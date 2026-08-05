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A világbajnokság után a futballsztárok egy része jól megérdemelt pihenésüket töltötték, mielőtt kezdetét vette az új szezon. Mohamed Szalah, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane és Kylian Mbappé is kihasználták az utolsó szabad napokat, és a világ különböző pontjain töltötték nyári szabadságukat.

A világbajnokság feszített tempója után a futballvilág legnagyobb sztárjai is igyekeznek kihasználni a szezonrajtot megelőző utolsó szabad napokat. A labdarúgás helyett ezúttal a napsütés, a tengerpart és a pihenés vette át a főszerepet: Mohamed Szalah Görögországban töltődött fel, Erling Haaland Szicíliát választotta úti céljául, míg Lamine Yamal Ibizán kapcsolódott ki. Harry Kane a Karib-térségben pihente ki a világbajnokság fáradalmait, Kylian Mbappé pedig Miamiban élvezte a jól megérdemelt szabadságát. 

Mohamed Szalah Görögországban nyaralt
Mohamed Szalah Görögországban nyaralt Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

Mohamed Szalah Görögországban nyaralt

A Liverpooltól idén elköszönő egyiptomi sztárnak a világbajnokság után járt a megérdemelt pihenő. Mohamed Szalah barátaival utazott Görögországba, azon belül is Míkonoszra, ahol néhány napra maga mögött hagyhatta a futballt. Az ott nyaraló turisták közül pedig biztosan akadt néhány szerencsés, aki egy közös fotót vagy aláírást is szerezhetett a 34 éves klasszistól.

A norvégoknak és Erling Haalandnak is remekül sikerült a nyári világbajnokság, hiszen egészen a legjobb nyolc közé jutottak, majd a negyeddöntőben Anglia ellen búcsúztak. A norvégok csatára hét góllal zárta a tornát, és teljesítményével végképp a világ legjobb támadói közé emelkedett. Ezek után igencsak megérdemelt volt a pihenés: Haaland párjával, Isabel Haugseng Johansennel Olaszországba utazott, ahol Szicíliában töltöttek néhány pihentető napot.

Vb-arany után megérdemelt a nyaralás

Lamine Yamal és a spanyol válogatott több tagja is úgy döntött, hogy a világbajnoki cím megszerzése után Ibizán engedi ki a gőzt. Persze az ünneplés már jóval korábban elkezdődött: a csapatot hatalmas tömeg fogadta Madridban, ahol a lezárt útvonal mentén összegyűlt szurkolók gyakorlatilag megbénították a belvárost. A közös ünneplés a Cibeles téren folytatódott, majd Yamal szűk baráti társaságával Ibiza felé vette az irányt, hogy a „bulik fellegvárában” folytassa az ünneplést.

Harry Kane-re a Franciaország ellen megnyert bronzmérkőzés után biztosan ráfért a pihenés. Sajtóinformációk szerint az angol válogatott támadója családjával a Karib-térségben kapcsolódik ki, és várhatóan augusztus 8. körül tér vissza a Bayern Münchenhez.

A bronzmeccsen alulmaradó franciák sztárja, a világbajnokság gólkirálya, Kylian Mbappé szintén pihenéssel tölti a nyári szabadságát. A Real Madrid támadóját barátnőjével, Ester Expósitóval Miamiban, a Faena Miami Beach Hotelnél látták

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