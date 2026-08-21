Kíváncsian várja a pénteken rajtoló Premier League-szezont Priskin Tamás, aki hat évet futballozott Angliában, ez idő alatt 16 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Az egykori csatár szerint az Arsenal címvédőként újra az élmezőny tagja lesz, csakúgy, mint a két manchesteri együttes. Véleménye szerint az Andoni Iraola-féle Liverpool – amelynek Szoboszlai Dominik kulcsembere, Kerkez Milos pedig az egyik erőssége lehet – is a dobogós helyezésekért fog küzdeni. A liga harmadik játékosáról, Tóth Alexről azt gondolja, a lehető legjobb helyen van Bournemouth-ban, amely szerinte most is stabil csapata lesz az angol bajnokságnak. Korábbi csapatának, a frissen feljutott Ipswichnek pedig személyes okok miatt szurkol.

Priskin Tamás pályafutása során 16 Premier League-mérkőzésen lépett pályára

Fotó: Polyák Attila - Origo

Magasra juthat a Liverpool a Premier League-ben

Priskin Tamás pozitívan értékeli a Liverpoolban történt komoly változásokat. Andoni Iraola személyében új vezetőedző irányítja a csapatot, aki véleménye szerint nagyon jól illik a klub filozófiájához.

Nagyon intenzív, direkt játékot játszik, magas letámadással próbál operálni, és gyors átmenetekkel. Úgy gondolom, a csapatban meg is van erre a minőség, nagyszerű játékosok alkotják a Liverpoolt

– fogalmazott az Origo Sportnak a korábbi Premier League-játékos.

Bár Mohamed Szalah személyében egy óriási ikon hagyta el a csapatot, érkeztek új igazolások az Anfieldre, leginkább a védelembe. Nagyon fontos lesz, hogy milyen gyorsan tud ez a védelem összeszokottá válni, és az, hogy milyen gyorsan tudják elsajátítani Iraolának a játékát. Én úgy gondolom, ha ez elég gyorsan sikerül, akkor a Liverpool elég magas szintre tud jutni, és nagyszerű játékra lehet képes. Kíváncsian várom, de szerintem biztosan ott lesznek az első négyben

– mondta a Liverpoolról Priskin Tamás.

Kerkez Milos új szerepet kap

Egykori győri csapattársa szerint Kerkez Milosnak nagyon jó, hogy Iraola Liverpoolba került, mert a magyar balhátvéd Bournemouth-ban is nagyszerű teljesítményt nyújtott a baszk szakember kezei alatt.

Úgy gondolom, az idei szezonban is ő lesz az első számú balhátvédje a Liverpoolnak, nyilván ott van még Kosztasz Cimíkasz, de egy ilyen klubnál minden poszton kellenek riválisok, akik megfelelően tudják egymást pótolni, ha bármi történik. Milos sokkal szabadabb kezet kap Iraolánál, mint az előző szezonban, de ezt láthattuk a Bournemouth-nál is, amikor együtt dolgoztak. Akkor sokkal támadóbban tudott futballozni

– fogalmazott Priskin.