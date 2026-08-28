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Közösségi oldalán reagált a Trabzonspor Ferencváros elleni súlyos vereségére és Európa-ligából való kiesésére a törökök legnagyobb sztárja. Mohamed Szalah elismerte a csalódottságát, ugyanakkor leszögezte, továbbra is teljes mértékben elkötelezett a klub mellett, ahová azért érkezett, hogy trófeákat nyerjen.

Fájdalmasan ért véget a Mohamed Szalah fémjelezte Trabzonspor számára az Európa-liga selejtezője. A Ferencváros az idegenben aratott 1–0-s győzelem után a Groupama Arénában 4–0-ra ütötte ki török ellenfelét, így kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel jutott be a sorozat ligaszakaszába. A vendégek helyzetét jelentősen megnehezítette, hogy Ruszlan Malinovszkijt már a 12. percben kiállították, majd az 57. percben Sidny Lopes Cabral is piros lapot kapott.

Hiába a Fradi elleni kiesés, Mohamed Szalah már a jövőre koncentrál
Hiába a Fradi elleni kiesés, Mohamed Szalah már a jövőre koncentrál
Fotó: AFP

Mohamed Szalah üzenete

A csődöt mondó Szalah egyik mérkőzésen sem tudta bevenni Dibusz Dénes kapuját, a budapesti visszavágón pedig a 64. percben lecserélték. Az egyiptomi támadó egy nappal a súlyos vereség után közösségi oldalán üzent a klub szurkolóinak.

A pályafutásom során semmi sem jött könnyen. A rossz esték és a csalódások a futball részei, én pedig megtanultam, hogyan fordítsam ezeket motivációvá, majd trófeákká

– kezdte bejegyzését Szalah.

A Liverpool korábbi klasszisa ezután egyértelművé tette, hogy az Európa-ligából való fájdalmas kiesés sem változtatott a Trabzonspor iránti elkötelezettségén.

A Trabzonspor az én klubom, én pedig testben és lélekben ennek a projektnek a része vagyok. A tegnap este ezen nem változtat.

A Fradi elleni visszavágó összefoglalója:

Szalah nyáron, a Liverpooltól való távozása után csatlakozott a török együtteshez. A 34 éves támadó számára nem indult egyszerűen az új fejezet, az Európa-ligában ugyanis már a selejtezőben búcsúzott csapatával. A bajnokságban ugyanakkor már megszerezte első góljait: az Istanbul Basaksehir elleni 2–1-es győzelemből duplával vette ki a részét.

Az egyiptomi sztár szerint tisztában vannak azzal, milyen elvárásoknak kell megfelelniük Trabzonban, de továbbra is hisz abban, hogy sikeresek lehetnek.

„Tudom, hogy magasak az elvárások, és őszintén hiszem, hogy képesek vagyunk és képesek is leszünk megfelelni ezeknek. Az, hogy »azért jöttem ide, hogy nyerjek«, számomra nem csupán egy szlogen.”

A Trabzonspor az Európa-ligából történt kiesés ellenére folytathatja nemzetközi szereplését, a török együttes a Konferencia-liga ligaszakaszában lesz érdekelt.

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