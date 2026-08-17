Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kétszeres BL-győztes csapattársat kaphat Liverpoolban, ugyanis könnyen lehet, hogy Bradley Barcola a PSG-től a Vörösökhöz igazol. A 28-szoros francia válogatott támadó az Aston Villa elleni Európai Szuperkupa-döntőt a kispadról nézte végig, vasárnap pedig már a Paris Saint-Germain keretébe sem került be a Lens elleni francia Szuperkupa-meccsre.

Barcolával a Lens elleni meccsen már nem számoltak, három év után távozhat a PSG-től

Fotó: Franck Fife / AFP

Francia sajtóértesülések szerint Barcola azért nem lépett pályára a vasárnap esti összecsapáson, mert Luis Enrique, a PSG edzője olyan döntéseket hozott a keret összeállításakor, amelyek segítik a csapat átigazolási terveit.

A PSG sztárjátékosa Liverpoolba tart?

A PSG vasárnap esti meccskeretében Bradley Barcola és Ibrahim Mbaye sem volt ott. A nyári átigazolási időszakban folyamatosan a távozásukról pletykáltak, mostanra pedig már a párizsi csapat edzője is arra számít, hogy mindketten távozni fognak.

Ráadásul a Lens ellen 1–0-ra elveszített mérkőzés után megkérdezték Luis Enriquét, hogy miért hagyta ki a csapatból a két játékosát, mire a következő választ adta:

Az átigazolási piacról akkor fogok beszélni, amikor az átigazolási időszak véget ér. Sem előtte, sem utána”

– mondta a spanyol szakember, aki ezzel rendesen elszólta magát, mert nem azt kérdezték tőle, hogy távoznak-e a játékosai, hanem csak azt, hogy miért nem játszanak.

A Liverpool komolyan érdeklődik Barcola iránt, míg Mbaye-t többek között az Aston Villával is szóba hozták. A spanyol vezetőedző pedig a jelek szerint azokra a játékosokra szeretne koncentrálni, akikre építeni tud a jövőben.

Luis Enrique már nem számol Bradley Barcolával

Fotó: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

A Paris Saint-Germain ráadásul már felkészült mindkét játékos eladására, mivel már bejelentették a vb-döntőben győztes gólt lövő Ferran Torres megszerzését, valamint leigazolták az AS Monaco tehetségét, Maghnes Akliouche-t. Itt azonban nem állt meg a PSG, ugyanis az Ajax Amsterdam belga szélsője, Mika Godts is úton van Párizsba, így a BL-címvédő Barcola eladásával sem fog gyengülni.