A Real Madrid július közepén kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es idényre, ám José Mourinho kezdetben csak erősen hiányos kerettel dolgozhatott. A világbajnokságon szereplő futballisták különböző időpontokban tértek vissza, így a portugál vezetőedző az első hetekben számos akadémistának is lehetőséget adott. Őket biztosan láthatjuk, és számos világsztár is fellép Budapesten a szombati (19 óra) Fradi-Real Madrid meccsen.
A madridiak első edzőmérkőzésükön 1–0-ra legyőzték az Alcorcónt, majd 4–1-re nyertek a Leganés ellen. Az első, közönség előtt rendezett komolyabb tesztjükön 2–2-es döntetlent játszottak a Fiorentinával Klagenfurtban. Az olaszok ellen már több ismert játékos is pályára lépett: a kapuban Andrij Lunyin állt, a kezdőcsapatban pedig ott volt Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler és Endrick is.
Közülük valamennyien Budapesten is fellépnek.
Valverde és Camavinga már a felkészülés eleje óta José Mourinhóval dolgozik, míg a Fiorentina ellen a török válogatott Arda Güler volt a Real egyik legveszélyesebb játékosa.
A 21 éves támadó középpályás több remek megoldással vétette észre magát, és előkészítette a madridiak második gólját is.
A budapesti mérkőzésen Endrick is fontos szerepet kaphat. A brazil csatár a Fiorentina ellen megszerezte első gólját a felkészülés során, és igyekszik bizonyítani, hogy a következő idényben több játékpercet érdemel. A Real támadósorában ott lehet a nyáron szerződtetett Carlos Espí is, aki az olasz együttes ellen csereként már bemutatkozott új klubjában.
A Real Madrid sztárjai Budapesten
A magyar szurkolók számára azonban az volt a legfontosabb kérdés, hogy a madridi keret legnagyobb nevei közül ki utazhat Budapestre. A brazil Vinícius Júnior a világbajnokságot követő pihenője után augusztus elején visszatért Madridba, átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd bekapcsolódott a csapat edzéseibe. Mivel a Ferencváros elleni találkozóig csaknem egy hete készülhet társaival, könnyen elképzelhető, hogy legalább csereként pályára lép a Groupama Arénában.
Viníciusszal együtt Brahim Díaz és a Manchester Citytől érkezett Bernardo Silva is csatlakozott a kerethez. Utóbbi számára a budapesti találkozó akár az első mérkőzés is lehet a Real Madrid mezében. A portugál klasszis szerepelt a világbajnokságon, ezért később kezdte meg a felkészülést, de már teljes értékű edzésmunkát végez. Mourinhónak ugyanakkor mérlegelnie kell, hogy néhány nappal a visszatérése után vállalja-e a szerepeltetésével járó kockázatot.
A védelemben Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras és Camavinga már eddig is rendszeresen szerepelt, míg az Intertől igazolt Denzel Dumfries a Fiorentina ellen debütált.
A holland válogatott játékost Mourinho meglehetősen támadó szerepkörben használta, így a Groupama Aréna közönsége akár egyszerre láthatja őt és Alexander-Arnoldot a pálya jobb oldalán.
Antonio Rüdiger később kapcsólodott be a munkába, ezért esetében inkább rövidebb játékidő tűnik reálisnak. Dean Huijsen szereplése ugyanakkor bizonytalan: a spanyol válogatott védő kisebb izomprobléma miatt kihagyta a Fiorentina elleni mérkőzést, és a Real Madrid várhatóan nem kockáztatja meg a visszatérését, amennyiben nem lesz teljesen egészséges.
Mbappé és Belingham kihagyja az FTC-Real Madrid mérkőzést
A legnagyobb nevek közül Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Aurélien Tchouaméni kihagyják a budapesti meccset. Ők a világbajnokságon szereplő játékosok utolsó csoportjával térnek vissza – várhatóan csak augusztus közepén csatlakoznak a csapathoz. A madridi szakmai stáb aligha sietteti majd őket, különösen azért, mert a klub az előző idényben rengeteg sérüléssel küzdött.
A Ferencváros elleni találkozón tehát nem a legerősebb Real Madrid kezd majd, ám így is világsztárok sora futhat ki a Groupama Aréna gyepére: Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Valverde, Camavinga, Arda Güler, Alexander-Arnold, Dumfries és Endrick szereplésére reális esély mutatkozik, mellettük pedig a spanyol klub legtehetségesebb fiataljai is bizonyítási lehetőséget kaphatnak.