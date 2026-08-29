A Nyíregyháza és a Paks mérkőzésével folytatódott szombaton a labdarúgó NB I hatodik fordulója. A két csapat 15. alkalommal találkozott az élvonalban, az örökmérleg pedig a vendégeknek kedvezett: az előző 14 bajnokiból hetet a Paks, hármat a Szpari nyert meg, négy döntetlen mellett.

Nem bírt egymással a Nyíregyháza és a Paks

Fotó: paksifc.hu

A Nyíregyháza ugyanakkor hibátlan hazai mérleggel várta az összecsapást, mindkét korábbi otthoni bajnokiját 2–1-re megnyerte. A Paks ezzel szemben hiába szerzett két-két gólt Zalaegerszegen és Felcsúton is, mindkét idegenbeli mérkőzését elveszítette. Bognár György együttese az előző fordulóban az Újpest 2–0-s legyőzésével szakította meg hárommeccses nyeretlenségi sorozatát, ráadásul 12 találatával a mezőny legeredményesebb csapataként érkezett Nyíregyházára. A hazaiaknál az eltiltását töltő Bódog Tamás ezúttal sem ülhetett le a kispadra, míg a vendégeknél többek között Böde Dániel és Kinyik Ákos hiányzott sérülés miatt.

A Nyíregyháza állt közelebb a vezetéshez

Az első percekben Szalai József próbálkozását blokkolták, majd kis híján egy egészen furcsa öngóllal került előnybe a Paks: Benczenleitner Barna úgy fejelte haza a labdát, hogy nem nézett fel, Molnár Mátyás azonban bele tudott kapni, Katona Levente pedig tisztázott.

A folytatásban egyre veszélyesebbé vált a Nyíregyháza. A 21. percben Nemanja Antonov szöglete után Benczenleitner csúsztatott, Kovács Milán pedig közelről a kapuba lőtt, ám les miatt nem adták meg a találatot. Antonov később maga is veszélyeztetett, majd Katona Bálint beadása után 11 méterről lőtt fölé.

A hajrában Marko Regza – aki ezen a mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben – kétszer is közel járt a gólhoz: előbb 17 méterről tekert kevéssel mellé, majd Antonov szögletét fejelte a kapu fölé. A legnagyobb lehetőség azonban Marko Kvasina előtt adódott, aki egy gyors kontra végén 12 méterről lőhetett, Kovácsik Ádám azonban lábbal védett.

A Paks szabadrúgásból szerzett vezetést

A második félidőt is a Nyíregyháza kezdte veszélyesebben, Marko Kvasina közeli fejesét Kovácsik Ádám bravúrral, lábbal hárította. Néhány perccel később azonban a Paks szerezte meg a vezetést. A csereként beálló Manner Dániel szabálytalankodott Haraszti Zsolttal szemben, a sértett pedig a 23 méterről elvégzett szabadrúgást remekül a jobb felső sarokba csavarta (0–1). Harasztinak ez volt az első gólja a mostani bajnokságban, egyben pályafutása 30. találata az NB I-ben.