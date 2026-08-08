Pénteken érkezett a hír, hogy a Liverpool egy teljes szezonra kölcsönvenné a Barcelona védőjét. Ronald Araújo elsősorban középhátvéd, de szükség esetén a védelem jobb oldalán is bevethető, sokoldalúsága pedig különösen értékessé teheti a jelenlegi helyzetben. Andoni Iraola ugyanis több védőjére sem számíthat. Joe Gomez az előszezonban sérült meg, és várhatóan körülbelül egy hónapot kell kihagynia, így a bajnoki rajtról is lemaradhat. Giovanni Leoni továbbra is keresztszalag-sérüléséből épül fel, míg Conor Bradley visszatérésére is várni kell. A helyzetet tovább nehezíti Ibrahima Konaté távozása, aki szerződése lejártával ingyen igazolt a Real Madridhoz. A Liverpoolnak ezért komoly szüksége van egy azonnal bevethető, tapasztalt középhátvédre – Araújo pedig pontosan ezt a profilt képviseli.

Ronald Araújo egy szezonra kölcsönbe érkezik a Liverpoolhoz az FC Barcelonától Fotó: DAVID ALIAGA / NurPhoto

Komoly rutint hozhat Barcelonából

A 27 éves uruguayi védő az előző idényben 24 La Liga-mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt a bajnoki címet szerző Barcelona keretének.

Araújo 2019 januárjában érkezett a katalánokhoz a Boston Rivertől, azóta 213 tétmérkőzésen szerepelt az első csapatban, és 14 gólt szerzett.

Tapasztalata komoly érték lehet a Liverpool számára, amelynek a jelenlegi sérüléshelyzetben azonnal bevethető, fizikálisan is erős védőre van szüksége. Araújo az uruguayi válogatott keretével világbajnokságon is szerepelt, bár a tornán sérülés miatt nem kapott lehetőséget.

Erő, sebesség és határozottság – Araújo igazi védekezőspecialista

Araújo elsősorban nem a látványos labdakihozatalairól, hanem kemény és határozott védekezéséről ismert. Fizikálisan rendkívül erős, gyorsaságának köszönhetően pedig akkor is képes javítani, ha az ellenfél támadója már lépéselőnybe került. A párharcokban és a levegőben egyaránt magabiztos, bátran vállalja az ütközéseket, és agresszívan támadja a labdát. Labdabirtoklásban inkább a biztos megoldásokat keresi: játékát rövid, egyszerű passzok jellemzik - írta a Liverpool.com.

Több poszton is bevethető az uruguayi

Araújo sokoldalúsága komoly előnyt jelenthet a Liverpool számára. Elsősorban középhátvédként érzi otthon magát, de a védelem jobb oldalán is bevethető, ahol erejével és sebességével a gyors, technikás szélsők ellen is hatékony lehet. Ez különösen jól jöhet Iraolának, aki a sérülések miatt több poszton is nehéz helyzetbe került. A Liverpool ugyan már szerződtette a 20 éves Jeremy Jacquet-t, ám a tehetséges védő sérüléséből visszatérve egyelőre nem mutatkozhatott be új csapatában. Araújo ezzel szemben rutinos, azonnal bevethető megoldást jelenthet, ráadásul középen és a jobb oldalon egyaránt stabilitást adhat a Liverpool védelmének.