Philippe Rommens eltiltása miatt szűkültek Borbély Balázs lehetőségei a középpályán a szerdai esti (20:15) Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt. Jó hír ugyanakkor a Ferencváros számára, hogy a múlt héten hazatérő Nagy Ádám már bekerült a mérkőzésre készülő keretbe, és elmondása szerint készen áll arra, hogy pályára lépjen. Borbély Balázs ugyanakkor óvatosságra intett a 88-szoros magyar válogatott középpályással kapcsolatban, aki hosszabb ideje nem játszott tétmérkőzést.

Nagy Ádám pályára léphet a szerda esti FTC-Górnik Zabrze Európa-liga-selejtező mérkőzésen Fotó: Fradi.hu

Játszhat-e Nagy Ádám a FTC-Górnik Zabrze mérkőzésen?

Borbély Balázs nem zárta ki, hogy Nagy Ádám pályára lépjen a Górnik Zabrze ellen, ugyanakkor azt is egyértelművé tette: a Ferencvároshoz nemrég visszatérő középpályás egyelőre nincs olyan állapotban, hogy kilencven percet vállaljon.

Nagy Ádám velünk van, a keretbe is nevezhettem, de nagyon régen játszott tétmérkőzést. Ettől függetlenül nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén bevethető a Górnik ellen

– fogalmazott a Fradi vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Nagy Ádám is hasonlóan ítéli meg a helyzetét. Bár fizikailag készen áll a játékra, az edzőmérkőzések hiánya, valamint az új csapattársakkal közösen elvégzett kevés edzés miatt egyelőre aligha számíthat arra, hogy végigjátssza a találkozót.

A játékot már tudom vállalni, azt viszont a szakmai stáb dönti el, mekkora szerepet oszt rám. Minél többet edzek a csapattal, annál jobb leszek. Fizikailag nincs kérdés, rendben leszek, de az edzőmeccsek kimaradtak, ez hiányzik leginkább. Most érkeztem meg, és már mérkőzés mérkőzés hátán következik, nincs idő arra, hogy rendesen felvegyem a tempót. Ezt próbálom a rutinommal kompenzálni

– mondta a Nemzeti Sportnak a 88-szoros válogatott középpályás.

Mindezek alapján könnyen elképzelhető, hogy Nagy Ádám csereként kap szerepet a lengyelek ellen. Ha a második félidőben stabilabbá kell tenni a Fradi középpályáját, vagy nagyobb biztonságra lesz szükség a labdakihozataloknál és a labdatartásban, Borbély Balázs számára értékes opció lehet a rutinos középpályás.