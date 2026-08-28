Az FTC-Trabzonspor El-párharc valószínűleg nem olyan eredményt hozott, mint amire a Törökországba szerződött Mohamed Szalah számított. A Liverpooltól kilenc év után távozó egyiptomi klasszis se a hazai, se az idegenbeli mérkőzésen nem lőtt gólt, a Groupama Arénában edzője a 64. percben le is cserélte.

Mohamed Szalah nem erre számított: az FTC-Trabzonspor párharc sima magyar sikert hozott

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

FTC-Trabzonspor: Mohamed Szalah megdöbbent

Szalah a Liverpoollal rendszeresen szerepelt a Bajnokok Ligájában, a Trabzonsporral azonban az Európa-ligába se jutott be.

Hiába számít papíron értékesebbnak a török csapat játékoskerete a Fradiénál, a pályán ez nem mutatkozott meg, Borbély Balázs együttese lefutballozta ellenfelét.

A török sajtó is fejet hajtott a magyarok előtt, bár a két trabzoni játékost kiállító szolvén játékvezetőnek durván nekiment. A lecserélt Szalah reakciója is több mint beszédes, a 34 éves szupersztár a kispadon döbbenten figyelte, ahogyan az FTC szurkolói hullámoztak, miután csapatuk összesítésben 5-0-ra vezetett.

🚨Mohamed Salah was SHOOK watching Trabzonspor lose 4-0 today pic.twitter.com/iGmzBPcqmp — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 27, 2026

A Ferencváros a kiütéses győzelemnek köszönhetően az Európa-ligában folytathatja szereplését, míg a Trabzonspor számára maradt a Konferencia-liga alapszakasza. Az UEFA pénteken tartja a sorsolást, így mindkét klub hamarosan megtudja, milyen riválisok ellen kell majd pályára lépnie.