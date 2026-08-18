A Ferencváros csütörtök este 19 órától a Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa-liga alapszakaszába jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A zöld-fehérek hétfőn kijelölték keretüket: a távozó Gruber Zsombor helyére Franko Kovacevic került be, Madarász Ádám pedig a B-listán kapott helyet. A törökök szintén keretet hirdettek, amelyben Mohamed Szalah is szerepel, az egyiptomi sztár pedig a hírek szerint már kezdőként kaphat lehetőséget a Fradi ellen.

Mohamed Szalah pályára léphet a Fradi elleni, ráadásul kezdőként Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Mohamed Szalah először lehet kezdő a Trabzonsporban

Mohamed Szalah a kezdőcsapatban kaphat lehetőséget a Trabzonspor Ferencváros elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzésén. A Goal.com a török Haber61 értesüléseire hivatkozva arról ír, hogy az egyiptomi támadó bemutatkozása meggyőzte a szakmai stábot, így a Fradi ellen már az első perctől pályán lehet.

A Liverpoolt kilenc év után elhagyó Szalah a török bajnokság nyitófordulójában mutatkozott be új együttesében. A Kasimpasa ellen 1–1-re végződő találkozón az 58. percben állt be, és bő fél óra alatt jó benyomást tett a szakmai stábra. A beszámolók szerint különösen az erőnléti állapota volt biztató, ami megnyithatja előtte az utat a kezdőcsapatba kerüléshez.

Meglepő kijelentést tett a Trabzonspor edzője a Fradiról

A két csapat az Európa-liga alapszakaszába kerülésért csap össze, a párharc első mérkőzését csütörtökön 19 órától Trabzonban rendezik. A találkozó előtt Fatih Tekke meglepő kijelentést tett az erőviszonyokról, ugyanis a Ferencvárost saját csapatánál erősebb ellenfélnek nevezte. A vezetőedző hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos európai kupamérkőzés vár együttesére, és úgy véli, a magyar csapat komoly erőt képvisel.

A keretek becsült értéke ugyanakkor egészen más képet fest az erőviszonyokról. A Trabzonspor játékosállományának összértéke 155,9 millió euró, míg a Ferencváros keretét 38,5 millió euróra becsülik.

A Ferencváros augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.

A FERENCVÁROS KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Varga Ádám

Védők: Botka Endre, Cadu, Mariano Gómez, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic

B-listán: Radnóti Dániel, Lakatos Csongor, Bagi Ádám, Madarász Ádám, Szabó Szilárd, Varga Zétény, Gólik Benjámin A TRABZONSPOR KERETE AZ EL-SELEJTEZŐ NEGYEDIK KÖRÉBEN

Kapusok: André Onana, Ahmet Dogan Yildirim

Védők: Sztefan Szavics, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellac, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral

Középpályások: Ernest Muci, Ozan Tufan, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ruszlan Malinovszkij, Benjamin Bouchouari

Támadók: Mohamed Szalah, Paul Onuachu, Metehan Mimaroglu, Aral Simsir, Umut Nayir, René Mitongo, Noah Saviolo