A rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében - írja az MLSZ hivatalos honlapja.

Az MLSZ döntése átírja a meccsek kezdési időpontját

Fotó: Ladoczki Balazs

Az MLSZ az energiafogyasztás mérséklését tartja szem előtt

A döntés alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére.

A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.

Amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, elkerülendő a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentős mértékben csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása.

"A kezdési időpont változásával érintett mérkőzésekről és a tényleges időpontról a sportszervezetekkel történt egyeztetést követően, haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt. Az MLSZ által egységesen javasolt kezdési időpont: 17.30 óra" - írják a hivatalos honlapon.