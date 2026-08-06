Mohamed Szalah kilenc év után, klublegendaként távozott a Liverpooltól, és a török élvonalban szereplő Trabzonspor együtteséhez igazolt. Az egyiptomi támadó a hírek szerint kétéves szerződést kötött új csapatával, a keresete heti 363 ezer font lesz – adózás után.

Mohamed Szalah csillagászati összegért szerződött a Trabzonsporhoz

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Mohamed Szalah-t 25 ezer szurkoló fogadta

A 34 éves sztárt valósággal lenyűgözte, ami a trabzoni reptéren fogadta. A 10-es számú mezben feszítő játékost fáklyákkal és tűzijátékkal üdvözölték a szurkolók, Szalah alig találta a jelzőket arra az őrületre, ami körülvette.

„Elképesztő, hogy a szurkolók most itt vannak. A fogadtatás fantasztikus volt, nagyon örülök, hogy itt lehetek.

Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna ilyet. 25 ezer drukker van itt, ez egészen hihetetlen”

– áradozott a Liverpool-legenda.

„Csodás érzés ezt átélni, rengeteg szeretetet tükröz. Szóval természetesen nagyon örülök ennek. Alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz. Bárhová is megyek, mindig igyekszem nyerni valamit. Remélem, hogy a bajnokságban és Európában is jó eredményeket érhetünk el” – tette hozzá az egyiptomi klasszis, akit rocksztárokat megszégyenítő fogadtatásban részesítettek.

🚨🇪🇬 Trabzonspor's new signing Mohamed Salah: "I honestly can't even remember if I've seen something like this before. I'm very happy to be here. There are 25,000 fans, it's UNBELIEVABLE!" 🤯❤️💙 pic.twitter.com/ANKwqYGxAR — EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2026

A Trabzonsporral folytatott tárgyalások ezen a héten gyorsultak fel, ami oda vezetett, hogy Szalah a görög Mikonosz szigetén történő nyaralását félbeszakítva magánrepülővel érkezett Isztambulba. Az egyiptomi játékos ezután az Acibadem Maslak Kórházba ment orvosi vizsgálatra, majd onnan repült tovább Trabzonba – számolt be róla a brit sajtó.

A Trabzonspor korábban a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában nyugalomra intette a szurkolókat, de mire Szalah helyi idő szerint este 9 körül megérkezett, a környező utakon káosz lett úrrá, a forgalom lebénult. A klasszis futballista szerződtetés hatalmas siker a török csapat számára, amely szaúdi klubokat és a bajnoki rivális Besiktast is maga mögé utasítva zárta le az üzletet.

Világsztár igazolt a Trabzonsporhoz

Ertugrul Dogan, a Trabzonspor elnöke sem fukarkodott a jelzőkkel. „Szalah egy világsztár. Szükségünk volt egy ilyen játékosra. Remélem, hogy ez a közösségünk javát is szolgálja. Felgyorsítottuk az átigazolási folyamatot, miután más csapatok visszaléptek. Találkoztam Szalah-val és az ügynökével. Nagyon profi, tiszteletteljes találkozó volt, ahol mindkét fél megértette a másikat, és nem merült fel semmilyen nehézség. Körülbelül 10 napon át tárgyaltunk.

Arra szeretnénk felhívni Európa figyelmét, hogy a Trabzonspor bárkit megszerezhet, akit csak akar. A legutóbbi sikereinkről egész Törökországban és Európában is beszélnek”

– szögezte le a klubelnök.