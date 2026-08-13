A Real Madrid a Ferencváros ellen 2-1-re megnyert találkozó után spanyol csapat ellen folytatta felkészülését. José Mourinho együttese ezúttal is győzött, a Deportivo La Coruna elleni barátságos meccsen Brahim Díaz szerezte a mindent eldöntő találatot.

Brahim Díaz szerezte a Deportivo-Real Madrid meccs győztes gólját

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Deportivo-Real Madrid: Endrick brutálisan felrúgta ellenfelét

A brazil válogatott Endrick megmozdulása nagyobb beszédtémát szolgáltatott, mint a meccs egyetlen gólja. A 20 éves támadó az előző idény felét kölcsönben az Olympique Lyonnál töltötte, de szeretné bebizonyítani Mourinhónak, hogy értékes tagja lehet a csapatnak, annak ellenére, hogy Kylian Mbappé árnyékában ezúttal sem számíthat túl sok játékidőre.

A fiatal támadó talán túlzottan is bizonyítani akart, barátságos meccsen ritkán látható keménységet mutatott:

az ötödik percben messziről becsúszva rúgta fel keményen ellenfelét.

¿Qué te pareció la entrada de Endrick frente al Depor? 😳.



El partido estaba en el minuto 5' y es un partido de pretemporada 🫣. pic.twitter.com/8m08mBenGb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 13, 2026

Endricket ezek után szétszedték a közösségi médiában, sokak szerint piros lap járt volna a brazilnak, amit csak azért nem kapott meg, mert felkészülési mérkőzésről volt szó. „Csak próbálta meggyőzni Mourinhót” – írta gúnyosan egy kommentelő. „Mocskos játékos” – tette hozzá kíméletlenül egy másik szurkoló. „Abszolút bohóc” – jellemezte a Real sztárját egy hozzászóló.

A Real az idei szezonra elvileg megtartaná Endricket, de még bármi megtörténhet. A madridiak ezen a nyáron alaposan megerősítették a támadószekciót, így nem biztos, hogy a brazilnak jutna elég játéklehetőség a hamarosan rajtoló idényben.

A Real Madrid a német Schalke 04 ellen még vív egy felkészülési mérkőzést, a La Liga új évadát pedig az Espanyol otthonában kezdi augusztus 22-én.