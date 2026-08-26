Különleges este volt ez José Mourinho számára, aki 2013. június 1-je óta – 4834 nap után – először irányította hazai bajnokin a Real Madridot a Bernabéuban. A portugál szakember első madridi időszakában 2010 és 2013 között egy bajnoki címet, egy Király-kupát és egy spanyol Szuperkupát nyert. Mourinho nyáron tért vissza korábbi csapatához, a hazai közönség előtt azonban most mutatkozott be újra.

Kylian Mbappé mesterhármasig jutott a Real Madrid szerda esti bajnokiján

Fotó: Thomas Coex/AFP

A portugál edző ugyanannak a kezdőcsapatnak szavazott bizalmat, amely néhány nappal korábban az Espanyolt is legyőzte. Courtois előtt Dumfries, Konaté, Huijsen és Carreras alkotta a védelmet, Bernardo Silva és Valverde szerepelt a középpályán, előttük pedig Arda Güler, Bellingham és Vinícius Júnior támogatta Kylian Mbappét.

Gálázott a Real Madrid

A madridiak sokáig nem tudták feltörni a baszkok védelmét, végül a 40. percben szerezték meg a vezetést: Mbappé talált be Álex Remiro kapujába, megszerezve a Real Madrid első hazai bajnoki gólját Mourinho második korszakában. A francia támadó Federico Valverde kiugratását vette át úgy, hogy egyúttal helyzetbe került, és 11 méterről nagyszerűen lőtt a rövid, jobb felső sarokba (1–0).

A hazai öröm azonban mindössze néhány percig tartott: 44. percben Luka Sucic egyenlített – Álvaro Carreras hiába csúszott be, a megpattanó labda a gólvonal mögé került –, így a Real Sociedad még a szünet előtt eltüntette hátrányát, és 1–1-es állással vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Mourinho irányításával a szerdait is beleértve az előző nyolc bajnoki meccsén kapott legalább egy gólt a madridi együttes, ilyen rossz sorozata még nem volt a portugál trénerrel.

A fordulás után ismét Mbappé villant, a 60. percben Bellinghammel kényszerítőzött nagyszerűen, majd használta ki a kínálkozó ziccert (2–1). Az egykori PSG-játékos az ötödik Real Sociedad elleni mérkőzésén hatodszor volt eredményes.

A megnyugvást jelentő harmadik gól Vinícius Júnior révén érkezett, ezúttal is Bellingham vállalta magára a kiszolgáló szerepét, a brazil szélsőnek pedig nem volt nehéz dolga, két lépésről kellett az üres kapuba helyeznie (3–1).