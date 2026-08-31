A Puskás Akadémia-FTC mérkőzés 10. percében a hazai csapat futballistája, Kern Martin a saját térfelén, szabályos keretek között szerelte becsúszással a vendégek támadóját, Lenny Josephet. A haiti válogatott csatár azonban borzasztóan szerencsétlenül ért földet, ezért nem sokkal később kényszerűségből le kellett cserélni.

A Puskás Akadémia-FTC meccsen Lenny Joseph megsérült

Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Puskás Akadémia-FTC 1-2

gólszerzők: Harutjunjan (58.), illetve Zachariassen (53.), Lisztes (63.)

Puskás Akadémia-FTC: Lenny Joseph megsérült

A 25 éves futballista jobb lába ijesztő szögben aláfordult az esés következtében. A Ferencváros légiósa ugyan próbálta folytatni a játékot, de a 14. percben leült a földre, és cserét kért. A pályát a saját lábán elhagyó csatár helyére Lisztes Krisztián állt be, aki végül nyerőembenek bizonyult, mert ő szerezte a győztes gólt.

Joseph kapcsán nem tudni, hány mérkőzést kell kihagynia, a Ferencváros még nem adott tájékoztatást az állapotáról. A Fradi számára fontos meccsek jönnek az NB I-ben, Borbély Balázs csapata a hét közepén a bajnoki címvédő Győr vendégeként lép pályára, a hétvégén pedig az Újpest elleni hazai rangadó következik.

Joseph jövőjét egyébként bizonytalanság övezi, az M4 Sport információi szerint a haiti játékos iránt külföldről több klubcsapat, köztük a holland Feyenoord és a belga Genk is élénken érdeklődik.

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