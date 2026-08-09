Az aranylabdás Karim Benzema 2023-as távozása után egyértelműen Vinícius Júnior lett a Real Madrid legfontosabb játékosa. A rá következő szezonban a brazil szélső káprázatos szezont produkált, a Real Madrid pedig a vezetésével megnyerte fennállása 15. Bajnokok Ligája-trófeáját.

Vinícius Júnior vezérletével a Real Madrid 2024-ben nyerte meg legutóbb a Bajnokok Ligáját

Fotó: Ina Fassbender / AFP

Két évvel ezelőtt az egész világ Vinícius Júnior lábai előtt hevert, a legnagyobb esélyesnek tartották az Aranylabda-díjra, az elismerést azonban nem kapta meg, és szépen lassan a madridi ázsiója is elkezdett lejjebb csúszni.

​Vinícius Júnior kulcsjátékos a Real Madridban?

A 26 éves brazil támadónak rengeteg balhéja volt a madridi sztárcsapatban, de a France Football Aranylabda-gálájával kapcsolatban lerendezett hisztije örökre ráégett.

2024 szeptemberében – egy hónappal a gála előtt – a spanyol Marca kész tényként állította, hogy Vinícius Júnior kapja majd az Aranylabdát. A spanyol lap kiemelte, hogy a France Football magazin értesítette is a diadaláról a brazil támadót, a Nike pedig különleges arany lábbelit készített a tiszteletére.

A Real Madrid támadója egy hónappal később aztán hatalmasat koppant, ugyanis néhány órával a párizsi gála előtt olyan hírek kezdtek terjengeni, hogy mégsem Vinícius Júnior kapja meg az Aranylabdát, hanem az Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitánya, a Manchester Cityben futballozó Rodri.

Vinícius Júnior teljesen kiakadt a hír hallatán, Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke pedig úgy döntött, hogy a klub részéről senki sem utazik el a gálára, ezzel is kiállva a „meglopott” brazil támadó mellett. A Királyi Gárda játékosai egyébként a 2025-ös gálát is kihagyták, egyedül a női csapat futballistája, Caroline Weir tette tiszteletét a ceremónián.

Ha a kritériumok nem Viníciust hozzák ki győztesnek, akkor ugyanazok az elvek Carvajal győzelmét kellene, hogy jelentsék. Mivel nem ez a helyzet, világos, hogy az Aranylabda és az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem megy oda, ahol nem tisztelik”

– írta a Királyi Gárda az AFP-nek eljuttatott közleményében.