Ha paksi NB I-es meccs, akkor góleső: akárcsak az előző idényben, a mostaniban is gólzáporos összecsapásokkal tudta le az első két fordulót Bognár György együttese, amely a Ferencváros 4–2-es legyőzése után 5–2-re kikapott a ZTE FC-től. A drukkerek abban bíztak, hogy a sort egy hasonlóan gólgazdag mérkőzésen tudják folytatni az élvonalba két döntetlennel visszatérő Honvéd legyőzésével.

Nem bírt egymással a Paks és a Honvéd

Fotó: paksifc.hu

Az első nagy lehetőség a hazaiak előtt adódott, Lapu Andor középre adását követően a paksi Haalandnak becézett Szalai József nem találta el az ötösön a labdát nagy helyzetben. A vendégek első nagyobb helyzetére bő negyedórát kellett várni, a szép akciót lezáró Somogyi Tamás-lövést Kovácsik Ádám védte vetődve. A Paks elsősorban a rendkívül aktív Lapu révén alakított ki lehetőségeket, hátul viszont óriásit hibázott a csapat, Szabó János megköszönhette Adi Alicnak, hogy nem találta el a kaput. A félidő Kovácsik bravúrjával zárult, helyzetek mindkét csapat előtt adódtak, gól azonban nem született az első játékrészben.

A fordulás után még inkább felpörögtek az események, a csereként beállt Horváth Kevin majdnem megszerezte a vezetést a Paksnak, de a lövése visszapattant a kapufáról, míg a túloldalon Zuigéber Ákos lesen volt, így hiába fejelt a kapuba, a VAR megerősítette a helyes játékvezetői döntést.

Nem telt el egy perc sem, de máris feljegyezhettünk egy érvényes gólt is, ám ezt már a Paks oldalán: Pető Milán lövése megpattant Deian Boldor fején, így Tujvel már nem tudott hárítani (1–0).

Csodagólt kapott a Paks

A Honvéd nem hagyta szó nélkül a kapott gólt, s szűk tíz perccel később igencsak látványos lövés révén érkezett az egyenlítés: a mellel lekészített labdát Somogyi Tamás vágta kapásból, a tizenhatosról a jobb alsó sarokba (1–1).

A mindössze 16 esztendős játékos élete harmadik NB I-es mérkőzésén megszerezte az első gólját, míg az előző fordulóban gólpasszt adott az MTK ellen.

A Fradi ellen duplázó és a ZTE-nek is beköszönő Szalai József – akit Bozsik Péter paksi Haalandnak becézett – ismét megszerezte a hazaiaknak a vezetést, az utolsó szó azonban a Honvédé volt, Csontos Dominik tizenegyesből egyenlített, így a Honvéd a harmadik NB I-es meccsén is döntetlent játszott (2–2).