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Nem mindennapi jelenet játszódott le az amerikai profi labdarúgó-ligában, az MLS-ben. Lionel Messi és Luis Suárez gólpasszt adott Pintér Dánielnek.

A 2026. augusztus 19-i Philadelphia Union–Inter Miami 2–2 mérkőzésen Pintér Dániel kezdőként lépett pályára a vendégcsapatban. A magyar–amerikai kettős állampolgárságú futballistát balszélsőnek jelölték Lionel Messi és Luis Suárez mellé. A mérkőzés 2-2-re zárult, és Pintér szerezte csapata első gólját, amelyben a két világsztár fontos szerepet vállalt.

Pintér Dániel gólöröm
Pintér Dániel gólpasszt kapott Messitől és Suáreztől Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pintér Dániel első gólját lőtte

A 21. percben Messi a jobbösszekötő helyéről lágyan balra emelte a labdát, onnan Suárez középre fejelte, Pintér pedig az ötösön belülről a hálóba lőtt.

 Magyarán a nyolcszoros aranylabdás argentin sztár, és a Barcelona egykori uruguayi klasszisa előkészítőként jeleskedett. A 19 éves játékosnak ez volt az első gólja az MLS-ben. Az Inter Miami akadémiájáról felkerült saját nevelésű labdarúgó korábban elmondta, elképesztő érzés számára, hogy gyerekként még a televízióban nézte ezeket a játékosokat, Messit és Suárezt, most pedig velük futballozhat.

Messi szerezte a Miami második találatát, ez volt az első gólja azóta, hogy visszatért az édesapja, Jorge Messi halála után. Messi végül egy góllal és egy gólpasszal zárta a mérkőzést, ezzel 17 MLS-meccsen 13 gólnál és 9 gólpassznál jár - írja az ESPN.

Pintér Dániel 2007. június 6-án született, 2025-ben már bemutatkozott az MLS-ben, 2026 januárjában pedig profi szerződést kapott a klubtól, amely a 2027–28-as idény végéig szól, további opciókkal egészen 2030–31-ig. A Philadelphia elleni meccsen szinte végig pályán volt, csak a ráadásban, a 99. percben cserélték le.

 

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