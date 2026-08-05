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Megtörtént a bejelentés. Mohamed Szalah a török labdarúgó-élvonalban szereplő Trabzonspornál folytatja pályafutását.

A Trabzonspornál folytatja pályafutását Mohamed Szalah, aki kilenc év után távozott a Liverpooltól. A török klub mindenben megállapodott a 34 éves egyiptomi támadóval, aki a sikeres orvosi vizsgálatot követően aláírja szerződését új csapatánál. Szalah érkezése magyar szempontból is érdekes, hiszen amennyiben a Ferencváros továbbjut az Európa-liga selejtezőjében, a következő körben éppen a Trabzonsporral találkozhat, így az FTC akár a Liverpool korábbi világklasszisával is szembekerülhet az európai kupaporondon.

Mohamed Szalah a Trabzonspornál folytatja
Mohamed Szalah a Trabzonspornál folytatja Fotó: HUSEYIN LIKOGLU

Mohamed Szalah a Trabzonspornál folytatja

A Trabzonspor szerdán hivatalosan is bejelentette Mohamed Szalah érkezését. A török klub több fényképet is megosztott új szerzeményéről, akit már a repülőtérről a városba vezető úton hatalmas és lelkes szurkolótábor fogadott. Az átigazolás részletei is eldőltek: a 34 éves egyiptomi támadó 2028 nyaráig kötelezi el magát az előző idényben bajnoki bronzérmet szerző együtteshez.

Szalahnak ráadásul nem kell sokat várnia arra, hogy tétmérkőzésen is bemutatkozhasson új csapatában. A Trabzonspor jövő szombaton a Kasimpasa ellen kezdi meg szereplését a török bajnokságban, néhány nappal később pedig már az európai kupaporondon lesz jelenése. 

A török együttes augusztus 20-án a Ferencváros–Górnik Zabrze  párharc továbbjutójával találkozik az Európa-liga utolsó selejtezőkörében. 

Mindez azt jelenti, hogy Szalah várhatóan a Kasimpasa elleni bajnokin vagy az Európa-liga-selejtezőben léphet először pályára a Trabzonspor színeiben. Amennyiben az FTC sikerrel veszi a lengyelek elleni párharcot, könnyen elképzelhető, hogy az egyiptomi világklasszis éppen a Ferencváros ellen játszhatja első nemzetközi kupamérkőzését új klubjában.

Mohamed Szalah Liverpoolban maradandót alkotott

Az egyiptomi támadó 2017 nyarán, 42 millió euróért érkezett az AS Romától a Liverpoolhoz, ahol az ezt követő kilenc évben a klub történetének egyik meghatározó alakjává vált. Az egyiptomi klasszis 442 tétmérkőzésen 257 gólt szerzett és 123 gólpasszt osztott ki a vörösök színeiben. A Vörösökkel sikerek egész sorát ünnepelhette: két alkalommal megnyerte a Premier League-et (2019–2020, 2024–2025), 2022-ben elhódította az FA-kupát, míg 2019-ben a Bajnokok Ligája trófeáját is magasba emelhette. Eredményességével és hosszú éveken át nyújtott kiemelkedő teljesítményével a Liverpool modern kori történetének egyik legeredményesebb és legmeghatározóbb futballistájává nőtte ki magát.

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