Magyarországon a tartós kánikula miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ugyanis a hétvégi átlaghőmérséklet 36 és 39 Celsius-fok között alakul. Az NB I második fordulója előtt a szurkolók körében komoly viták voltak arról, hogy a mérkőzéseket el kellene halasztani, vagy legalább későbbre kellene tolni a kezdési időpontokat.
A Paksi Atomerőmű teljesítményét is csökkenteni kellett a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, így jelenleg energiaválság van az országban. A Magyar Labdarúgó Szövetség ennek fényében szombat délelőtt úgy döntött, hogy a forduló elhalasztása helyett inkább korábbra hozza a mérkőzéseket, hogy az energiafogyasztás mérséklése érdekében elkerüljék a villanyfényes összecsapásokat.
Az újonc Kispest az NB I-es szezon legnagyobb potyagóljával bukta el a győzelmet
A három év után az NB I-be visszatérő Kispest Honvéd a Bozsik Arénában fogadta az MTK Budapest csapatát. Az újonc kispestiek az első fordulóban Kisvárdán 1–1-es döntetlent játszottak, míg a kék-fehérek hazai pályán 3–0-ra legyőzték a Zalaegerszeget.
A találkozó 37 Celsius-fokos kánikulában kezdődött, az első helyzetre pedig a 12. percig kellett várni. Ekkor egy kispesti beadást követően a berobbanó Zuigéber Ákos előzte meg emberét, de hétméteres kapáslövése elszállt a kapu fölött. Három perccel később aztán megszerezte a vezetést a kispesti csapat. Egy szép támadás végén Zuigéber remek labdát tálalt a védelem mögé befutó Szamosi Ádámnak, a 19 éves támadó pedig négy méterről a rövid felsőbe lőtt (1–0).
A vezetés megszerzése után lendületben maradt a Honvéd, amely a 22. percben növelhette volna előnyét, de egy szép szabadrúgás-figura végén Deian Boldor hét méterről a kapu fölé fejelt.
A folytatásban a Honvéd kontrollálta a játékot, azonban az MTK a 35. percben kis híján egyenlített.
Egy labdavesztés után kontrázhattak a kék-fehérek: Kerezsi Zalán és Komáromi György ketten mentek egy kispesti védőre. Kerezsi azonban nem passzolt a balján érkező csapattársának, lövése pedig elcsorgott a kapu mellett.
Az első félidő hajrája a kék-fehéreké volt, úgy tűnt, bármikor kiegyenlíthetnek, de végül a kispestiek a semmiből növelték az előnyüket. Somogyi Ádám kapott egy átadást a térfél közepén, a 18 éves középpályás tolt egyet a labdán, majd 25 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba (2–0).
A kétgólos előny viszont nem maradt meg a szünetig, ugyanis egy bal oldali MTK-beadást követően Jurek Gábor reagált a leggyorsabban a lecsorgó labdára, majd 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2–1).
A második félidőt remekül kezdte a Honvéd, amely az 49. percben újabb gólt lőtt. Hangya Szilveszter kapott egy labdát a bal szélen, majd középre centerezett Zuigébernek, aki közelről a hálóba lőtt. A gólt azonban érvénytelenítette a játékvezető, ugyanis a gólpasszt adó Hangya lesen kapta az indítást.
Az 53. percben aztán visszajött a meccsbe az MTK.
Egy szép támadás végén Kovács Patrik játszott Bognár Istvánhoz, aki 16 méterről lőhetett volna, helyette azonban egy elképesztő meglátással Kerezsi elé tálalt, akinek közelről már csak a kapuba kellett passzolnia (2–2).
A bekapott gól egyáltalán nem fogta meg a kispestieket, akik a folytatásban elkezdtek rohamozni, és folyamatosan dolgozták ki a helyzeteket.
Az utolsó húsz perc rendkívül nyílt játékot hozott. A Honvédnak és az MTK-nak is megvoltak a lehetőségei, de a kapu előtti befejezésekbe rendre hiba csúszott.
A 85. percben aztán óriási lehetőséget kapott a Honvéd a győzelem megszerzésére.
Egy szép támadás végén a csereként beállt Kállai Kevin remek labdát tálalt a szintén csereként pályára lépő Kántor Kevin elé, aki megtolta a labdát a kivetődő Demjén Patrik mellett. A kapus elkaszálta a kispesti játékost, Káprály Mihály játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest Csontos Dominik végezte el, és higgadtan a bal alsó sarokba lőtt a jobbra vetődő Demjén mellett (3–2).
A hajrában a kék-fehérek még mentek előre az egyenlítésért, amire meg is volt az esélyük a 95. percben, miután Baki Ákos utolsó emberként szabálytalankodott a kilépő Klausz Milánnal szemben.
A kiállítás után a 17 méteres szabadrúgáshoz Bognár István állt oda, akinek a középre tartó gyenge lövését a 42 éves Tomáš Tujvel beejtette a saját kapujába (3–3), amivel kialakult a végeredmény.
A Maurizio Jacobacci által irányított Honvéd így továbbra is veretlen az NB I-es szezonban, de meccset még nem sikerült nyernie. Az MTK sorozatban hatodszor játszott döntetlent idegenben az élvonalban.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Kispest Honvéd FC–MTK Budapest 3–3 (2–1)
gólszerzők: Szamosi (15.), Somogyi (44.), Csontos (87.-11-esből), ill. Jurek (45.+2.), Kerezsi (53.), Tujvel (96.-öngól)
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