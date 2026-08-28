Súlyos betegséghullám közepette érkezett Debrecenbe az MTK az NB I hatodik fordulójának péntek esti mérkőzésére. A kék-fehérek keretéből több játékos is kidőlt egy gyomor- és bélrendszeri tünetekkel járó fertőzés miatt: Adrian Zeljkovic, Kovács Patrik és Nyers Ádám betegsége miatt el sem utazhatott a csapattal, Stipe Radic és Klausz Milán pedig már útközben lett rosszul. A hiányzók pótlására négy utánpótláskorú játékost kellett a csapat után küldeni Debrecenbe.

Az MTK ponttal távozott Debrecenből

Fotó: mtkbudapest.hu

Vírusfertőzés az MTK-nál

„Felülírta a terveinket az élet. Tegnap este Kovács Patrik jelentkezett be, hogy vírusos fertőzése van, éjszaka Zeljkovic, reggelre Nyers Ádi. Amikor elindultunk, volt olyan játékos, aki a benzinkút mosdójában esett össze, pedig most még keretben van” – érzékeltette a helyzet súlyosságát a kezdés előtt Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője az M4 Sportnak.

A két csapat 102. élvonalbeli összecsapása előtt a statisztika az MTK mellett szólt: az előző 101 találkozóból 47-et a fővárosiak, 33-at a debreceniek nyertek meg, 21 döntetlen mellett. A Loki ugyanakkor három bajnoki óta veretlenül várta a mérkőzést, míg az MTK a Nyíregyháza 2–1-es legyőzésével szakította meg hárommeccses nyeretlenségi sorozatát. A DVSC-ben az eltiltott Lang Ádám és Batik Bence sem léphetett pályára.

Jurek duplájával került előnybe az MTK

A mérkőzés elején Dzsudzsák Balázs veszélyeztetett, majd a 17. percben váratlanul az MTK jutott büntetőhöz: Szakál Péter a tizenhatoson belül lerántotta Kerezsi Zalánt, Bognár Tamás pedig a tizenegyespontra mutatott. Jurek Gábor állt a labda mögé, és magabiztosan a bal alsó sarokba lőtt (0–1).

A Debrecen a kapott gól után jelentős mezőnyfölénybe került, és a 30. percben egyenlített is. Marko Boskovic szerzett labdát Hinora Kristóftól, majd Dzsudzsák és Szendrei Ákos közreműködésével Dénes Vilmos elé került a labda, aki higgadtan a jobb alsó sarokba gurított (1–1).

Mindössze négy percig volt azonban döntetlen az állás: Bognár István remek labdával találta meg a jobb oldalon beinduló Jureket, aki elsőre ugyan nem találta el jól a labdát, másodszorra azonban már a kapuba piszkálta, így megszerezte második gólját (1–2).