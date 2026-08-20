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Álomsztori Amerikából. Pintér Dániel néhány hónap alatt az Inter Miami kispadjáról Lionel Messi és Luis Suárez mellé került a kezdőcsapatba. A 19 éves magyar-amerikai támadó a Philadelphia Union ellen már góllal hálálta meg Guillermo Hoyos bizalmát, de hogyan vált egy akadémistából Messiék társa?

"Elképesztő érzés, hogy gyerekként még a televízióban néztem Messit és Suárezt, most pedig velük futballozhatok" - mondta nemrégiben Pintér Dániel, aki magyar idő szerint csütörtök hajnalban egy csatársorban szerepelt a két világsztárral, akiktől gólpasszt kapott. A Philadelphia Union-Inter Miami meccsen a vendégcsapat támadóhármasát Messi, Suárez és Pintér alkotta, amely Magyarországról nézve szinte felfoghatatlan. De hogyan került a kezdőtizenegybe a 19 éves, az Inter Miami akadémiájáról felkerült saját nevelésű, magyar-amerikai kettős állampolgárságú focista?

Pintér Dániel az első gólját szerezte az MLS-ben
Pintér Dániel az első gólját szerezte az MLS-ben Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Inter Miami edzője, Guillermo Hoyos ideiglenesen irányítja a csapatot, miután Javier Mascherano áprilisban lemondott a posztjáról. Azóta Pintér Dániel hatszor kapott lehetőséget MLS-meccsen a floridai csapatban, négyszer csereként, kétszer pedig kezdőként jutott szóhoz. Augusztus 1-jén a Columbus Crew ellen Pintér, Suárez, Silvetti csatársor szerepelt, és a magyar játékost az 52. percben lecserélték. Azt követően Ligák Kupája-meccsek következtek, és előfordult, hogy Pintér Messi mellett kapott lehetőséget, de 

most történt meg először, hogy Hoyos a két világsztár, Messi és Suárez társának, harmadik támadónak jelölte őt.

Hogyan került Pintér Dániel Messi és Suárez mellé?

Rodrigo De Paul eltiltása miatt Hoyos kivett egy embert a középpályáról, és Pintért előretolta Messi és Suárez mellé, így kivételesen 4-3-3-as rendszerben játszott a Miami a Philadelphia elleni meccsen. Pintérnek két fontos feladata volt: szélességet adni, amikor Messi beljebb húzódik, illetve befutni a védők mögé vagy a kapu felé, amikor Messi vagy Suárez megjátszható helyzetbe kerül. Messi természetesen sokszor befelé húzódott, hogy a bal lábára vehesse a labdát és középen szervezhessen. Pontosan ebből született a Miami gólja.

A 21. percben Messi a jobbösszekötő helyéről lágyan balra emelte a labdát, onnan Suárez középre fejelte, Pintér pedig az ötösön belülről a hálóba lőtte. Pintér a labda nélküli mozgásával helyet teremtett Messi számára, innen pedig a nyolcszoros aranylabdás már tudatosan „intézte” a többit. Suárez fejese tökéletes ütemben érkezett, Pintér pedig jókor volt jó helyen. Szinte előre tudták, mi fog történni - korábban Pintér is erről beszélt.

„Suárez sokat segített az edzéseken. Apró tippeket adott, például arról, hogy miként támadjam az üres területeket, amikor betörök a tizenhatoson belülre. Messiék még az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, több lépésre előre gondolkodnak, és szinte minden játékhelyzetet gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le”fogalmazott Pintér az M4 Sportnak.

Ez azt jelenti, hogy a mostani gól kicsit a közös történetük is, hiszen Pintér megfogadta Suárez tanácsát, és együtt hozták össze a Miami gólját. Pintér a Philadelphia ellen 90+9. percig maradt a pályán. Ez egy 19 éves játékosnál, aki Messi és Suárez mellett kezd egy idegenbeli MLS-meccsen erős edzői bizalomról árulkodik.

Pintér Dániel egyre több lehetőséget kap

Hoyos a mérkőzés után nem emelte ki külön Pintért, hanem az egész csapat teljesítményét értékelte:

„Erős csapat ellen játszottunk, kiegyenlített mérkőzés volt, amelyen keményen kellett dolgozniuk a döntetlenért. Természetesen jobban örültem volna a három pontnak" - mondta az Inter Miami trénere.

A Philadelphia elleni találat volt Pintér első MLS-gólja, de a felnőttcsapatban augusztus 12-én, León ellen már betalált. Ha a Ligák Kupája meccseket is nézzük, akkor Hoyos egyértelműen bízik Pintérben: augusztus 1. és augusztus 19. között hat tétmeccsen ötször a kezdőcsapatba jelölte őt. Ez már egészen más szint, nem arról szól, hogy egy akadémistát néha beküldenek 10-15 percre. Hoyos augusztusban fokozatosan növelte Pintér szerepét, egyre több játékpercet adott neki, a magyar támadó gólt lőtt a León ellen, majd Messi és Suárez mellett találta magát a philadelphiai MLS-meccsen, és megszerezte első MLS-gólját. Pintér 2026 tavaszán még elsősorban akadémiai játékosként kapott perceket, augusztus közepére viszont Hoyos már olyan futballistaként kezeli, akit rendszeresen be lehet tenni a kezdőbe – sőt, Messi és Suárez mellé is.

 

 

 

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