A Real Madrid a Ferencváros ellen 2-1-re megnyert találkozó után spanyol csapat ellen folytatta felkészülését. José Mourinho együttese ezúttal is győzött, a Deportivo La Coruna elleni barátságos meccsen Brahim Díaz szerezte a mindent eldöntő találatot.
Deportivo-Real Madrid: Endrick brutálisan felrúgta ellenfelét
A brazil válogatott Endrick megmozdulása nagyobb beszédtémát szolgáltatott, mint a meccs egyetlen gólja. A 20 éves támadó az előző idény felét kölcsönben az Olympique Lyonnál töltötte, de szeretné bebizonyítani Mourinhónak, hogy értékes tagja lehet a csapatnak, annak ellenére, hogy Kylian Mbappé árnyékában ezúttal sem számíthat túl sok játékidőre.
A fiatal támadó talán túlzottan is bizonyítani akart, barátságos meccsen ritkán látható keménységet mutatott:
az ötödik percben messziről becsúszva rúgta fel keményen ellenfelét.
Endricket ezek után szétszedték a közösségi médiában, sokak szerint piros lap járt volna a brazilnak, amit csak azért nem kapott meg, mert felkészülési mérkőzésről volt szó. „Csak próbálta meggyőzni Mourinhót” – írta gúnyosan egy kommentelő. „Mocskos játékos” – tette hozzá kíméletlenül egy másik szurkoló. „Abszolút bohóc” – jellemezte a Real sztárját egy hozzászóló.
A Real az idei szezonra elvileg megtartaná Endricket, de még bármi megtörténhet. A madridiak ezen a nyáron alaposan megerősítették a támadószekciót, így nem biztos, hogy a brazilnak jutna elég játéklehetőség a hamarosan rajtoló idényben.
A Real Madrid a német Schalke 04 ellen még vív egy felkészülési mérkőzést, a La Liga új évadát pedig az Espanyol otthonában kezdi augusztus 22-én.
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