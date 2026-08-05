A világbajnokság feszített tempója után a futballvilág legnagyobb sztárjai is igyekeznek kihasználni a szezonrajtot megelőző utolsó szabad napokat. A labdarúgás helyett ezúttal a napsütés, a tengerpart és a pihenés vette át a főszerepet: Mohamed Szalah Görögországban töltődött fel, Erling Haaland Szicíliát választotta úti céljául, míg Lamine Yamal Ibizán kapcsolódott ki. Harry Kane a Karib-térségben pihente ki a világbajnokság fáradalmait, Kylian Mbappé pedig Miamiban élvezte a jól megérdemelt szabadságát.

Mohamed Szalah Görögországban nyaralt Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

Mohamed Szalah Görögországban nyaralt

A Liverpooltól idén elköszönő egyiptomi sztárnak a világbajnokság után járt a megérdemelt pihenő. Mohamed Szalah barátaival utazott Görögországba, azon belül is Míkonoszra, ahol néhány napra maga mögött hagyhatta a futballt. Az ott nyaraló turisták közül pedig biztosan akadt néhány szerencsés, aki egy közös fotót vagy aláírást is szerezhetett a 34 éves klasszistól.

Mo Salah enjoying his holiday in Greece ☀️ pic.twitter.com/ECBl3kKxv5 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 4, 2026

A norvégoknak és Erling Haalandnak is remekül sikerült a nyári világbajnokság, hiszen egészen a legjobb nyolc közé jutottak, majd a negyeddöntőben Anglia ellen búcsúztak. A norvégok csatára hét góllal zárta a tornát, és teljesítményével végképp a világ legjobb támadói közé emelkedett. Ezek után igencsak megérdemelt volt a pihenés: Haaland párjával, Isabel Haugseng Johansennel Olaszországba utazott, ahol Szicíliában töltöttek néhány pihentető napot.

Vb-arany után megérdemelt a nyaralás

Lamine Yamal és a spanyol válogatott több tagja is úgy döntött, hogy a világbajnoki cím megszerzése után Ibizán engedi ki a gőzt. Persze az ünneplés már jóval korábban elkezdődött: a csapatot hatalmas tömeg fogadta Madridban, ahol a lezárt útvonal mentén összegyűlt szurkolók gyakorlatilag megbénították a belvárost. A közös ünneplés a Cibeles téren folytatódott, majd Yamal szűk baráti társaságával Ibiza felé vette az irányt, hogy a „bulik fellegvárában” folytassa az ünneplést.

Inés García ha pillado a Lamine Yamal borracho tirando billetes de 50€ y de 100€ en una discoteca en Ibiza



estoy a lágrimas 😭😭😭 pic.twitter.com/LJB8DDfTuY — Aupa (@Aupadrey) July 26, 2026

Harry Kane-re a Franciaország ellen megnyert bronzmérkőzés után biztosan ráfért a pihenés. Sajtóinformációk szerint az angol válogatott támadója családjával a Karib-térségben kapcsolódik ki, és várhatóan augusztus 8. körül tér vissza a Bayern Münchenhez.