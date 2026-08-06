Mint ismert, szombaton este hét órától rendezik a FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában. A spanyol sztárcsapat küldöttségének egy része, köztük a stáb több tagja már ma megérkezik Budapestre, míg a királyi gárda futballistái csak pénteken foglalják el szállásukat.

Szombaton rendezik a FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Itt találkozhatsz a Real Madrid játékosaival

Az Origo Sport információi szerint a Real Madrid küldöttségének néhány tagja már csütörtök este megérkezik a magyar fővárosba, és becsekkol az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe. A spanyol sztárcsapat játékosai a tervek szerint egy nappal később, augusztus 7-én, péntek este érkeznek Budapestre, ezt követően pedig elfoglalják szállásukat.

A tervek szerint a madridi együttes szombaton 17 óra után indul el a szállodából a Groupama Arénába, ahol megkezdi a közvetlen felkészülést az esti összecsapásra. A mérkőzést követően a Real Madrid játékosai már nem térnek vissza a szállodába: a csapat a stadionból egyenesen a repülőtér felé veszi az irányt, és még aznap este elhagyja Budapestet.

A Real Madrid budapesti tartózkodása természetesen a szurkolók számára is különleges alkalmat jelenthet. A hotel környékén a szerencsésebb drukkerek akár meg is pillanthatják kedvenceiket, és arra is lehet esélyük, hogy közös fotót vagy autogramot kérjenek a világsztároktól. Éppen ezért könnyen elképzelhető, hogy már a csapat érkezésekor több szurkoló várja majd a madridi játékosokat a szálloda közelében.