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Szoboszlai Dominik lehet az Andoni Iraola-féle Liverpool kulcsembere Priskin Tamás szerint. Régi-új edzője Kerkez Milosnak is más szerepet szán, a korábbi Premier League-csatár szerint a Vörösök dobogós helyezésért fognak küzdeni a ma kezdődő angol bajnokságban. Csakúgy, mint az Arsenal, a Manchester City és a Manchester United. A Bournemouth-tól pedig azt várja, hogy Tóth Alexszel a soraiban idén is stabil csapata lesz a ligának.

Kíváncsian várja a pénteken rajtoló Premier League-szezont Priskin Tamás, aki hat évet futballozott Angliában, ez idő alatt 16 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Az egykori csatár szerint az Arsenal címvédőként újra az élmezőny tagja lesz, csakúgy, mint a két manchesteri együttes. Véleménye szerint az Andoni Iraola-féle Liverpool – amelynek Szoboszlai Dominik kulcsembere, Kerkez Milos pedig az egyik erőssége lehet – is a dobogós helyezésekért fog küzdeni. A liga harmadik játékosáról, Tóth Alexről azt gondolja, a lehető legjobb helyen van Bournemouth-ban, amely szerinte most is stabil csapata lesz az angol bajnokságnak. Korábbi csapatának, a frissen feljutott Ipswichnek pedig személyes okok miatt szurkol.

Priskin Tamás korábbi Premier League-focista
Priskin Tamás pályafutása során 16 Premier League-mérkőzésen lépett pályára
Fotó: Polyák Attila - Origo

Magasra juthat a Liverpool a Premier League-ben

Priskin Tamás pozitívan értékeli a Liverpoolban történt komoly változásokat. Andoni Iraola személyében új vezetőedző irányítja a csapatot, aki véleménye szerint nagyon jól illik a klub filozófiájához.

Nagyon intenzív, direkt játékot játszik, magas letámadással próbál operálni, és gyors átmenetekkel. Úgy gondolom, a csapatban meg is van erre a minőség, nagyszerű játékosok alkotják a Liverpoolt

– fogalmazott az Origo Sportnak a korábbi Premier League-játékos.

Bár Mohamed Szalah személyében egy óriási ikon hagyta el a csapatot, érkeztek új igazolások az Anfieldre, leginkább a védelembe. Nagyon fontos lesz, hogy milyen gyorsan tud ez a védelem összeszokottá válni, és az, hogy milyen gyorsan tudják elsajátítani Iraolának a játékát. Én úgy gondolom, ha ez elég gyorsan sikerül, akkor a Liverpool elég magas szintre tud jutni, és nagyszerű játékra lehet képes. Kíváncsian várom, de szerintem biztosan ott lesznek az első négyben

– mondta a Liverpoolról Priskin Tamás.

Kerkez Milos új szerepet kap

Egykori győri csapattársa szerint Kerkez Milosnak nagyon jó, hogy Iraola Liverpoolba került, mert a magyar balhátvéd Bournemouth-ban is nagyszerű teljesítményt nyújtott a baszk szakember kezei alatt. 

Úgy gondolom, az idei szezonban is ő lesz az első számú balhátvédje a Liverpoolnak, nyilván ott van még Kosztasz Cimíkasz, de egy ilyen klubnál minden poszton kellenek riválisok, akik megfelelően tudják egymást pótolni, ha bármi történik. Milos sokkal szabadabb kezet kap Iraolánál, mint az előző szezonban, de ezt láthattuk a Bournemouth-nál is, amikor együtt dolgoztak. Akkor sokkal támadóbban tudott futballozni

– fogalmazott Priskin.

Szoboszlai Dominik kulcsember lehet

A 63-szoros magyar válogatott csatár szerint a klub másik magyar játékosával, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban az a legfontosabb, hogy a következő szezonban végig a posztján, a középpályán játsszon. Ne pedig jobbhátvédként, mint tette azt sok esetben Arne Slot irányítása alatt.

A játékintelligenciáját is bizonyítja, hogy bárhova teszik a pályán, mindenhol képes világszintű teljesítményre, ezt bizonyította az elmúlt szezonban is. Nagyon jó látni, hogy milyen fejlődésen ment keresztül és milyen játékossá nőtte ki magát. Úgy gondolom, még ennél is van feljebb. Egy nagyon labdabiztos, nagy munkabírású labdarúgó, az Iraola-féle játékban ő lehet az egyik kulcsszereplő. Az egész Liverpoolnak egy nagyon fontos láncszeme

– mondta a magyar középpályásról Priskin Tamás.

Szoboszlai Dominik az elmúlt szezonban 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, amivel saját magának tette magasra a lécet, de az egykori csatár szerint a 25 éves labdarúgónak megvan a képessége, hogy ezt ne teherként élje meg, hanem úgy, hogy próbáljon még ennél is magasabb szintre jutni.

Liverpool's Milos Kerkez (left) and Dominik Szoboszlai during a training session at the AXA Training Centre, Liverpool. Picture date: Monday April 13, 2026.
Szoboszlai Dominik kulcsembere, Kerkez Milos erőssége lehet az Andoni Iraola-féle Liverpoolnak
Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Így alakulhat az angol bajnokság élmezőnye

Priskin Tamás szerintem az Arsenal címvédőként megmarad ugyanolyan erős csapatnak, mint az előző szezonban volt. A Manchester Cityt is az első négy közé várja, csakúgy, mint a városi rivális Manchester Unitedet. 

A korábbi hanyatlások után az elmúlt szezonban kezdtek újra magukra találni. De azért szép a Premier League és az angol futball, mert mindig vannak meglepetések. Amit várok még, hogy a Tottenham sokkal jobban szerepeljen, mint az elmúlt időszakban

– mondta a korábbi támadó.

Szívügye az Ipswich 

Priskin Tamás angliai pályafutása során megfordult a Watfordban, a Prestonban, a QPR-nál, a Swansea-nál, a Derby County-nál, valamint az Ipswich-nél is. Utóbbi klub idén újra a Premier League mezőnyének tagja lesz.

Az Ipswich a szívügyem, követtem őket a másodosztályban is. Illetve amikor legutóbb a Premier League-ben szerepeltek, voltam kint mérkőzésükön. Ebből a szempontból is fontos lesz számomra a következő szezon. Ha megnézzük a klub igazolásait, közel 100 millió fontot költöttek új játékosokra, az az elsődleges cél, hogy ez a csapat bent maradjon. Szerintem erre minden esélye megvan, én szurkolni fogok nekik

– mondta a klub egykori csatára.

Tóth Alex a legjobb helyen van

Priskin Tamás véleménye szerint a Premier League harmadik magyar játékosa, Tóth Alex a lehető legjobb helyen van Bournemouth-ban.

A Bournemouth filozófiája nekem nagyon tetszik, egy kisebb klub, amely nagyszerűen igazol és építi be a fiatalokat, majd próbálja őket továbbadni nagyobb kluboknak. Említhetjük itt Kerkez Milost, Antoine Semenyót vagy Illja Zabarnijt. Ennek tükrében Tóth Alex nagyszerű klubba került. Láthattuk az elmúlt szezonban is, hogy lépésről lépésre próbálják felépíteni és játéklehetőséget biztosítani neki. Szerintem nagyon jó környezetben van, és számára az a legfontosabb, hogy minél többet játsszon. Véleményem szerint a Bournemouth az idei szezonban is egy stabil csapat lesz

– fogalmazott a korábbi válogatott labdarúgó.

AFC Bournemouth's Alex Toth during the Premier League match at the City Ground, Nottingham. Picture date: Sunday May 24, 2026.
Tóth Alex a lehető legjobb helyen van Bournemouth-ban
Fotó: Mike Egerton / PA Wire

A Premier League első fordulójának mérkőzései:

Péntek (08.21.):

  • Arsenal-Coventry 21.00 (tv: Match 4)

Szombat (08.22.)

  • Hull-Man Utd 13.30 (Spíler 1)
  • Everton-Crystal Palace 16.00 (Spíler 1)
  • Ipswich-Sunderland 16.00
  • Nottingham-Leeds 16.00 (Match 4)
  • Brentford-Tottenham 18.30 (Spíler 1)

Vasárnap (08.23.)

  • Brighton-Aston Villa 15.00
  • Man City-Bournemoth 15.00 (Spíler 1)
  • Newcastle-Liverpool 17.30 (Spíler 1)

Hétfő (08.24.)

  • Fulham-Chelsea 21.00 (Match 4)
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