"Elképesztő érzés, hogy gyerekként még a televízióban néztem Messit és Suárezt, most pedig velük futballozhatok" - mondta nemrégiben Pintér Dániel, aki magyar idő szerint csütörtök hajnalban egy csatársorban szerepelt a két világsztárral, akiktől gólpasszt kapott. A Philadelphia Union-Inter Miami meccsen a vendégcsapat támadóhármasát Messi, Suárez és Pintér alkotta, amely Magyarországról nézve szinte felfoghatatlan. De hogyan került a kezdőtizenegybe a 19 éves, az Inter Miami akadémiájáról felkerült saját nevelésű, magyar-amerikai kettős állampolgárságú focista?

Pintér Dániel az első gólját szerezte az MLS-ben Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Inter Miami edzője, Guillermo Hoyos ideiglenesen irányítja a csapatot, miután Javier Mascherano áprilisban lemondott a posztjáról. Azóta Pintér Dániel hatszor kapott lehetőséget MLS-meccsen a floridai csapatban, négyszer csereként, kétszer pedig kezdőként jutott szóhoz. Augusztus 1-jén a Columbus Crew ellen Pintér, Suárez, Silvetti csatársor szerepelt, és a magyar játékost az 52. percben lecserélték. Azt követően Ligák Kupája-meccsek következtek, és előfordult, hogy Pintér Messi mellett kapott lehetőséget, de

most történt meg először, hogy Hoyos a két világsztár, Messi és Suárez társának, harmadik támadónak jelölte őt.

Hogyan került Pintér Dániel Messi és Suárez mellé?

Rodrigo De Paul eltiltása miatt Hoyos kivett egy embert a középpályáról, és Pintért előretolta Messi és Suárez mellé, így kivételesen 4-3-3-as rendszerben játszott a Miami a Philadelphia elleni meccsen. Pintérnek két fontos feladata volt: szélességet adni, amikor Messi beljebb húzódik, illetve befutni a védők mögé vagy a kapu felé, amikor Messi vagy Suárez megjátszható helyzetbe kerül. Messi természetesen sokszor befelé húzódott, hogy a bal lábára vehesse a labdát és középen szervezhessen. Pontosan ebből született a Miami gólja.

A 21. percben Messi a jobbösszekötő helyéről lágyan balra emelte a labdát, onnan Suárez középre fejelte, Pintér pedig az ötösön belülről a hálóba lőtte. Pintér a labda nélküli mozgásával helyet teremtett Messi számára, innen pedig a nyolcszoros aranylabdás már tudatosan „intézte” a többit. Suárez fejese tökéletes ütemben érkezett, Pintér pedig jókor volt jó helyen. Szinte előre tudták, mi fog történni - korábban Pintér is erről beszélt.