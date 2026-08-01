Magyarországon a tartós kánikula miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ugyanis a hétvégi átlaghőmérséklet 36 és 39 Celsius-fok között alakul. Az NB I második fordulója előtt a szurkolók körében komoly viták voltak arról, hogy a mérkőzéseket el kellene halasztani, vagy legalább későbbre kellene tolni a kezdési időpontokat.

A hétvégi NB I-es mérkőzésen nemcsak a játékosoknak lesz szükségük sok folyadékra

Fotó: mlsz.hu

A Paksi Atomerőmű teljesítményét is csökkenteni kellett a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, így jelenleg energiaválság van az országban. A Magyar Labdarúgó Szövetség ennek fényében szombat délelőtt úgy döntött, hogy a forduló elhalasztása helyett inkább korábbra hozza a mérkőzéseket, hogy az energiafogyasztás mérséklése érdekében elkerüljék a villanyfényes összecsapásokat.

Az újonc Kispest az NB I-es szezon legnagyobb potyagóljával bukta el a győzelmet

A három év után az NB I-be visszatérő Kispest Honvéd a Bozsik Arénában fogadta az MTK Budapest csapatát. Az újonc kispestiek az első fordulóban Kisvárdán 1–1-es döntetlent játszottak, míg a kék-fehérek hazai pályán 3–0-ra legyőzték a Zalaegerszeget.

A találkozó 37 Celsius-fokos kánikulában kezdődött, az első helyzetre pedig a 12. percig kellett várni. Ekkor egy kispesti beadást követően a berobbanó Zuigéber Ákos előzte meg emberét, de hétméteres kapáslövése elszállt a kapu fölött. Három perccel később aztán megszerezte a vezetést a kispesti csapat. Egy szép támadás végén Zuigéber remek labdát tálalt a védelem mögé befutó Szamosi Ádámnak, a 19 éves támadó pedig négy méterről a rövid felsőbe lőtt (1–0).

A 19 éves Szamosi Ádám a második NB I-es meccsén megszerezte első gólját

Fotó: honvedfc.hu

A vezetés megszerzése után lendületben maradt a Honvéd, amely a 22. percben növelhette volna előnyét, de egy szép szabadrúgás-figura végén Deian Boldor hét méterről a kapu fölé fejelt.

A folytatásban a Honvéd kontrollálta a játékot, azonban az MTK a 35. percben kis híján egyenlített.

Egy labdavesztés után kontrázhattak a kék-fehérek: Kerezsi Zalán és Komáromi György ketten mentek egy kispesti védőre. Kerezsi azonban nem passzolt a balján érkező csapattársának, lövése pedig elcsorgott a kapu mellett.