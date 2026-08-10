Hiába kapta meg az előző idényben a csapatkapitányi karszalagot az FC Barcelonánál, több mint 200 tétmeccs után Liverpoolban folytatja Ronald Araújo. A 27 éves védő egy évre szóló kölcsönszerződést írt alá az Anfielden, ahol többek közt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lesz.

Ronald Araújo a Liverpool új játékosa

Fotó: Liverpool FC

Ronald Araújo a Liverpool új játékosa

Ronald Araújo 2019-es debütálása óta több mint 200 tétmérkőzésen lépett pályára a Barcelonában, ahol többek közt három spanyol bajnoki címet nyert, a legutóbbi szezonban pedig már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Most ideiglenesen mégis az Anfielden folytatja – jelentette be hivatalos oldalán a Liverpool.

Alig várom, hogy munkába álljak, nagyon boldog vagyok

– nyilatkozta a liverpoolfc.com-nak az uruguayi védő.

Hozzátette, már nagyon várja, hogy találkozhasson az új csapattársaival.

Azt hiszem, ez volt az ideális választás számomra a karrierem jelenlegi fázisában. Ahogy meghallottam, hogy a Liverpool érdeklődik irántam, gyorsan létrejött a megállapodás.

Ronald Araújo eddig 27 alkalommal lépett pályára Uruguay válogatottjában.