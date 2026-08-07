Az 52. percben szépített az MTK, a ZTE ellen remeklő Kerezsi Zalán a bal oldalon vágtázott, lefutotta a védőjét, az alapvonaltól középre passzolt, Jurek pedig négy méterről ballal a jobb sarokba lőtt. A gólpassz után a 78. percben Kerezsi már maga zárta le az akciót: Bognár beadását a jobb felső sarokba fejelte (2-2). Akárcsak a múlt héten Kispesten, ezúttal is kétgólos hátrányból állt fel az MTK!

Hiába, a hatperces ráadásban Cooley gólra váltotta Nissila emelését,

a Puskás Akadémia 3-2-re nyert az MTK ellen.

Marco Rossi is ott volt a meccsen

Marco Rossi szövetségi kapitány a helyszínen tekintette meg a mérkőzést. Minden bizonnyal ő is elégedetten szemlélte a 23 éves Kerezsi teljesítményét,

az MTK játékosa már 4 gólnál jár a bajnokságban.

Bár a magyar felnőtt válogatott keretébe még nem hívta őt meg, korábban előfordult, hogy az U21-es csapattal Telkiben készülő Kerezsit – egy másik utánpótlás-játékossal együtt – Marco Rossi szövetségi kapitány be vonta a felnőtt válogatott edzésébe, hogy létszámhiány miatt segítse a munkáját. Talán ősszel már a meghívót is megkapja az MTK játékosa.