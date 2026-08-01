A rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében - írja az MLSZ hivatalos honlapja.
Az MLSZ az energiafogyasztás mérséklését tartja szem előtt
A döntés alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére.
A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.
Amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, elkerülendő a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentős mértékben csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása.
"A kezdési időpont változásával érintett mérkőzésekről és a tényleges időpontról a sportszervezetekkel történt egyeztetést követően, haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt. Az MLSZ által egységesen javasolt kezdési időpont: 17.30 óra" - írják a hivatalos honlapon.
Kánikula és az NB I
Magyarországon a tartós kánikula miatt jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A hétvégi átlaghőmérséklet 36–39 Celsius-fok között alakul majd, az MLSZ ennek kapcsán az Origo kérdésére közölte, nem tervezi a meccsek elhalasztását.
„Az MLSZ is folyamatosan figyelemmel követi a kánikula kapcsán kialakult helyzetet, ezért is kérte a klubokat arra, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket a találkozókon résztvevők érdekében. A hétvégi fordulóban az MLSZ nem tervez időpont-módosítást, a mérkőzések rendezői a korábbi, nagy melegben játszott találkozókhoz hasonlóan ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők elrendelhetik az ivószünetet a mérkőzések közben, továbbá a szövetség kérte a klubokat, hogy szorosan működjenek együtt a találkozókon dolgozó hivatalos személyekkel, ügyeljenek a résztvevők megfelelő folyadékpótlására, az egészségügyi készenlétre, és javasoltuk ingyenes ivóvíz-vételi pontok kialakítását a szurkolói szektorokban, valamint a nap tűző ereje elleni védekezés lehetőségeinek biztosítását”