. A Manchester United már korábban is komolyan érdeklődött a középpályás iránt, januárban pedig azt is megvizsgálta, milyen feltételekkel lehetne megszerezni. A Brighton akkor még nem akart megválni egyik legértékesebb játékosától, ráadásul a Sky Sports szerint a Unitednek 100 millió font körüli összeget mondtak.

A manchesteriek azonban nem mondtak le Balebáról, aki a nyáron is a legfontosabb kiszemeltjeik között szerepelt. Végül lényegesen alacsonyabb összegben sikerült megállapodniuk a Brightonnal: a teljes vételár a bónuszok teljesülése esetén is 70 millió font lehet.

Baleba 2023-ban a francia Lille-től igazolt a Brightonhoz, amelynek színeiben összesen 112 mérkőzésen lépett pályára. A 22 éves futballista elsősorban védekező középpályásként bevethető, de labdaszerzései mellett fizikuma és labdacipelése is az erősségei közé tartozik. A United éppen egy olyan játékost keresett, aki nagyobb dinamizmust és stabilitást adhat a középpályának.

Baleba a klubváltás után elárulta, gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy a Manchester United játékosa lehet.

„Hihetetlen érzés, hogy csatlakozhatok álmaim klubjához. Az Old Traffordon játszani mindig különleges, de Manchester United-játékosként pályára lépni igazi megtiszteltetés lesz” – mondta a 16-szoros kameruni válogatott futballista.

Baleba azt is kiemelte, alig várja, hogy Michael Carrick irányítása alatt dolgozhasson, és szeretné kivenni a részét a klub sikereiből.