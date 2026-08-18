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Szövetségi kapitány lett a franciák világ- és Európa-bajnok legendája. A Szenegáli Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy az Arsenal korábbi legendás középpályása, Patrick Vieira lesz a nemzeti csapat új szövetségi kapitánya.

Patrick Vieira azt a Pape Thiaw-t váltja a kispadon, akit a világbajnokság után menesztettek, miután a szenegáli válogatott elszórakozta a belga csapat elleni világbajnoki nyolcaddöntőt.

Arsenal's Thierry Henry (L), captain Patrick Vieira (2ndL) and manager Arsen Venger are pictured on the open-top bus carrying the winners of the British Premier League Championship, Arsenal players and their families, on their way to Islington Town Hall, 16 May 2004, as part of the Club's victory celebration. AFP PHOTO/ Martyn HAYHOW (Photo by MARTIN HAYHOW / AFP)
Patrick Vieira 2004-ben az Arsenal veretlen bajnokcsapatának kapitánya volt
Fotó: Martin Hayhow / AFP

Thiaw irányította a szenegáli válogatottat a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupáján is, amelyen a finálét ugyan megnyerte a csapat, ám az afrikai szövetség 57 nappal később megfosztotta az együttest a trófeától. A szenegáliak ezt követően fellebbeztek, amit októberben tárgyal majd a Sportdöntőbíróság (CAS).

Patrick Vieira lesz a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya

Az Afrika-kupa döntőjét beárnyékolta, hogy a szenegáli játékosok nem voltak hajlandók folytatni a játékot, miután a házigazdáknak a rendes játékidő ráadásában büntetőt ítéltek 0–0-s állásnál. Körülbelül 17 perces megszakítás után a játékosok végül visszatértek a pályára. Brahim Díaz nagyképű büntetőjét azonban kivédte Edouard Mendy, majd a szenegáli Pape Gueye a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt.

Az eredményt az afrikai futball irányító testülete megváltoztatta arra hivatkozva, hogy ha egy csapat megtagadja a játék folytatását, vagy a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a rendes játékidő vége előtt, akkor vesztesnek minősül, és kiesik a versenyből.

A Dakarban született Patrick Vieira tavaly november óta nem dolgozott. A világ- és Európa-bajnok francia legenda ekkor távozott a Genoa vezetőedzői posztjáról, miután csapata az első kilenc fordulóban nem tudott meccset nyerni a Serie A-ban.

Vieira ezt megelőzően egy évet töltött a Strasbourg vezetőedzőjeként, majd két évig irányította a Crystal Palace-t 2021 és 2023 között.

Az egykor klasszis középpályás összesen 307 Premier League-mérkőzésen lépett pályára az Arsenal és a Manchester City színeiben. Az észak-londoni klubbal 1997 és 2004 között három bajnoki címet nyert, és ő volt a csapatkapitánya annak az Arsenalnak, amely a 2003/04-es szezonban veretlenül nyerte meg a Premier League-et. A francia válogatottal 1998-ban világbajnok lett, 2000-ben pedig az Európa-bajnok csapatnak is alapembere volt.

 

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