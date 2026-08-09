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Lezárult a nyári átigazolási időszak egyik leghosszabb huzavonája: a Real Madrid bejelentette, hogy 2032-ig meghosszabbította a brazil Vinícius Júnior szerződését, aki így biztosan nem lesz az Arsenal futballistája. De vajon mennyit nyer a Real Madrid a brazil botrányhős maradásával? Mert bár azt senki sem vitatja, hogy Vinícius Júnior a világ egyik legjobb futballistája, az utóbbi időben már rengeteg szakértő volt azon az állásponton, hogy többet vesz el, mint amennyit hozzátesz a Királyi Gárda játékához.

Az aranylabdás Karim Benzema 2023-as távozása után egyértelműen Vinícius Júnior lett a Real Madrid legfontosabb játékosa. A rá következő szezonban a brazil szélső káprázatos szezont produkált, a Real Madrid pedig a vezetésével megnyerte fennállása 15. Bajnokok Ligája-trófeáját.

Vinícius Júnior vezérletével a Real Madrid 2024-ben nyerte meg legutóbb a Bajnokok Ligáját
Vinícius Júnior vezérletével a Real Madrid 2024-ben nyerte meg legutóbb a Bajnokok Ligáját
Fotó: Ina Fassbender / AFP

Két évvel ezelőtt az egész világ Vinícius Júnior lábai előtt hevert, a legnagyobb esélyesnek tartották az Aranylabda-díjra, az elismerést azonban nem kapta meg, és szépen lassan a madridi ázsiója is elkezdett lejjebb csúszni.

​Vinícius Júnior kulcsjátékos a Real Madridban?

A 26 éves brazil támadónak rengeteg balhéja volt a madridi sztárcsapatban, de a France Football Aranylabda-gálájával kapcsolatban lerendezett hisztije örökre ráégett.

2024 szeptemberében – egy hónappal a gála előtt – a spanyol Marca kész tényként állította, hogy Vinícius Júnior kapja majd az Aranylabdát. A spanyol lap kiemelte, hogy a France Football magazin értesítette is a diadaláról a brazil támadót, a Nike pedig különleges arany lábbelit készített a tiszteletére.

A Real Madrid támadója egy hónappal később aztán hatalmasat koppant, ugyanis néhány órával a párizsi gála előtt olyan hírek kezdtek terjengeni, hogy mégsem Vinícius Júnior kapja meg az Aranylabdát, hanem az Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya, a Manchester Cityben futballozó Rodri.

Vinícius Júnior teljesen kiakadt a hír hallatán, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke pedig úgy döntött, hogy a klub részéről senki sem utazik el a gálára, ezzel is kiállva a „meglopott” brazil támadó mellett. A Királyi Gárda játékosai egyébként a 2025-ös gálát is kihagyták, egyedül a női csapat futballistája, Caroline Weir tette tiszteletét a ceremónián.

Ha a kritériumok nem Viníciust hozzák ki győztesnek, akkor ugyanazok az elvek Carvajal győzelmét kellene, hogy jelentsék. Mivel nem ez a helyzet, világos, hogy az Aranylabda és az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem megy oda, ahol nem tisztelik” 

– írta a Királyi Gárda az AFP-nek eljuttatott közleményében.

Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil leaves in a huff as he is replaced during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinícius Júnior hatalmas hisztit rendezett, miután nem kapta meg az Aranylabdát
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Egy nappal a gála után aztán Vinícius a közösségi oldalán azt üzente:

Tízszer is megcsinálom ezt, ha kell. Nem állnak rá készen” 

fogadkozott a brazil támadó, aki finoman szólva is mellélőtt, ugyanis a 2024/25-ös idényben végül csak a 16. helyen zárt az Aranylabda-szavazáson.

Vinícius Júnior unszimpatikus viselkedése csak egy dolog. A legnagyobb probléma akkor kezdődött a madridi pályafutásában, amikor a klub 2024 nyarán leszerződtette a Paris Saint-Germaintől a francia világbajnok Kylian Mbappét.

​Vinícius Júnior összeszoktatható Kylian Mbappéval?

Mbappé érkezése óta nagyot fordult a világ Vinícius Júniorral. A világbajnok francia támadó az első szezonjában gólkirály lett a La Ligában, mellette pedig megnyerte az Európai Aranycipőt is.

  • Az első spanyolországi szezonjában elért gólkirályi címe azért is volt hatalmas dolog, mert ez korábban csak olyan klublegendáknak sikerült, mint például Cristiano Ronaldo vagy Hugo Sánchez.
Kylian Mbappe of Real Madrid in action during the La Liga 2025/26 match between Real Madrid and Oviedo at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on May 14, 2025. (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Kylian Mbappé a Real Madrid első számú futballistája
Fotó: Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP

Mbappé a második szezonjában sem lassított. A mögöttünk hagyott idényben 25 találattal ismét gólkirály lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig 15 találattal végzett az élen a mesterlövészek rangsorában.

A francia sztárfutballista nemcsak azért nőtt Vinícius Júnior fölé, mert sokkal gólerősebb, hanem mert ugyanazon a poszton érzi igazán otthon magát, így amikor egyszerre vannak a pályán, folyamatosan ugyanazokban a területekben bukkannak fel – mondhatni, egymás sarkát tapossák.

Nagyon jó kapcsolat van közöttünk. Szerintem természetes, hogy az emberek beszélni akarnak rólunk, mert híres játékosok vagyunk, akik képesek különbséget jelenteni, de én mindig azzal a gondolattal jöttem Madridba, hogy Viníciusszal játsszak. Nem tudom elképzelni a Real Madridot Vini nélkül. Az igazság az, hogy jól játszunk, és lehet ez még jobb is, az emberek mindig többet várnak tőlünk, és ez normális” 

– idézi a Defensa Central a francia támadót, akit a Vinícius Júniorral való kapcsolatáról kérdeztek.

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France and Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil during the warm-up before the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Levante UD at Estadio Santiago Bernabeu on January 17, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinícius Júnior és Mbappé között láthatóan nem működik a kémia 
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A két játékos között látványosan nem működik a kémia, ami viszont ennél is nagyobb problémát jelent, az a labda nélküli játékuk. A modern labdarúgás annyira fizikális lett, hogy a világ legjobb csapataiban manapság egyetlen olyan futballista sincs, aki ne állna be a sorba. Elég csak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainre vagy a világbajnok spanyol válogatottra gondolni, melyben minden futballista tökéletesen végrehajt minden taktikai utasítást.

A Real Madrid legnagyobb problémája abból fakad, hogy Vinícius Júnior és Mbappé sem szeret védekezni, így amikor mindketten pályán vannak, akkor a Királyi Gárda mínusz két emberrel védekezik. 

Ez nyilván nem jön ki egy olyan meccsen, amikor az Alavés vagy az Osasuna az ellenfél, de egy El Clásicón vagy egy Bajnokok Ligája-negyeddöntőben már behozhatatlan hátrányt jelent.

​Vinícius eladása megoldotta volna a problémákat?

A Real Madrid számára természetesen kiemelt fontosságú Vinícius Júnior megtartása, ám a The Athletic újságírója, Pol Ballús szerint a brazil támadó új szerződése korántsem oldja meg a madridiak problémáit – sőt, bizonyos szempontból éppen újabb kérdéseket vetne fel.

A Real Madrid saját magát zárja csapdába Vinícius Júnior megtartásával?
A Real Madrid saját magát zárja csapdába Vinícius Júnior megtartásával?
Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto via AFP

Ballús úgy látja, Florentino Pérez klubelnök azzal, hogy hosszú távú szerződést adott a világ egyik legjobb támadójának számító Vinícius Júniornak, komoly értéket őriz meg. Ugyanakkor továbbra sem világos, hogyan tudja a Real Madrid megfelelően összehangolni a rengeteg sztárt a pályán.

A szerző szerint az egyik legnagyobb kérdés a védekezés és a labda nélküli játék. A madridiak támadósorában elképesztően jó futballisták vannak, ugyanakkor az előző szezonban sok kritika érte a játékosokat – különösen Viníciust és Mbappét – azért, mert nem tettek eleget a csapat védekezéséért.

A kérdés mostantól nem az, hogy Vinícius marad-e, hanem az, hogy képes lesz-e a Real Madrid taktikai szempontból működőképes csapatot építeni köré. Javulhat-e a brazil és Mbappé munkája labda nélkül? És mindez milyen hatással lesz Jude Bellingham szerepére, akiből a madridiaknak továbbra is a lehető legtöbbet kellene kihozniuk?

Ballús szerint a helyzetet az új igazolások sem feltétlenül teszik egyszerűbbé. A szerző külön kitér Yan Diomande érkezésére, amely szerinte újabb kérdéseket vethet fel a csapat szerkezetével és az öltözőn belüli erőviszonyokkal kapcsolatban. A szakíró ugyanis nem látja annak jeleit, hogy a madridi keretben meglévő egók közötti feszültségek rövid időn belül megszűnnének.

Yan Diomandé a Real Madrid legújabb igazolása
Yan Diomandé a Real Madrid történetének legdrágább igazolása
Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Különösen azért, mert az előző szezonban látványosan széteső öltözőből lényegében egyetlen nagy név sem távozott. Ballús ennek érzékeltetésére a Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni közötti konfliktust, illetve az edzés utáni összetűzésüket is felidézte.

A The Athletic újságírója természetesen nem Vinícius Júnior tehetségét kérdőjelezi meg. Éppen ellenkezőleg: úgy véli, hogy egy jelentős összegért történő értékesítése bizonyos szempontból kifejezetten racionális döntés lehetett volna a Real Madrid számára. A brazil megtartása viszont azt eredményezheti, hogy a klub ismét egy olyan keretre épít, amelyben túl sok a klasszis, miközben a szerepek, az egyensúly és az öltözői hierarchia továbbra sem tisztázott. Ráadásul Vinícius körül mindig történik valami, és az elmúlt években legalább annyi botrány kötődik a nevéhez, mint eredményes pillanat.

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