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Óriási a botrány egy gólzáporos meccs után. A Manchester United 5-2-re verte odahaza az Ipswich Townt az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi meccsén. A vendégek egy kezezés miatt reklamálnak, ami sorsdöntőnek bizonyult.

A Manchester United hátrányból fordítva 5-2-re legyőzte az élvonalba visszajutott Ipswich Townt. A manchesteri csapatban az előző idényben a Premier League legjobbjának választott Bruno Fernandes mesterhármast szerzett és gólpasszt adott. Mégsem erről beszélnek a meccs kapcsán: 1-1-es állásnál, a manchesteriek gólja előtt Harry Maguire kézzel ért a labdához. A VAR mégis gólt ítélt.

Manchester United játékosa Magure
Harry Maguire főszerepet vállalt a Manchester United sikerében Fotó: PAUL ELLIS / AFP
  • Manchester United-Ipswich 5-2

A Manchester United–Ipswich mérkőzésen 1–1-nél, az 56. percben Harry Maguire kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, miközben Chuba Akpommal harcolt. A labda ezután Maguire elé került, ő lőtt, a labda mellé ment volna, viszont Jacob Greavesről a hálóba pattant. Ha az Ipswich játékosa nem ért volna bele, nem születik gól, ezért a találatot Greaves öngóljaként könyvelték el. 

Óriási felháborodás lett a dologból, és a meccs után a Premier League hivatalos közleményben magyarázta meg a dolgot. A szabályok szerint ugyanis, ha egy játékos vétkesen vagy véletlenül kézzel ér a labdához, és ő maga közvetlenül utána gólt szerez, a találat érvénytelen. Maguire kezezését vétlennek minősítették, és a következő kivételek alá esett:

  • Mivel Maguire lövése célt tévesztett volna, és Greaves testéről pattant be, a szituációt hivatalosan Greaves öngóljaként könyvelték el.
  • Az IFAB legújabb szabályzata alapján a támadó csapaton belüli vétlen kezezés nem büntethető, ha a gólt végül nem közvetlenül a kezező játékos szerzi.

Mivel a labda technikai értelemben egy ellenfélről jutott a kapuba, Maguire kezezése felett szemet hunyt a VAR, mondván: „az öngól felülírja a vétlen kezezést”.

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Az X-en és a brit sportlapok kommentszekcióiban a szurkolók „csalást” és „a futball meggyalázását” emlegetik.

 Sokan rámutatnak a szabály teljes logikátlanságára: ha Maguire pontosan lő és gólt szerez, a találat érvénytelen – ám mivel csapnivaló lövést eresztett meg, ami csak egy védő szerencsétlen mozdulatával lett gól, a csapata előnyhöz jutott.

Az Ipswich Town játékosai a gól miatt teljesen szétestek: négy perccel később Fernandes tizenegyesből talált be, a Manchester United pedig végül kiütéses győzelmet aratott. A meccs utáni diskurzust azonban nem a hazaiak játéka, hanem a futballtörvények újabb érthetetlen kiskapu-alkalmazása uralja.

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