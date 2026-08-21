Péntek este fél hattól a Paks–Újpest mérkőzéssel indul az NB I 5. fordulója. A lila-fehérek a harmadik helyről várhatják az összecsapást, míg a tolnaiak csak a kilencedik helyen szerénykednek. Bognár György csapata a most futó szezonban is hozza a gólgazdag játékot, a góllövőlistát is a csapat új támadója, a 23 éves Szalai József vezeti öt találattal. A paksiak az újpestiekkel holtversenyben a legtöbb gólt (10) lőtték az idei szezonban, azonban emellett kaptak is 12-t, aminek köszönhetően a tabella hátsó felében kullognak.

A 23 éves Szalai József az idei NB I-es szezon felfedezettje

Fotó: paksifc.hu

„A csapat átalakulóban van, mi, akik eddig szállítottuk az eredményeket, most kevesebb lehetőséget kapunk, inkább a fiatalabb játékosok játszanak. Ezt majd az edző menedzseli, idő kell nekik” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a 33 éves Windecker József, aki az idei szezonban még csak csereként kapott lehetőséget Bognár Györgytől.

A paksiak esélyeit az is rontja, hogy a csapat egyik legveszélyesebb támadója, a 39 éves Böde Dániel izomsérülést szenvedett, így egy-két hónapig biztosan nem futballozhat. Az újpesti csapatban viszont ott lesz Szappanos Péter, aki korábban közönségkedvenc volt Pakson, miután két Magyar Kupa-győzelemhez is hozzásegítette Bognár György együttesét. A háromszoros magyar válogatott kapusnak döcögősen indult az újpesti pályafutása, azonban az előző fordulóban 11-est védett az MTK elleni rangadón, ezzel pontot mentett csapatának.

Angyalföldön rendezik az NB I-es forduló rangadóját

A Puskás Akadémia kerete jelentősen átalakult a nyári átigazolási időszakban. Hornyák Zsolt vezetőedző hét év után távozott a csapat éléről, a helyét pedig az a Babó Levente vette át, aki korábban a felcsúti utánpótlásban dolgozott. A 45 éves szakember csapata eddig négy meccsből hármat nyert meg, mindezt úgy, hogy nyáron csak a 18 éves Brügger Dániel érkezett Felcsútra.

Az NB I-es szezon eddigi szenzációját az újonc Vasas szolgáltatja. A másodosztály bajnokának elképesztően nehéz sorsolása volt, hiszen az első fordulóban a bajnoki címvédő ETO-t fogadta, ezt követően pedig a Ferencváros vendége volt a Groupama Arénában. Erős Gábor csapata ennek ellenére veretlen tudott maradni, majd hazai pályán egy ötöst lőtt a Zalaegerszegnek, az előző fordulóban pedig a Kispesti Honvéd elleni fővárosi rangadón nyert meg egy 97. perces góllal.