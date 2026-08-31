Lionel Messi szívszorító bejelentéssel sokkolta a futballvilágot

A 39 éves Lionel Messi egy kézzel írt naplórészletet ábrázoló Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy többet nem lép pályára az argentin válogatottban.

Lionel Messi többet nem lép pályára az argentin válogatottban

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

„Ezeket a szavakat július 21-én, két nappal a döntő után írtam. Az édesapámmal történtek után ma még biztosabb vagyok a döntésem helyességében, mint korábban.” – olvasható Messi bejegyzésében, akinek az édesapja, Jorge Messi augusztus 8-án hunyt el egy rosariói kórházban.

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Az argentin sztár elárulta, hogy az elveszített világbajnoki döntő után sokat gondolkodott, mielőtt meghozta a döntést.

Ez egy olyan döntés volt, amely fájt – és mélyen belül még mindig fáj –, de megértettem, hogy eljött az idő. Esküszöm nektek, hogy mindig mindent beleadtam – nemcsak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem már azelőtt is. Mindig harcoltam, és mindent otthagytam a pályán ezért a mezért, hogy örömet szerezzek nektek, és hogy a futball révén büszkévé tegyelek benneteket arra, hogy argentinok vagytok”

– olvasható Messi Instagram-bejegyzésében.

A 39 éves klasszis hangsúlyozza, hogy nincs már mit adnia a válogatottnak, ráadásul nagyszerű fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik, hogy ott legyenek.

Köszönöm azt a sok szeretetet, amelyet az elmúlt 20 évben kaptam. Nagyon fog hiányozni, hogy halljalak benneteket a pályán. Mostantól én is csak egy leszek közületek, kívülről fogok szurkolni és támogatni benneteket – a jó időkben és a rosszakban is, különösen a rosszakban”

– írta a nyolcszoros aranylabdás támadó, aki köszönetet mondott minden edzőjének, csapattársának és vezetőnek, akikkel együtt járta végig ezt az utat.

„Nyugodt szívvel és büszkén távozom, amiért a csapattársaimmal együtt olyan pillanatokat adhattunk nektek, amelyekről egykor csak álmodtunk. Hihetetlen élmény volt mindezt veletek együtt átélni. Szeretlek benneteket” – olvasható Lionel Messi búcsúüzenetében, amely két nappal a világbajnoki döntő után fogalmazódott meg benne.

Messi Argentína történetének legeredményesebb gólszerzője és legtöbb válogatottsággal rendelkező játékosa. Messi 203 mérkőzésen 124 gólt lőtt a nemzeti csapatban, ezzel ő a dél-amerikai futball történetének legeredményesebb játékosa.

2022-ben vb-győzelemre vezette az argentin válogatottat, amely története során harmadszor jutott fel a labdarúgás csúcsára – mindezt 36 év után.

Ezt megelőzően Messi kulcsszerepet játszott abban, hogy az argentin válogatott 2021-ben megnyerte a Copa Américát, amivel véget vetett a 28 éven át tartó trófeamentes időszakának.