Péntek délután kisebb dugó alakult ki a magyar fővárosban. Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a spanyol sztárcsapat az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe érkezett, ahol a Real Madrid futballistái elfoglalták szállásukat. A világ egyik leghíresebb és legeredményesebb futballcsapatát hömpölygő tömeg és elképesztő hangulat fogadta Budapesten, a szálloda környékét pedig pillanatok alatt ellepték a madridi sztárokra kíváncsi szurkolók.

Hömpölygő tömeg várta a Real Madridot és Vinícius Júniort a budapesti Anantara New York Palace Hotel előtt Fotó: Real Madrid

Így érkezett meg a Real Madrid Budapestre

Mint ismert, ma este 19 órától FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzést rendeznek a Groupama Arénában, amelyre előzetesen minden jegy elkelt. A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy a jegyértékesítést többször is újra kellett nyitni, miután újabb és újabb szektorokat tettek elérhetővé a szurkolók számára.