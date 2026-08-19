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Megtörte a csendet a Bayern sztárjátékosa. Jamal Musiala, a német rekordbajnok Bayern München sztárjátékosa két egymást követő felkészülési mérkőzésen is összeesett a pályán. A 23 éves futballista azonban igyekszik megnyugtatni a szurkolókat. Musiala elárulta, hogy „neurológiai működészavar” miatt kezeléseket kap, ez okozhatta, hogy a közelmúltban kétszer is összeesett.

Jamal Musiala kedden este ismét összeesett a Bayern München Heidenheim elleni felkészülési mérkőzésén. A történet önmagában is rendkívül ijesztő lenne, azonban a német válogatott játékos három nappal korábban, az RB Leipzig elleni felkészülési mérkőzésen is összeesett.

Jamal MUSIALA (FC Bayern Munich) breaks down again, unconscious, Soccer Friendly Match / 1.FC Heidenheim - FC FC Bayern Munich at August 18, 2025, VOITH ARENA. ?SVEN SIMON Photo Agency GmbH & Co. Press Photo KG # Seidlhofstr.10 # 85540 Haar # GLS Bank I (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jamal Musiala a Heidenheim elleni meccsen is összeesett 
Fotó: Frank Hoermann/Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Musiala mindkét eset után a saját lábán hagyta el a pályát, ami valamelyest megnyugtató lehet, az viszont már korántsem, hogy mindkét alkalommal elvesztette az eszméletét.

Kétszer is összeesett – veszélyben Musiala pályafutása?

A keddi esetet követően Max Eberl, a Bayern München vezérigazgatója azt mondta, hogy pontosan tudják, mi történt, a részleteket azonban maga Musiala fogja megosztani a nyilvánossággal.

„Először is: jól vagyok! Mindenekelőtt hihetetlenül hálás vagyok az összes üzenetetekért és a támogatásotokért. Megértem, hogy sokan aggódtok. Szeretném eloszlatni ezeket az aggodalmakat, és egy kicsit közelebbről is elmagyarázni a helyzetet” – írta Musiala az Instagram-oldalán.

Elmondása szerint absence rohamokat, vagyis az idegrendszer működészavarához kapcsolódó, átmeneti tudat- és figyelemkieséseket diagnosztizáltak nála. Hangsúlyozta, hogy ezek az epizódok okozhatták a közelmúltban, többek között az RB Leipzig és a Heidenheim elleni mérkőzéseken tapasztalt rosszulléteket.

A játékos szerint bár ezek az esetek kívülről ijesztőnek tűnhetnek, számára jelenleg a mindennapok részét jelentik. Megfelelő orvosi kezelésben részesül, és optimistán tekint a felépülésére.

„Ami a legfontosabb, hogy ezen túlmenően nincs semmilyen további egészségügyi kockázat. A szakértőkkel való szoros együttműködés és a rendszeres egyeztetés mellett az én személyes kívánságom volt, hogy vállaljam ezt a kihívást, és a neurológiai szakorvosok engedélyével továbbra is azt tegyem, ami a legtöbbet segít a felépülésemben: egyszerűen éljem a mindennapjaimat, és folytassam azt, ami a szenvedélyem – a futballt” – írta Jamal Musiala, aki végezetül arra kérte a közvéleményt és a szurkolókat, hogy tartsák tiszteletben a magánszféráját.

Azt szeretné, ha egészségi állapotának részletei a legszűkebb bizalmi körén, a klubon és az orvosi szakembereken belül maradnának.

A Bayern München szombaton kezdi meg a szezont a Borussia Dortmund elleni Német Szuperkupa-döntővel. A klub egyelőre nem közölte, hogy Musiala pályára léphet-e a mérkőzésen.

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