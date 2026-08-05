Philippe Rommens eltiltása miatt szűkültek Borbély Balázs lehetőségei a középpályán a szerdai esti (20:15) Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt. Jó hír ugyanakkor a Ferencváros számára, hogy a múlt héten hazatérő Nagy Ádám már bekerült a mérkőzésre készülő keretbe, és elmondása szerint készen áll arra, hogy pályára lépjen. Borbély Balázs ugyanakkor óvatosságra intett a 88-szoros magyar válogatott középpályással kapcsolatban, aki hosszabb ideje nem játszott tétmérkőzést.
Játszhat-e Nagy Ádám a FTC-Górnik Zabrze mérkőzésen?
Borbély Balázs nem zárta ki, hogy Nagy Ádám pályára lépjen a Górnik Zabrze ellen, ugyanakkor azt is egyértelművé tette: a Ferencvároshoz nemrég visszatérő középpályás egyelőre nincs olyan állapotban, hogy kilencven percet vállaljon.
Nagy Ádám velünk van, a keretbe is nevezhettem, de nagyon régen játszott tétmérkőzést. Ettől függetlenül nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén bevethető a Górnik ellen
– fogalmazott a Fradi vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Nagy Ádám is hasonlóan ítéli meg a helyzetét. Bár fizikailag készen áll a játékra, az edzőmérkőzések hiánya, valamint az új csapattársakkal közösen elvégzett kevés edzés miatt egyelőre aligha számíthat arra, hogy végigjátssza a találkozót.
A játékot már tudom vállalni, azt viszont a szakmai stáb dönti el, mekkora szerepet oszt rám. Minél többet edzek a csapattal, annál jobb leszek. Fizikailag nincs kérdés, rendben leszek, de az edzőmeccsek kimaradtak, ez hiányzik leginkább. Most érkeztem meg, és már mérkőzés mérkőzés hátán következik, nincs idő arra, hogy rendesen felvegyem a tempót. Ezt próbálom a rutinommal kompenzálni
– mondta a Nemzeti Sportnak a 88-szoros válogatott középpályás.
Mindezek alapján könnyen elképzelhető, hogy Nagy Ádám csereként kap szerepet a lengyelek ellen. Ha a második félidőben stabilabbá kell tenni a Fradi középpályáját, vagy nagyobb biztonságra lesz szükség a labdakihozataloknál és a labdatartásban, Borbély Balázs számára értékes opció lehet a rutinos középpályás.
Borbély Balázs figyelmeztetett: Budapesten még nem dől el a párharc
A Ferencváros vezetőedzője arra is felhívta a figyelmet, hogy csapatának türelmesen kell futballoznia a Górnik ellen. A továbbjutás két mérkőzésen dől el, így a budapesti találkozón nem szabad mindenáron eldönteni a párharcot.
"A párharc a továbbjutásról szól, nem babra megy a játék. Aki túléli ezt a kört, már biztosan ott lehet a Konferencialiga alapszakaszában. Fontos lesz, hogy óvatosan, okosan és intelligensen játsszunk. A párharc nem kilencven percig tart, két mérkőzésen dől el, ezért idehaza nem mehetünk fejjel a falnak"
– jelentette ki Borbély.