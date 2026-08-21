Péntek este fél hattól a Paks–Újpest mérkőzéssel indul az NB I 5. fordulója. A lila-fehérek a harmadik helyről várhatják az összecsapást, míg a tolnaiak csak a kilencedik helyen szerénykednek. Bognár György csapata a most futó szezonban is hozza a gólgazdag játékot, a góllövőlistát is a csapat új támadója, a 23 éves Szalai József vezeti öt találattal. A paksiak az újpestiekkel holtversenyben a legtöbb gólt (10) lőtték az idei szezonban, azonban emellett kaptak is 12-t, aminek köszönhetően a tabella hátsó felében kullognak.
„A csapat átalakulóban van, mi, akik eddig szállítottuk az eredményeket, most kevesebb lehetőséget kapunk, inkább a fiatalabb játékosok játszanak. Ezt majd az edző menedzseli, idő kell nekik” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a 33 éves Windecker József, aki az idei szezonban még csak csereként kapott lehetőséget Bognár Györgytől.
A paksiak esélyeit az is rontja, hogy a csapat egyik legveszélyesebb támadója, a 39 éves Böde Dániel izomsérülést szenvedett, így egy-két hónapig biztosan nem futballozhat. Az újpesti csapatban viszont ott lesz Szappanos Péter, aki korábban közönségkedvenc volt Pakson, miután két Magyar Kupa-győzelemhez is hozzásegítette Bognár György együttesét. A háromszoros magyar válogatott kapusnak döcögősen indult az újpesti pályafutása, azonban az előző fordulóban 11-est védett az MTK elleni rangadón, ezzel pontot mentett csapatának.
Angyalföldön rendezik az NB I-es forduló rangadóját
A Puskás Akadémia kerete jelentősen átalakult a nyári átigazolási időszakban. Hornyák Zsolt vezetőedző hét év után távozott a csapat éléről, a helyét pedig az a Babó Levente vette át, aki korábban a felcsúti utánpótlásban dolgozott. A 45 éves szakember csapata eddig négy meccsből hármat nyert meg, mindezt úgy, hogy nyáron csak a 18 éves Brügger Dániel érkezett Felcsútra.
Az NB I-es szezon eddigi szenzációját az újonc Vasas szolgáltatja. A másodosztály bajnokának elképesztően nehéz sorsolása volt, hiszen az első fordulóban a bajnoki címvédő ETO-t fogadta, ezt követően pedig a Ferencváros vendége volt a Groupama Arénában. Erős Gábor csapata ennek ellenére veretlen tudott maradni, majd hazai pályán egy ötöst lőtt a Zalaegerszegnek, az előző fordulóban pedig a Kispesti Honvéd elleni fővárosi rangadón nyert meg egy 97. perces góllal.
A Vasas kulcsembere a mérkőzés napján a 30. születésnapját ünneplő Urblík József, aki középpályásként már három találatnál jár a szezonban, és sokan már Marco Rossi válogatottjába követelik. Az angyalföldi csapat karmestere olyannyira éli a játékot, hogy a Honvéd elleni rangadón „követő emberfogást” alkalmaztak ellene, ami rendesen meglepte a Vasas edzőjét.
„Azért választottuk ezt a taktikát, mert tudtuk, hogy a csapatkapitányuk nagyon fontos a számukra. Ki akartuk venni a játékból, amiért jár az elismerés Pekárnak, mert a pontrúgásokon kívül Urblíknak nem volt hatása a játékra” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Maurizio Jacobacci, a Kispest Honvéd edzője.
Lesz-e újabb bíróbotrány a Szpari meccsén?
A Nyíregyháza Spartacus ezúttal is edzője, Bódog Tamás nélkül kényszerül pályára lépni. A Szpari edzője négymeccses eltiltást kapott, miután a Debrecenben elveszített keleti rangadón nekiment Rúsz Márton játékvezetőnek, a találkozó után pedig azt mondta, hogy elcsalták a meccset, a bírónak pedig díszpolgári címet kellene kapnia Debrecenben.
Bódog múlt héten már nem is ülhetett le csapata kispadjára a Kisvárda ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, amely újabb bírói botránnyal zárult. Oláh Bálint, a Kisvárda játékosa keményen lekönyökölte Tarcsi Róbertet, a Nyíregyháza támadóját pedig hordágyon vitték le a pályáról. A visszajátszás alapján elég durvának tűnt az ütés, a jelenetet a VAR is megvizsgálta, ám Oláh meglepő módon csak sárgát kapott. A CT-vizsgálatok után kiderült, hogy Tarcsinak eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt, amelynek következtében a jobb oldali szemgolyója elmozdult.
A kedélyeket csak tovább borzolta, amikor kiderült, hogy a világ egykori legjobb játékvezetőjének, Kassai Viktornak a felesége ült a VAR-szobában, amikor a Kisvárda labdarúgója lekönyökölte Tarcsi Róbertet.
„Biztos hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt megint az első félidőben olyan, amit én másképp láttam, mint a bírósporttársak. Hál’ istennek ezt nem a kispadon éltem meg, mert én úgy gondolom, ha valaki hátranéz, fullra a könyékkel odaver egyet, és utána a gyereket viszik kórházba koponya-CT-re… Valószínűleg rossz helyen nőttem fel” – nyilatkozta Bódog az M4 Sportnak, gúnyosan hozzátéve, hogy legalább pozitívum, hogy Tarcsi nem kapott sárgát az eset után, mint az előző fordulóban Temesvári Attila, akit szintén komoly szankciók nélkül lekönyökölt a Debrecen focistája.
A Debrecen edzője az állásáért harcol?
Vasárnap délután a mindössze egy győzelemmel álló Debrecen a Kisvárdára látogat. A szabolcsi csapat és a Loki is négy-négy pontot szerzett eddig a szezonban, azonban a Debrecentől mindenki többet várt.
A nyáron érkezett Gert Remmel együttese a Konferencia-liga-selejtezőben 8–1-es összesítésben búcsúzott a dán FC Köbenhavn ellen, a bajnokságban pedig mindössze négyszer tudott betalálni négy forduló alatt.
„Utálom a döntetleneket. Az első félidő óvatosabb volt, de hét kaput eltaláló lövésünk volt eggyel szemben, szóval szerintem egyértelműen nyernünk kellett volna, kicsit fel vagyok cs*szve emiatt. A játékosokra egy rossz szavam sem lehet, tényleg csak a második és harmadik gól hiányzott ma a játékunkból. A futball a szerencséről is szól, ma pedig mi még a saját lövésünket is blokkoltuk” – mondta az M4 Sportnak a Debrecen észt edzője az ETO elleni döntetlen után.
Megindul felfelé a címvédő ETO?
A bajnoki címvédő ETO FC vasárnap délután a Zalaegerszeget fogadja. A győriek eddig csak három meccset játszottak a bajnokságban, ugyanis a Ferencváros elleni rangadójukat a Real Madrid budapesti látogatása miatt elhalasztották. A Borbély Balázs helyére érkezett Efráin Juáreznek egyelőre vegyes a megítélése, ugyanis a mexikói szakemberrel az ETO már a BL-selejtező első körében kiesett az izlandi Vikingur ellen, a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében pedig a lett Riga FC búcsúztatta a magyar bajnokot.
Juárez védelmében azonban meg kell említeni, hogy a bajnokcsapat kulcsjátékosai már távoztak Győrből. Vitális Milán az AEK Athénhoz került, Csinger Márk a holland Groningenhez igazolt, míg a világbajnokságon gólt szerző Nadir Benbualit klubrekordnak számító összegért az egyiptomi Pyramids FC-nek adták el.
Innen nézve korántsem rossz eredmény, hogy az ETO még veretlen az NB I idei szezonjában, és folytathatja jó sorozatát, ha legyőzi a négy meccsből hármat elbukó Zalaegerszeget.
A Ferencváros–Kispest Honvéd találkozót a zöld-fehér csapat Trabzonspor elleni El-selejtezője miatt elhalasztották. A mérkőzést december 2-án pótolják.
OTP Bank Liga, 5. forduló:
augusztus 21., péntek:
17:30: Paksi FC–Újpest FC
augusztus 22., szombat:
15:30: Vasas FC–Puskás Akadémia
17:30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus
augusztus 23., vasárnap:
17:30: Kisvárda Master Good–DVSC
17:30: ETO FC–ZTE FC
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