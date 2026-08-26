A második José Mourinho-korszak jól indult a Real Madridnál, a Bajnokok Ligája rekordgyőztese sikerrel kezdte a La Liga új szezonját. Jude Bellinghamék 2-1-re verték idegenben az Espanyolt, a mérkőzés a 90. percben dőlt el. A balhés természetű portugál edző tehát győzelemmel tért vissza, ám volt egy olyan pillanat a meccs során, amikor sikerült kihozni őt a sodrából.
José Mourinho dühbe gurult az Espanyol-Real Madrid meccsen
A portugál edzőről napokkal a mérkőzés után került elő egy felvétel, amelyen az látható, hogy az Espanyol egyik stábtagjával szólalkozott össze. A katalán csapatnál dolgozó szakember a negyedik számú játékvezetőnél panaszkodott egy eset kapcsán, mire Mourinho durván leteremtette.
„Fogd be a pofád! Fogd be, és ülj vissza a helyedre!”
– vetette oda az Espanyol stábtagjának a kétszeres BL-győztes portugál tréner.
Mourinho 2013-ban viharos körülmények között távozott a Realtól, később pedig több csapatánál is balhéba keveredett, ezért sokan számítanak arra, hogy feszültté válhat körülötte a légkör, amennyiben nem jönnek majd az eredmények. Ez a rövid jelenet is jól jelzi, hogy a portugál tréner természete aligha változott, bár még a szezon elején járunk, csapata pedig győzelemmel rajtolt.
Szerda este komolyabb erőpróba vár majd a madridi gigászra, ugyanis hazai pályán fogadja a Király-kupa címvédőjét, a Real Sociedadot.
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