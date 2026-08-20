"Elképesztő érzés, hogy gyerekként még a televízióban néztem Messit és Suárezt, most pedig velük futballozhatok" - mondta nemrégiben Pintér Dániel, aki magyar idő szerint csütörtök hajnalban egy csatársorban szerepelt a két világsztárral, akiktől gólpasszt kapott. A Philadelphia Union-Inter Miami meccsen a vendégcsapat támadóhármasát Messi, Suárez és Pintér alkotta, amely Magyarországról nézve szinte felfoghatatlan. De hogyan került a kezdőtizenegybe a 19 éves, az Inter Miami akadémiájáról felkerült saját nevelésű, magyar-amerikai kettős állampolgárságú focista?
Az Inter Miami edzője, Guillermo Hoyos ideiglenesen irányítja a csapatot, miután Javier Mascherano áprilisban lemondott a posztjáról. Azóta Pintér Dániel hatszor kapott lehetőséget MLS-meccsen a floridai csapatban, négyszer csereként, kétszer pedig kezdőként jutott szóhoz. Augusztus 1-jén a Columbus Crew ellen Pintér, Suárez, Silvetti csatársor szerepelt, és a magyar játékost az 52. percben lecserélték. Azt követően Ligák Kupája-meccsek következtek, és előfordult, hogy Pintér Messi mellett kapott lehetőséget, de
most történt meg először, hogy Hoyos a két világsztár, Messi és Suárez társának, harmadik támadónak jelölte őt.
Hogyan került Pintér Dániel Messi és Suárez mellé?
Rodrigo De Paul eltiltása miatt Hoyos kivett egy embert a középpályáról, és Pintért előretolta Messi és Suárez mellé, így kivételesen 4-3-3-as rendszerben játszott a Miami a Philadelphia elleni meccsen. Pintérnek két fontos feladata volt: szélességet adni, amikor Messi beljebb húzódik, illetve befutni a védők mögé vagy a kapu felé, amikor Messi vagy Suárez megjátszható helyzetbe kerül. Messi természetesen sokszor befelé húzódott, hogy a bal lábára vehesse a labdát és középen szervezhessen. Pontosan ebből született a Miami gólja.
A 21. percben Messi a jobbösszekötő helyéről lágyan balra emelte a labdát, onnan Suárez középre fejelte, Pintér pedig az ötösön belülről a hálóba lőtte. Pintér a labda nélküli mozgásával helyet teremtett Messi számára, innen pedig a nyolcszoros aranylabdás már tudatosan „intézte” a többit. Suárez fejese tökéletes ütemben érkezett, Pintér pedig jókor volt jó helyen. Szinte előre tudták, mi fog történni - korábban Pintér is erről beszélt.
„Suárez sokat segített az edzéseken. Apró tippeket adott, például arról, hogy miként támadjam az üres területeket, amikor betörök a tizenhatoson belülre. Messiék még az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, több lépésre előre gondolkodnak, és szinte minden játékhelyzetet gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le” – fogalmazott Pintér az M4 Sportnak.
Ez azt jelenti, hogy a mostani gól kicsit a közös történetük is, hiszen Pintér megfogadta Suárez tanácsát, és együtt hozták össze a Miami gólját. Pintér a Philadelphia ellen 90+9. percig maradt a pályán. Ez egy 19 éves játékosnál, aki Messi és Suárez mellett kezd egy idegenbeli MLS-meccsen erős edzői bizalomról árulkodik.
Pintér Dániel egyre több lehetőséget kap
Hoyos a mérkőzés után nem emelte ki külön Pintért, hanem az egész csapat teljesítményét értékelte:
„Erős csapat ellen játszottunk, kiegyenlített mérkőzés volt, amelyen keményen kellett dolgozniuk a döntetlenért. Természetesen jobban örültem volna a három pontnak" - mondta az Inter Miami trénere.
A Philadelphia elleni találat volt Pintér első MLS-gólja, de a felnőttcsapatban augusztus 12-én, León ellen már betalált. Ha a Ligák Kupája meccseket is nézzük, akkor Hoyos egyértelműen bízik Pintérben: augusztus 1. és augusztus 19. között hat tétmeccsen ötször a kezdőcsapatba jelölte őt. Ez már egészen más szint, nem arról szól, hogy egy akadémistát néha beküldenek 10-15 percre. Hoyos augusztusban fokozatosan növelte Pintér szerepét, egyre több játékpercet adott neki, a magyar támadó gólt lőtt a León ellen, majd Messi és Suárez mellett találta magát a philadelphiai MLS-meccsen, és megszerezte első MLS-gólját. Pintér 2026 tavaszán még elsősorban akadémiai játékosként kapott perceket, augusztus közepére viszont Hoyos már olyan futballistaként kezeli, akit rendszeresen be lehet tenni a kezdőbe – sőt, Messi és Suárez mellé is.