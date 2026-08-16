A Nyíregyháza Bódog Tamás nélkül várta a Kisvárda elleni bajnokit, ugyanis a Szpari edzőjét a Debrecen elleni mérkőzésen mutatott kirohanása miatt négy meccsre eltiltották. A szurkolók azonban nem feledkeztek meg a trénerről, „Bódog Tamás, veled vagyunk!” feliratú transzparenssel üzentek a szakembernek.

Bódog Tamás nem ülhetett le a kispadra a Nyíregyháza-Kisvárda meccsen

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Botrányos ítélet a Nyíregyháza-Kisvárda meccsen?

Ami a mérkőzést illeti, az első félidő közepén Oláh Bálint keményen lekönyökölte Tarcsi Róbertet, a Nyíregyháza támadóját hordágyon vitték le a pályáról. A visszajátszás alapján elég durvának tűnt az ütés, a jelenetet a VAR is megvizsgálta, ám Oláh csak sárgát kapott.

A közösségi médiában a Szpari-drukkerek dühöngtek, szerintük egyértelmű piros lap maradt el megint.

A DVSC elleni bajnokin Batik Bence és Temesvári Attila között volt hasonló eset, Bódogot tulajdonképpen azért tiltották el, mert sérelmezte, hogy játékosát megütötték, a Debrecen labdarúgója mégsem kapott pirosat.

A Nyíregyháza azonban a harmadik fordulós mérkőzésével szemben ezt már nem vesztette el, a hazai csapat egy 91. percben szerzett gólnak köszönhetően nyert 2-1-re.

A szombati játéknap másik találkozóján az Újpest fogadta az MTK-t, az a meccs 1-1-re végződött.