Rengeteget segített a családja a Liverpool tinisztárjának, hogy eljusson az első csapatáig. A még mindig csak 17 éves Rio Ngumoha pályafutásáért testvére hozta a legnagyobb áldozatot, nagyon fiatalon otthagyta az iskolát és a munkáját is, hogy öccse útját egyengesse. Sőt, ő nevelte bele azt a mentalitást is, hogy soha ne adja fel, és higgyen abban, hogy a legjobbak közé tartozik.

Rio Ngumoha Liverpoolban mutatkozott be a Premier League-ben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Rio Ngumoha kezdő lesz az új Liverpoolban?

Rio Ngumoha 2025. augusztusában úgy debütált a Premier League-ben, hogy csereként beállva a 100. percben győztes gólt szerzett a Newcastle ellen. A 17 éves játékos minden sorozatot figyelembe véve összesen 29 alkalommal lépett pályára az elmúlt szezonban. Bár még mindig nagyon fiatal, van némi remény arra, hogy az új vezetőedző, Andoni Iraola irányítása alatt rendszeres kezdő lesz az Anfielden.

Édesanyja viszi edzésre és főz rá

Mielőtt azonban Ngumoha nekivágott volna a reményei szerint nagy áttörést hozó szezonnak, azzal töltödőtt fel a nyáron, hogy sok időt töltött a családjával.

Mindig mosolygok, amikor a családomról beszélek

– idézi a liverpool.com a 17 éves labdarúgó szavait.

Nagyon szeretem az anyukámat. Mindig ő visz az edzésre, főz rám, és mindenben segít.

Testvére otthagyta az iskolát és az állását

Rio Ngumoha kiemelte, családtagjai közül a bátyja volt az, aki a legnagyobb áldozatot hozta a pályafutása miatt. Otthagyta az iskolát és az állását is, hogy segítsen egyengetni az öccse útját.

Ő az ügynököm, a testvérem és a legjobb barátom is egy személyben. Mindig hitt bennem, kicsi korom óta. Amikor körülbelül annyi idős volt, mint most én, otthagyta az iskolát, hogy segítsen nekem. Emlékszem, hogy még egy munkahelyet is otthagyott – egy ruhaboltban dolgozott

– emlékezett vissza a kezdetekre az angol labdarúgó.

Ngumohát hatéves kora óta minden nap edzette a testvére.

A munka sosem állt meg, és mindig hitt bennem. Belém nevelt egy olyan mentalitást, hogy soha ne adjam fel, és higgyek abban, hogy a legjobbak közé tartozom.

Testvérének tehát hatalmas szerepe van abban, hogy a 17 éves támadó a Chelsea és a Liverpool akadémiája után utóbbi klub első csapatának sztárjává vált.