A pénteki nyitómeccset az eddig veretlen MTK Budapest és a három ponttal álló Puskás Akadémia vívta az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A felcsútiak csapatkapitányának, Szolnoki Rolandnak ez volt pályafutása 300. élvonalbeli mérkőzése. Az MTK-Puskás Akadémia meccs felemás félidőket hozott.
MTK-Puskás Akadémia: Kerezsi Zalán újra remekelt
Az első félidőben a Puskás Akadémia teljesen állva hagyta az MTK-t. A 18. percben egy gyors akció zárásaként Dárdai jobbról centerezett, Kern pedig közelről a hálóba lőtt. Öt perccel később már két góllal vezettek a vendégek, jobb oldali szöglet után Golla és Demjén kapus ugrott fel a labdáért, amely előbbi fejéről a magasba, onnan pedig a kaputól 2 méterre álló Harutrunjanhoz pattant, aki a hálóba fejelt (0-2).
Az 52. percben szépített az MTK, a ZTE ellen remeklő Kerezsi Zalán a bal oldalon vágtázott, lefutotta a védőjét, az alapvonaltól középre passzolt, Jurek pedig négy méterről ballal a jobb sarokba lőtt. A gólpassz után a 78. percben Kerezsi már maga zárta le az akciót: Bognár beadását a jobb felső sarokba fejelte (2-2). Akárcsak a múlt héten Kispesten, ezúttal is kétgólos hátrányból állt fel az MTK!
Hiába, a hatperces ráadásban Cooley gólra váltotta Nissila emelését,
a Puskás Akadémia 3-2-re nyert az MTK ellen.
Marco Rossi is ott volt a meccsen
Marco Rossi szövetségi kapitány a helyszínen tekintette meg a mérkőzést. Minden bizonnyal ő is elégedetten szemlélte a 23 éves Kerezsi teljesítményét,
az MTK játékosa már 4 gólnál jár a bajnokságban.
Bár a magyar felnőtt válogatott keretébe még nem hívta őt meg, korábban előfordult, hogy az U21-es csapattal Telkiben készülő Kerezsit – egy másik utánpótlás-játékossal együtt – Marco Rossi szövetségi kapitány be vonta a felnőtt válogatott edzésébe, hogy létszámhiány miatt segítse a munkáját. Talán ősszel már a meghívót is megkapja az MTK játékosa.