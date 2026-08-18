Dráma a Bayern Münchennél – Musiala ismét összeesett a pályán

Ahogy az Origo is megírta, Jamal Musiala szombaton összeesett az RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen. A Bayern München középpályása a találkozó hajrájában minden előjel nélkül lett rosszul, az esetet pedig az tette különösen aggasztóvá, hogy előtte nem történt ütközés vagy bármiféle külső behatás.

Jamal Musiala, a Bayern München sztárja a hétvégén már a frászt hozta a szurkolókra

Fotó: Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP

Az orvosok és a fizioterapeuták rövid időn belül ellátták Jamal Musialát, aki a saját lábán, bár kissé bizonytalanul, hagyta el a pályát.

Ismét összeesett Jamal Musiala

Musiala állítólag azért szédült meg a vasárnapi meccsen, mert a mintegy 33 Celsius-fokos hőség miatt keringési problémái adódtak.

Az esetet követően Max Eberl, a Bayern München vezérigazgatója azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy Musiala jól van, de bővebben nem ment bele a részletekbe.

A történtek után némileg meglepő, hogy a 23 éves középpályást három nappal később ismét pályára küldték. A keddi felkészülési mérkőzésen Musiala kispados volt, azonban a 61. percben Vincent Kompany a csapat többi sztárjátékosával együtt őt is pályára küldte.

A 66. percben aztán kísértetiesen hasonló jelenetek játszódtak le, mint a vasárnapi összecsapáson. Musiala egyszer csak elkezdett tántorogni, majd bármiféle külső behatás nélkül a földre került. Az orvosok azonnal a pályára siettek, a játékosok pedig köré gyűltek, hogy eltakarják a kíváncsi tekintetek elől.

Jamal Musiala a Heidenheim elleni meccsen is összeesett

Fotó: Frank Hoermann/Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Néhány perccel később a német válogatott középpályás némi segítséggel feltápászkodott, majd azonnal az öltözőbe kísérték. A Bild azt írja, hogy a játékoskijárót ezt követően mindkét oldalról lezárták, amíg Musialát a folyosón vizsgálták.

A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogyan fordulhat elő, hogy egy profi futballista ilyen rövid időn belül kétszer is összeesik a pályán?

„Meg fogjátok tudni. Jamal belátható időn belül nyilatkozni fog erről. Tudtuk, és most is tudjuk, mi a helyzet. Jamal meg fog szólalni. Az öltözőben van, átöltözik, lezuhanyozik” – mondta az eset után Max Eberl.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Musiala 2025. július 5-én, a klubvilágbajnokságon elszenvedett szárkapocscsonttörése után hónapokig tartó rehabilitáción vett részt. Januárban ugyan visszatért, de ezt követően újabb bokaproblémák hátráltatták. Később a bal lábfejében található fémlemezt is eltávolították, miközben a nyári felkészülés jelentős részét egyéni rehabilitációval töltötte.