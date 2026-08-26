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A tavaly elhunyt labdarúgó-mesteredző sírhelyéről a közösségi médiába került fel egy fotó. Az MLSZ az Origo Sportnak úgy reagált, a temetői szabályzathoz igazodva egy évig nem állíthattak sírkövet Mezey György számára, elsősorban a föld süllyedése miatt, de hamarosan méltó sírhelyet kap a legendás szakember.

Vírusként terjedt el egy fotó a tavaly októberben, 84 éves korában elhunyt Mezey György sírhelyéről. A labdarúgó-mesteredzőt novemberben, a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra – itt készült most az a kép is, amelyen sokak szerint elhanyagoltnak tűnik a sírhely. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) – amely saját halottjának tekinti a legendás szakembert – úgy reagált a közösségi médiában megjelentekre, hogy egy szabályzat szerint csak egy évvel a temetés után tudnak méltó sírkövet állítani Mezey Györgynek. Amint ez az egy éve letelik, a gyászoló családdal egyeztetve ez meg is fog történni.

Mezey György labdarúgó-mesteredző
Mezey György labdarúgó-mesteredző tavaly októberben, 84 éves korában hunyt el
Fotó: Földi Imre / MTI

Mezey György sírhelye szívszorító látványt nyújt

Szétrepedezett a föld és elszáradtak a virágok Mezey György sírhelyén, amely szívszorító látványt nyújtott a magyar fociszurkolóknak, miután megjelent egy fotó az egykori szakember végső nyughelyéről. A mesteredző meghatározó alakja volt a hazai labdarúgásnak, utolsóként ő juttatta ki a nemzeti csapatot világbajnokságra, még 1986-ban. Mezey György a mesteredzői elismerést már négy évvel korábban megkapta, majd az MLSZ életműdíjasa is lett 2020-ban.

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Galéria: Fotókon a tavaly elhunyt Mezey György sírhelye
Fotó: Gábor Zoltán
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Mezey György

Fegyelmezett, szerény és csendes, mégis karizmatikus, intelligens személyisége korszakokon át szimbolizálta a felkészült labdarúgóedzőt. A magyar labdarúgás történetének kiemelkedő edzőjét, tanárát, korszakos egyéniségét veszítettük el, akinek hatása ott van mindenhol, ahol ma igényes szakmai munka folyik

– fogalmazott Csányi Sándor, a szövetség elnöke Mezey György tavaly novemberi temetésén.

Reagált az MLSZ

Az MLSZ saját halottjának tekinti a mesteredzőt, ezért a gyászoló család mellett a szövetségnek is felrótták a közösségi média felhasználói, hogy szerintük elhanyagoltnak tűnik a sírhely. Miközben sokan felhívták a figyelmet arra, hogy az utóbbi hetekben uralkodó kánikula a temetőkben is mindent kiszárított, és egy évig amúgy sem szokás sírkövet állítani az elhunytnak – a föld süllyedésétől megdőlhet, megrepedhet –, az Origo Sport megkereste az ügyben a Magyar Labdarúgó-szövetséget.

Az MLSZ kommunikációs osztálya arról tájékoztatta lapunkat, hogy a temetői szabályzathoz igazodva egy évig nem állíthattak sírkövet Mezey György számára – elsősorban a talaj természetes tömörödése miatt. A szövetség saját halottjának tekinti a mesteredzőt, ezért amint lejár az egy év, úgy a gyászoló családdal egyeztetve méltó sírhelyet állítanak majd Mezey Györgynek.

A szövetség egyébként folyamatosan figyelemmel követi a magyar labdarúgás legendás alakjainak sírhelyeit, nemcsak azokét, akiket saját halottjuknak tekintenek. Munkatársaik évente többször, például halottak napján és a Magyar Labdarúgás Napján is végigjárják a temetőket, hogy minden sírhely méltó módon gondozott maradjon.

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