A Manchester United hátrányból fordítva 5-2-re legyőzte az élvonalba visszajutott Ipswich Townt. A manchesteri csapatban az előző idényben a Premier League legjobbjának választott Bruno Fernandes mesterhármast szerzett és gólpasszt adott. Mégsem erről beszélnek a meccs kapcsán: 1-1-es állásnál, a manchesteriek gólja előtt Harry Maguire kézzel ért a labdához. A VAR mégis gólt ítélt.

Harry Maguire főszerepet vállalt a Manchester United sikerében Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Manchester United-Ipswich 5-2

A Manchester United–Ipswich mérkőzésen 1–1-nél, az 56. percben Harry Maguire kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, miközben Chuba Akpommal harcolt. A labda ezután Maguire elé került, ő lőtt, a labda mellé ment volna, viszont Jacob Greavesről a hálóba pattant. Ha az Ipswich játékosa nem ért volna bele, nem születik gól, ezért a találatot Greaves öngóljaként könyvelték el.

Óriási felháborodás lett a dologból, és a meccs után a Premier League hivatalos közleményben magyarázta meg a dolgot. A szabályok szerint ugyanis, ha egy játékos vétkesen vagy véletlenül kézzel ér a labdához, és ő maga közvetlenül utána gólt szerez, a találat érvénytelen. Maguire kezezését vétlennek minősítették, és a következő kivételek alá esett:

Mivel Maguire lövése célt tévesztett volna, és Greaves testéről pattant be, a szituációt hivatalosan Greaves öngóljaként könyvelték el.

Az IFAB legújabb szabályzata alapján a támadó csapaton belüli vétlen kezezés nem büntethető, ha a gólt végül nem közvetlenül a kezező játékos szerzi.

Mivel a labda technikai értelemben egy ellenfélről jutott a kapuba, Maguire kezezése felett szemet hunyt a VAR, mondván: „az öngól felülírja a vétlen kezezést”.

A Manchester United csalással nyert?

A döntés azonnali lavinát indított el a szakértők és a szurkolók körében - írja a BBC.

Az X-en és a brit sportlapok kommentszekcióiban a szurkolók „csalást” és „a futball meggyalázását” emlegetik.

Sokan rámutatnak a szabály teljes logikátlanságára: ha Maguire pontosan lő és gólt szerez, a találat érvénytelen – ám mivel csapnivaló lövést eresztett meg, ami csak egy védő szerencsétlen mozdulatával lett gól, a csapata előnyhöz jutott.