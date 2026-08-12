Úgy rendezték meg szerda este a PSG-Aston Villa európai Szuperkupa-mérkőzést, hogy a francia sztárcsapat több játékosa is csak napokkal ezelőtt tért vissza a pihenőjéről. Luis Enrique vezetőedző ettől függetlenül szinte ugyanazt a kezdőcsapatot jelölte ki, mint a budapesti Bajnokok Ligája-döntőn. A pályán viszont egészen más történt, mint májusban: a Paris Saint-Germain már a rendes játékidőben megnyerte a találkozót – köszönhetően többek közt a videóbíró segítségének.

A videóbíró döntötte el a PSG-Aston Villa európai Szuperkupa-mérkőzést

Fotó: Adam Davy / PA Wire

Mindössze 24 napja ért véget a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a BL-győztes Paris Saint-Germainnek és a Európa-liga-győztes Aston Villának máris európai Szuperkupa-mérkőzést kellett játszania. A FIFA alapelve ráadásul, hogy legalább 21 nap szabadság jár a játékosoknak az idény végén, így a francia sztárcsapat legjobb játékosai alig tértek vissza a klubhoz. Luis Enrique vezetőedző ki is akadt emiatt, de két kivétellel – Fabián Ruiz helyett Warren Zaire-Emery, Ousmane Dembélé helyett pedig Maghnes Akliouche – ugyanazt a kezdőt küldte a pályára most, mint májusban az Arsenal ellen.

PSG-Aston Villa 2-1

A mérkőzés első helyzete az Aston Villa előtt adódott, de Boubacar Kamara lövése a 13. percben, ha nem is sokkal, de elkerülte a kaput.

Ezt követően a PSG veszélyeztetett, és bár Desiré Doué próbálkozását még védte az angolok kapusa, a 21. percben Hvicsa Kvarachelia lövésével szemben már tehetetlen volt – 1-0.

Hiába uralta az első félidőt a francia sztárcsapat, az Aston Villa a szünet előtt egyre nagyobb nyomást helyezett Matvej Szafonov kapujára.

Sőt, a 45. percben Brian Madjo egyenlíteni is tudott. A mindössze 17 éves labdarúgó egy beívelt labdából talált a kapuba.

A második félidő első helyzetét az angolok alakították ki, azonban John McGinn lövését védeni tudta a Paris Saint-Germain kapusa.

Ráadásul a 62. percben Luis Enrique együttese szerezte meg ismét a vezetést, méghozzá a videóbíró segítségével. Doué a leshatárról kiugorva lőtt a kapuba, és bár a asszisztens a magasba emelte zászlaját, a VAR-vizsgálatnak köszönhetően a játékvezető érvényesítette a találalatot.

A gól végül győztes találatnak minősült, ezt követően ugyanis már senkinek sem sikerült bevennie a kaput. A PSG így 2-1-es győzelemmel nyerte meg az európai Szuperkupát az Aston Villa ellen.