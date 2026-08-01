Fiatal srácként hagyta el a Fradit tíz éve, most pedig férjként és kétgyermekes édesapaként tért vissza a klubhoz Nagy Ádám. A 31 éves labdarúgót komoly feladat elé állította a család hazaköltöztetése, mert ahogy fogalmazott, tíz külföldön töltött év dolgai nem férnek bele pár papírdobozba. A budapesti forgatagba is még bele kell szokniuk, de a Népligetbe visszatérve azt látta, hogy miközben nagyon sok minden olyan, mint régen volt, mégis sokat fejlődött a klub.

Nagy Ádám visszatérésére tíz év után került sor

Fotó: FTC

Böde Dániel sarokba állította Nagy Ádámot

Az a Fradi, amit elhagytam, más volt, de ez az élet rendje. Ha most hétvégén már tudtam volna játszani, pont a Böde Dani ellen léptem volna pályára, aki a csapattársam volt, és állandóan ő állított be a sarokba, ha úgy szóltam vissza neki

– emlékezett vissza mosolyogva a régi szép időkre a Fradi Zóna Plusz legújabb adásában Nagy Ádám.

Óva intették a menedzserei

Az interjú során felmerült, hogy a magyar válogatott középpályásnak 2016-ban volt egy olyan nyilatkozata, hogy Magyarországon neki egyetlen csapata van, az pedig a Ferencváros.

Mai napig emlékszem arra a hangzatos nyilatkozatra, mert után a menedzsereim óva is intettek, hogy nem tudhatom, mi lesz 10 év múlva, és olyan helyzetben találhatom magam, hogy egy másik magyar klubhoz fogok szerződni. Nagyon örülök, hogy nem így lett, és hogy saját elképzelésből választhattam a Ferencvárost

– fogalmazott Nagy Ádám.

Vissza akar kerülni a válogatottba

A 31 éves labdarúgó elmondta, régi-új csapattársával, Dibusz Dénessel már akkor beszélt, amikor felmerült a visszatérés lehetősége. De Botka Endrével is jó kapcsolatot ápol, akivel a Fradiban ugyan már nem játszottak együtt, de a magyar válogatottban annál többet.

A nemzeti csapat egyébként továbbra is Nagy Ádám szeme előtt lebeg. Úgy véli, ha be tudja verekedni magát a Fradiba, és folyamatosan játéklehetőséget kap, akkor minden adott lesz ahhoz, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány újra behívja a válogatottba.

A középpályás napokon belül Borbély Balázs vezetőedző rendelkezésére állhat, és alig várja, hogy megharcoljon a csapatba kerülésért.