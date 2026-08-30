Egy vitatott bírói ítélet is kellett a Fradi győzelméhez Felcsúton

Vasárnap este a listavezető Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadta a labdarúgó NB I hatodik fordulójában, és biztos volt, hogy az eredménytől függetlenül a felcsútiak a játéknap után is az első helyen maradnak. A Puskás Akadémia-FTC meccsen a szünet után három gól esett, a végén egy vitatott ítélet okozott feszültséget.

A Trabzonspor elleni siker után két gólt ünnepeltek a zöldek a Puskás Akadémia-FTC meccsen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Puskás Akadémia-FTC 1-2 (0-0) Gól: Harutyunyan (58.), ill. Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

Puskás Akadémia-FTC: három gól a szünet után

Az első félidőben hiába birkóztak egymással a csapatok, gól nélkül mentek az öltözőbe. Az 53. percben megszerezte a vezetést a Ferencváros: Arzani balról ívelt a kapu elé, Zachariassen pedig előre vetődve a kapu jobb oldalába fejelt (0-1). Öt perc múlva egyenlített a Puskás Akadémia, egy szabadrúgás után Dibusz kiütötte a labdát, Harutyunyan háttal a kapunak kapura emelte a labdát, Dibusz hiába futott vissza, a labda a hálóba hullott (1-1). A 63. percben ismét a Fradi vezetett, Yusuf a jobb oldalon kapott labdát, lefutotta védőjét, középre passzolt, és az érkező Lisztes öt méterről a hálóba lőtt (1-2).

A 78. percben növelhette volna előnyét a Fradi, de Raemaekers 11-esét védte a Puskás Akadémia kapusa, Lehoczki. Az elhibázott büntetőért csaknem súlyos árat fizetett a Ferencváros: a 90. percben ugyanis Farkas jobbról lőtt a kapu elé, Cooley pedig hat méterről a bal sarokba fejelt. A VAR azonban les miatt érvénytelenítette a találatot: a Fradi játékosa, Keita hozzáért a labdához, amikor az Farkas felé szállt, és a bírók azt nézték, hogy szándékos vagy vétlen érintés volt. Ha szándékos lett volna, akkor az ellenféltől kapott labda anulálta volna Farkas leshelyzetét, de vétlennek ítélték, ezért les miatt visszavonták a gólt.

a Puskás Akadémia-Ferencváros mérkőzést végül a vendégek 2-1-re megnyerték.

A felcsúti csapat játékosai a meccs után reklamáltak, nehezen emésztették meg az érvénytelenített gólt.

Az eredmény azt jelenti, hogy Borbély Balázs csapata ezzel a sikerrel a hetedik helyre jött fel a tabellán, és két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a mezőny nagy része.