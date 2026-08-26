Vírusként terjedt el egy fotó a tavaly októberben, 84 éves korában elhunyt Mezey György sírhelyéről. A labdarúgó-mesteredzőt novemberben, a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra – itt készült most az a kép is, amelyen sokak szerint elhanyagoltnak tűnik a sírhely. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) – amely saját halottjának tekinti a legendás szakembert – úgy reagált a közösségi médiában megjelentekre, hogy egy szabályzat szerint csak egy évvel a temetés után tudnak méltó sírkövet állítani Mezey Györgynek. Amint ez az egy éve letelik, a gyászoló családdal egyeztetve ez meg is fog történni.

Mezey György labdarúgó-mesteredző tavaly októberben, 84 éves korában hunyt el

Fotó: Földi Imre / MTI

Mezey György sírhelye szívszorító látványt nyújt

Szétrepedezett a föld és elszáradtak a virágok Mezey György sírhelyén, amely szívszorító látványt nyújtott a magyar fociszurkolóknak, miután megjelent egy fotó az egykori szakember végső nyughelyéről. A mesteredző meghatározó alakja volt a hazai labdarúgásnak, utolsóként ő juttatta ki a nemzeti csapatot világbajnokságra, még 1986-ban. Mezey György a mesteredzői elismerést már négy évvel korábban megkapta, majd az MLSZ életműdíjasa is lett 2020-ban.