A második José Mourinho-korszak jól indult a Real Madridnál, a Bajnokok Ligája rekordgyőztese sikerrel kezdte a La Liga új szezonját. Jude Bellinghamék 2-1-re verték idegenben az Espanyolt, a mérkőzés a 90. percben dőlt el. A balhés természetű portugál edző tehát győzelemmel tért vissza, ám volt egy olyan pillanat a meccs során, amikor sikerült kihozni őt a sodrából.

José Mourinho győzelemmel tért vissza a Real Madridhoz

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

José Mourinho dühbe gurult az Espanyol-Real Madrid meccsen

A portugál edzőről napokkal a mérkőzés után került elő egy felvétel, amelyen az látható, hogy az Espanyol egyik stábtagjával szólalkozott össze. A katalán csapatnál dolgozó szakember a negyedik számú játékvezetőnél panaszkodott egy eset kapcsán, mire Mourinho durván leteremtette.

„Fogd be a pofád! Fogd be, és ülj vissza a helyedre!”

– vetette oda az Espanyol stábtagjának a kétszeres BL-győztes portugál tréner.

José Mourinho to Espanyol's coaching staff member who was complaining to the fourth referee: “Shut Up! Shut up and go sit in your place.” 👀🤍 pic.twitter.com/pgRB2WaT1b — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) August 25, 2026

Mourinho 2013-ban viharos körülmények között távozott a Realtól, később pedig több csapatánál is balhéba keveredett, ezért sokan számítanak arra, hogy feszültté válhat körülötte a légkör, amennyiben nem jönnek majd az eredmények. Ez a rövid jelenet is jól jelzi, hogy a portugál tréner természete aligha változott, bár még a szezon elején járunk, csapata pedig győzelemmel rajtolt.

Szerda este komolyabb erőpróba vár majd a madridi gigászra, ugyanis hazai pályán fogadja a Király-kupa címvédőjét, a Real Sociedadot.