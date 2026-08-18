Patrick Vieira azt a Pape Thiaw-t váltja a kispadon, akit a világbajnokság után menesztettek, miután a szenegáli válogatott elszórakozta a belga csapat elleni világbajnoki nyolcaddöntőt.

Patrick Vieira 2004-ben az Arsenal veretlen bajnokcsapatának kapitánya volt

Fotó: Martin Hayhow / AFP

Thiaw irányította a szenegáli válogatottat a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupáján is, amelyen a finálét ugyan megnyerte a csapat, ám az afrikai szövetség 57 nappal később megfosztotta az együttest a trófeától. A szenegáliak ezt követően fellebbeztek, amit októberben tárgyal majd a Sportdöntőbíróság (CAS).

Patrick Vieira lesz a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya

Az Afrika-kupa döntőjét beárnyékolta, hogy a szenegáli játékosok nem voltak hajlandók folytatni a játékot, miután a házigazdáknak a rendes játékidő ráadásában büntetőt ítéltek 0–0-s állásnál. Körülbelül 17 perces megszakítás után a játékosok végül visszatértek a pályára. Brahim Díaz nagyképű büntetőjét azonban kivédte Edouard Mendy, majd a szenegáli Pape Gueye a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt.

Az eredményt az afrikai futball irányító testülete megváltoztatta arra hivatkozva, hogy ha egy csapat megtagadja a játék folytatását, vagy a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a rendes játékidő vége előtt, akkor vesztesnek minősül, és kiesik a versenyből.

A Dakarban született Patrick Vieira tavaly november óta nem dolgozott. A világ- és Európa-bajnok francia legenda ekkor távozott a Genoa vezetőedzői posztjáról, miután csapata az első kilenc fordulóban nem tudott meccset nyerni a Serie A-ban.

Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale A du Sénégal. La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.



Bienvenue au Sénégal, Coach ✅ pic.twitter.com/eJca5zNXkn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 18, 2026

Vieira ezt megelőzően egy évet töltött a Strasbourg vezetőedzőjeként, majd két évig irányította a Crystal Palace-t 2021 és 2023 között.

Az egykor klasszis középpályás összesen 307 Premier League-mérkőzésen lépett pályára az Arsenal és a Manchester City színeiben. Az észak-londoni klubbal 1997 és 2004 között három bajnoki címet nyert, és ő volt a csapatkapitánya annak az Arsenalnak, amely a 2003/04-es szezonban veretlenül nyerte meg a Premier League-et. A francia válogatottal 1998-ban világbajnok lett, 2000-ben pedig az Európa-bajnok csapatnak is alapembere volt.