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A Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája rekordgyőztese ellen játszik felkészülési mérkőzést szombat este Budapesten. A Fradi-Real Madrid találkozó előtt a spanyol sztárcsapat legendás játékosa, Roberto Carlos nemes gesztust tett, a brazilok világbajnoka lerótta kegyeletét Puskás Ferenc sírjánál.

A Real Madrid különleges módon emlékezett meg egyik legnagyobb legendájáról budapesti látogatása során. A klub háromszoros Bajnokok Ligája-győztes brazil legendája, Roberto Carlos – aki az idei BL-döntő idején is ellátogatott a magyar fővárosba –, valamint a madridiak vezérigazgatója, José Ángel Sánchez megkoszorúzta Puskás Ferenc sírját a Szent István Bazilika altemplomában.

A Real Madrid brazil legendája, Roberto Carlos ismét Budapesten járt
A Real Madrid brazil legendája, Roberto Carlos ismét Budapesten járt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi-Real Madrid meccs előtt Roberto Carlos Puskás Ferenc előtt tisztelgett

Roberto Carlos számára különösen fontos lehetett az újabb budapesti látogatás, hiszen a brazil klasszis 1996 és 2007 között szolgálta a Real Madridot, amellyel három alkalommal is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot. A világbajnok egykori balhátvéd jelenleg a madridi klub nagyköveteként dolgozik, és Budapesten a Real magyar szurkolói csoportjaival is találkozott.

Puskás Ferenc a mai napig óriási megbecsülésnek örvend a Real Madridnál, ami teljességgel érthető. A magyar futball legnagyobb egyénisége 1958-ban érkezett Madridba, és egészen 1966-ig volt a királyiak meghatározó játékosa.

A spanyol fővárosban is legendává vált: három BEK-trófeát és öt bajnoki címet nyert a Reallal, 

miközben a klub történetének egyik legnagyobb labdarúgójává vált.

A Real Madrid budapesti programja Roberto Carlosék látogatásával természetesen nem ért véget. A madridi sztárcsapat 19 órától a Groupama Arénában lép pályára a Ferencváros ellen felkészülési mérkőzés keretében. José Mourinho együttese sztárokkal a soraiban érkezett, többek között Vinícius Júnior is szerepel a spanyol gigász keretében.

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