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A Ferencváros a Groupama Arénában 4-0-ra kiütötte a Trabzonsport, és kettős győzelemmel jutott be az Európa-liga alapszakaszába. A török csapat legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah ezúttal sem lőtt gólt, az egyiptomit már a 64. percben lecserélték az FTC-Trabzonspor meccsen. A Liverpool-legenda a kispadon döbbenten figyelte, amint a mérkőzés végén a Fradi-szurkolók önfeledten ünnepeltek.

Az FTC-Trabzonspor El-párharc valószínűleg nem olyan eredményt hozott, mint amire a Törökországba szerződött Mohamed Szalah számított. A Liverpooltól kilenc év után távozó egyiptomi klasszis se a hazai, se az idegenbeli mérkőzésen nem lőtt gólt, a Groupama Arénában edzője a 64. percben le is cserélte. 

Mohamed Szalah nem erre számított: az FTC-Trabzonspor párharc sima magyar sikert hozott
Mohamed Szalah nem erre számított: az FTC-Trabzonspor párharc sima magyar sikert hozott
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

FTC-Trabzonspor: Mohamed Szalah megdöbbent

Szalah a Liverpoollal rendszeresen szerepelt a Bajnokok Ligájában, a Trabzonsporral azonban az Európa-ligába se jutott be. 

Hiába számít papíron értékesebbnak a török csapat játékoskerete a Fradiénál, a pályán ez nem mutatkozott meg, Borbély Balázs együttese lefutballozta ellenfelét. 

A török sajtó is fejet hajtott a magyarok előtt, bár a két trabzoni játékost kiállító szolvén játékvezetőnek durván nekiment. A lecserélt Szalah reakciója is több mint beszédes, a 34 éves szupersztár a kispadon döbbenten figyelte, ahogyan az FTC szurkolói hullámoztak, miután csapatuk összesítésben 5-0-ra vezetett.

A Ferencváros a kiütéses győzelemnek köszönhetően az Európa-ligában folytathatja szereplését, míg a Trabzonspor számára maradt a Konferencia-liga alapszakasza. Az UEFA pénteken tartja a sorsolást, így mindkét klub hamarosan megtudja, milyen riválisok ellen kell majd pályára lépnie.

Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor
Fradi
Galéria: A Fradi kiütötte a Trabzonsport, Szalahnak nem volt esélye Budapesten
Fotó: AFP
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A Fradi kiütötte a Trabzonsport, Szalahnak nem volt esélye Budapesten
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