Az aranylabdás Karim Benzema 2023-as távozása után egyértelműen Vinícius Júnior lett a Real Madrid legfontosabb játékosa. A rá következő szezonban a brazil szélső káprázatos szezont produkált, a Real Madrid pedig a vezetésével megnyerte fennállása 15. Bajnokok Ligája-trófeáját.
Két évvel ezelőtt az egész világ Vinícius Júnior lábai előtt hevert, a legnagyobb esélyesnek tartották az Aranylabda-díjra, az elismerést azonban nem kapta meg, és szépen lassan a madridi ázsiója is elkezdett lejjebb csúszni.
Vinícius Júnior kulcsjátékos a Real Madridban?
A 26 éves brazil támadónak rengeteg balhéja volt a madridi sztárcsapatban, de a France Football Aranylabda-gálájával kapcsolatban lerendezett hisztije örökre ráégett.
2024 szeptemberében – egy hónappal a gála előtt – a spanyol Marca kész tényként állította, hogy Vinícius Júnior kapja majd az Aranylabdát. A spanyol lap kiemelte, hogy a France Football magazin értesítette is a diadaláról a brazil támadót, a Nike pedig különleges arany lábbelit készített a tiszteletére.
A Real Madrid támadója egy hónappal később aztán hatalmasat koppant, ugyanis néhány órával a párizsi gála előtt olyan hírek kezdtek terjengeni, hogy mégsem Vinícius Júnior kapja meg az Aranylabdát, hanem az Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya, a Manchester Cityben futballozó Rodri.
Vinícius Júnior teljesen kiakadt a hír hallatán, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke pedig úgy döntött, hogy a klub részéről senki sem utazik el a gálára, ezzel is kiállva a „meglopott” brazil támadó mellett. A Királyi Gárda játékosai egyébként a 2025-ös gálát is kihagyták, egyedül a női csapat futballistája, Caroline Weir tette tiszteletét a ceremónián.
Ha a kritériumok nem Viníciust hozzák ki győztesnek, akkor ugyanazok az elvek Carvajal győzelmét kellene, hogy jelentsék. Mivel nem ez a helyzet, világos, hogy az Aranylabda és az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem megy oda, ahol nem tisztelik”
– írta a Királyi Gárda az AFP-nek eljuttatott közleményében.
Egy nappal a gála után aztán Vinícius a közösségi oldalán azt üzente:
Tízszer is megcsinálom ezt, ha kell. Nem állnak rá készen”
– fogadkozott a brazil támadó, aki finoman szólva is mellélőtt, ugyanis a 2024/25-ös idényben végül csak a 16. helyen zárt az Aranylabda-szavazáson.
Vinícius Júnior unszimpatikus viselkedése csak egy dolog. A legnagyobb probléma akkor kezdődött a madridi pályafutásában, amikor a klub 2024 nyarán leszerződtette a Paris Saint-Germaintől a francia világbajnok Kylian Mbappét.
Vinícius Júnior összeszoktatható Kylian Mbappéval?
Mbappé érkezése óta nagyot fordult a világ Vinícius Júniorral. A világbajnok francia támadó az első szezonjában gólkirály lett a La Ligában, mellette pedig megnyerte az Európai Aranycipőt is.
- Az első spanyolországi szezonjában elért gólkirályi címe azért is volt hatalmas dolog, mert ez korábban csak olyan klublegendáknak sikerült, mint például Cristiano Ronaldo vagy Hugo Sánchez.
Mbappé a második szezonjában sem lassított. A mögöttünk hagyott idényben 25 találattal ismét gólkirály lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig 15 találattal végzett az élen a mesterlövészek rangsorában.
A francia sztárfutballista nemcsak azért nőtt Vinícius Júnior fölé, mert sokkal gólerősebb, hanem mert ugyanazon a poszton érzi igazán otthon magát, így amikor egyszerre vannak a pályán, folyamatosan ugyanazokban a területekben bukkannak fel – mondhatni, egymás sarkát tapossák.
Nagyon jó kapcsolat van közöttünk. Szerintem természetes, hogy az emberek beszélni akarnak rólunk, mert híres játékosok vagyunk, akik képesek különbséget jelenteni, de én mindig azzal a gondolattal jöttem Madridba, hogy Viníciusszal játsszak. Nem tudom elképzelni a Real Madridot Vini nélkül. Az igazság az, hogy jól játszunk, és lehet ez még jobb is, az emberek mindig többet várnak tőlünk, és ez normális”
– idézi a Defensa Central a francia támadót, akit a Vinícius Júniorral való kapcsolatáról kérdeztek.
A két játékos között látványosan nem működik a kémia, ami viszont ennél is nagyobb problémát jelent, az a labda nélküli játékuk. A modern labdarúgás annyira fizikális lett, hogy a világ legjobb csapataiban manapság egyetlen olyan futballista sincs, aki ne állna be a sorba. Elég csak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainre vagy a világbajnok spanyol válogatottra gondolni, melyben minden futballista tökéletesen végrehajt minden taktikai utasítást.
A Real Madrid legnagyobb problémája abból fakad, hogy Vinícius Júnior és Mbappé sem szeret védekezni, így amikor mindketten pályán vannak, akkor a Királyi Gárda mínusz két emberrel védekezik.
Ez nyilván nem jön ki egy olyan meccsen, amikor az Alavés vagy az Osasuna az ellenfél, de egy El Clásicón vagy egy Bajnokok Ligája-negyeddöntőben már behozhatatlan hátrányt jelent.
Vinícius eladása megoldotta volna a problémákat?
A Real Madrid számára természetesen kiemelt fontosságú Vinícius Júnior megtartása, ám a The Athletic újságírója, Pol Ballús szerint a brazil támadó új szerződése korántsem oldja meg a madridiak problémáit – sőt, bizonyos szempontból éppen újabb kérdéseket vetne fel.
Ballús úgy látja, Florentino Pérez klubelnök azzal, hogy hosszú távú szerződést adott a világ egyik legjobb támadójának számító Vinícius Júniornak, komoly értéket őriz meg. Ugyanakkor továbbra sem világos, hogyan tudja a Real Madrid megfelelően összehangolni a rengeteg sztárt a pályán.
A szerző szerint az egyik legnagyobb kérdés a védekezés és a labda nélküli játék. A madridiak támadósorában elképesztően jó futballisták vannak, ugyanakkor az előző szezonban sok kritika érte a játékosokat – különösen Viníciust és Mbappét – azért, mert nem tettek eleget a csapat védekezéséért.
A kérdés mostantól nem az, hogy Vinícius marad-e, hanem az, hogy képes lesz-e a Real Madrid taktikai szempontból működőképes csapatot építeni köré. Javulhat-e a brazil és Mbappé munkája labda nélkül? És mindez milyen hatással lesz Jude Bellingham szerepére, akiből a madridiaknak továbbra is a lehető legtöbbet kellene kihozniuk?
Ballús szerint a helyzetet az új igazolások sem feltétlenül teszik egyszerűbbé. A szerző külön kitér Yan Diomande érkezésére, amely szerinte újabb kérdéseket vethet fel a csapat szerkezetével és az öltözőn belüli erőviszonyokkal kapcsolatban. A szakíró ugyanis nem látja annak jeleit, hogy a madridi keretben meglévő egók közötti feszültségek rövid időn belül megszűnnének.
Különösen azért, mert az előző szezonban látványosan széteső öltözőből lényegében egyetlen nagy név sem távozott. Ballús ennek érzékeltetésére a Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni közötti konfliktust, illetve az edzés utáni összetűzésüket is felidézte.
A The Athletic újságírója természetesen nem Vinícius Júnior tehetségét kérdőjelezi meg. Éppen ellenkezőleg: úgy véli, hogy egy jelentős összegért történő értékesítése bizonyos szempontból kifejezetten racionális döntés lehetett volna a Real Madrid számára. A brazil megtartása viszont azt eredményezheti, hogy a klub ismét egy olyan keretre épít, amelyben túl sok a klasszis, miközben a szerepek, az egyensúly és az öltözői hierarchia továbbra sem tisztázott. Ráadásul Vinícius körül mindig történik valami, és az elmúlt években legalább annyi botrány kötődik a nevéhez, mint eredményes pillanat.
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