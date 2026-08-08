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José Mourinho a legnagyobb sztárfutballistáktól is fegyelmet vár el. A Real Madrid edzője új szabályokat vezetett be, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a játékosaiból, és azt is egyértelművé tette, hogy ki az úr a házban.

José Mourinho edzői pályafutása során másodszor irányítja a Real Madridot, az első ciklusa 2010-től 2013-ig tartott. A portugál tréner a visszatérését követően minden játékosától vasfegyelmet vár el, a hírek szerint pedig új szabályokat vezetett be, melyeket a legnagyobb sztárok sem szeghetnek meg.

José Mourinho egyetlen Real Madrid-sztárral sem kivételezik
José Mourinho egyetlen Real Madrid-sztárral sem kivételezik
Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

A Real Madrid sztárjaira szigorú szabályok vonatkoznak

Xabi Alonso edzői időszakában gyakran lehetett hallani, hogy a baszk szakembernek meggyűlt a baja az öltözővel, és a menesztett tréner utódja, Álvaro Arbeloa sem igazán tudta kezelni a nagy egyéniségeket. José Mourinhót azonban más fából faragták, a portugál nem tűri a fegyelmetlenséget. 

A spanyol gigász régi-új edzője az étkezést illetően is bekeményített, 

a Real táplálkozási szakértőitől azt várja el, hogy ne csupán tanácsokat adjanak a futballistáknak, hanem meghatározzák, hogy azok mikor és mit ehetnek. A játékosoknak kötelező lesz követniük az előírt étrendet, Mourinho ugyanis minden apró részletre oda akar figyelni a futballisták fizikai állapotával kapcsolatban.

José Mourinho megbünteti a fegyelmezetlen Real-játékosokat

Az AS információi szerint a portugál tréner a pontosság kérdésében sem ismer tréfát. Akik elkésnek az edzésről vagy egy csapattalálkozóról, azok nem úszhatják meg az esetet egyszerű pénzbírsággal.

A vétkes játékosoknak egyedül kell edzeniük, a büntetőmunkát a csapat többi tagjától elkülönítve kell elvégezniük.

A 63 éves szakember harmadik szabálya a sérülésekkel kapcsolatos. Mourinho azt akarja, hogy a rehabilitációs munkát valamennyi futballista a Real Madrid valdebebasi edzőközpontjában végezze. Így az orvosi stáb folyamatosan ellenőrizheti a játékosok állapotát, és azt is, hogy megfelelő ütemben halad-e a felépülésük.

Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho leads a training session at the Alfredo di Stefano Stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on July 24, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
José Mourinho egyértelművé tette, ki az úr a házban a Real Madridnál
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Real Madrid szombat este a Ferencváros vendégeként játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában, a spanyol bajnokság új idényét pedig augusztus 22-én az Espanyol otthonában kezdi meg.

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