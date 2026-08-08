A Real Madrid július közepén kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es idényre, ám José Mourinho kezdetben csak erősen hiányos kerettel dolgozhatott. A világbajnokságon szereplő futballisták különböző időpontokban tértek vissza, így a portugál vezetőedző az első hetekben számos akadémistának is lehetőséget adott. Őket biztosan láthatjuk, és számos világsztár is fellép Budapesten a szombati (19 óra) Fradi-Real Madrid meccsen.

A Real Madrid sztárjai közül Trent Alexander-Arnold is ott lesz Budapesten

Fotó: Javier Soriano/AFP

A madridiak első edzőmérkőzésükön 1–0-ra legyőzték az Alcorcónt, majd 4–1-re nyertek a Leganés ellen. Az első, közönség előtt rendezett komolyabb tesztjükön 2–2-es döntetlent játszottak a Fiorentinával Klagenfurtban. Az olaszok ellen már több ismert játékos is pályára lépett: a kapuban Andrij Lunyin állt, a kezdőcsapatban pedig ott volt Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler és Endrick is.

Közülük valamennyien Budapesten is fellépnek.

Valverde és Camavinga már a felkészülés eleje óta José Mourinhóval dolgozik, míg a Fiorentina ellen a török válogatott Arda Güler volt a Real egyik legveszélyesebb játékosa.

A 21 éves támadó középpályás több remek megoldással vétette észre magát, és előkészítette a madridiak második gólját is.

A budapesti mérkőzésen Endrick is fontos szerepet kaphat. A brazil csatár a Fiorentina ellen megszerezte első gólját a felkészülés során, és igyekszik bizonyítani, hogy a következő idényben több játékpercet érdemel. A Real támadósorában ott lehet a nyáron szerződtetett Carlos Espí is, aki az olasz együttes ellen csereként már bemutatkozott új klubjában.

A Real Madrid sztárjai Budapesten

A magyar szurkolók számára azonban az volt a legfontosabb kérdés, hogy a madridi keret legnagyobb nevei közül ki utazhat Budapestre. A brazil Vinícius Júnior a világbajnokságot követő pihenője után augusztus elején visszatért Madridba, átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd bekapcsolódott a csapat edzéseibe. Mivel a Ferencváros elleni találkozóig csaknem egy hete készülhet társaival, könnyen elképzelhető, hogy legalább csereként pályára lép a Groupama Arénában.