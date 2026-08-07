Az aranylabdás Rodrit a 2024-es Európa-bajnokság után az idei világbajnokságon is a torna legjobb játékosának választották – a spanyol válogatottal mindkét trófeát megnyerte. A Manchester City sztárja minden bizonnyal távozik az angol sztárcsapattól idén nyáron, és az is kiderült, hol folytatná legszívesebben a pályafutását. Egy ideig a Real Madrid tűnt befutónak, ám úgy tűnik, fordult a kocka.

Rodri mégsem igazol a Real Madridhoz?

Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rodri a Real Madrid helyett a Barcelonához igazolhat

A 30 éves középpályás korábban elmondta, szívesen játszana még a hazájában pályafutása során. Rodri az Atlético Madridtól igazolt a Cityhez, és vált posztján a világ egyik legjobbjává, idén nyáron pedig egy másik spanyol csapathoz kerülhet, de nem a Realhoz.

Az átigazolási hírekben jártas olasz szakértő, Fabrizio Romano szerint a vb- és Eb-győztes sztár a Barcelonát választotta.

A katalánok állítólag már meg is kezdték a tárgyalásokat az angolokkal, Rodriért 45 millió euró körüli összeget fizetnének, bár a City ennél többet szeretne kapni egyik legjobbjáért.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona now in official club to club talks with Man City and very confident to get Rodri deal done.



Initial indications from Barça open to pay fee slightly over €45m, Man City in direct talks indicating higher price.



Rodri wants Barça. 🔜 pic.twitter.com/Ttrs8KbVZJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

A Ferencváros elleni barátságos mérkőzésre készülő Real Madrid így jó eséllyel kosarat kaphat Rodritól, bár korábban olyan hírek is megjelentek, miszerint Florentino Pérez klubelnök nem is tartott igényt a játékosra.

José Mourinho visszatérése után így is jelentősen megerősödött a madridiak kerete idén nyáron. Nemrég Yan Diomandé érkezett hatalmas összegért, de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté és Denzel Dumfries is a Realhoz szerződött.