Péntek délután kisebb dugó alakult ki a magyar fővárosban. Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a spanyol sztárcsapat az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe érkezett, ahol a Real Madrid futballistái elfoglalták szállásukat. A világ egyik leghíresebb és legeredményesebb futballcsapatát hömpölygő tömeg és elképesztő hangulat fogadta Budapesten, a szálloda környékét pedig pillanatok alatt ellepték a madridi sztárokra kíváncsi szurkolók.
Így érkezett meg a Real Madrid Budapestre
Mint ismert, ma este 19 órától FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzést rendeznek a Groupama Arénában, amelyre előzetesen minden jegy elkelt. A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy a jegyértékesítést többször is újra kellett nyitni, miután újabb és újabb szektorokat tettek elérhetővé a szurkolók számára.
A 15-szörös BEK/BL-győztes spanyol sztárcsapat péntek este érkezett meg Budapestre, ahol már a szállodánál elképesztő hangulat és népes szurkolótábor fogadta. Miközben a világsztárok – Vinícius Júnior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Arda Güler, Endrick, Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold és társaik – egymás után szálltak le a csapatbuszról, a 13 év után a Real Madridhoz visszatérő José Mourinho készségesen osztogatta az autogramokat a rajongóknak. Nem véletlen a hatalmas érdeklődés: a Real Madrid a világ egyik legnépszerűbb futballklubja, szurkolótáborát világszerte 400–450 millió főre becsülik.
Mourinhónak ráadásul nem ez az első látogatása a magyar fővárosban: 2014-ben a Chelsea vezetőedzőjeként már járt Budapesten, amikor az angol együttes a Groupama Aréna nyitómérkőzésén lépett pályára. Valverde számára sem ismeretlen a város, hiszen 2019-ben tagja volt annak az uruguayi válogatottnak, amely a vadonatúj Puskás Aréna első mérkőzésén Magyarország ellen szerepelt.